Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
360 градусов за гранью жизни: учёные описали редкий тип видений при клинической смерти
Пугающее признание Саши Зверевой о здоровье: что толкнуло певицу на строгую диету
Надёжные, вместительные и недорогие: какие автомобили до 800 тысяч ещё реально взять на вторичке
Половина кнопок на вашей машине — маркетинг: вот что на самом деле происходит, когда вы их нажимаете
Инспектор уносит документы и не возвращается: как водителю защитить себя от произвола
Щитовидка бьет тревогу: какие ошибки в питании разрушают эндокринную систему
Они не обнимаются зря: как понять, что между вашими котами действительно дружба
Один слой вкуснее другого: салат с копчёной курицей, который станет хитом застолья
Куст, который цветёт, как весна: почему спирея стала любимицей российских дач

Пушистое облако на ножке: как из черенка вырастает ива, достойная сада императора

1:44
Садоводство

Эта необычная пестролистная ива с японским именем всё чаще появляется в российских садах. Хакуро Нишики (Hakuro Nishiki) поражает сочетанием красоты, простоты ухода и устойчивости к климату средней полосы. Она одинаково хорошо чувствует себя и на берегу пруда, и на солнечной лужайке. Разберём, как вырастить эту эффектную иву, чем она отличается от других видов и какие секреты ухода помогут сохранить её декоративность.

Ива Хакуро Нишики на участке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Ива Хакуро Нишики на участке

Что представляет собой ива Хакуро Нишики

Официальное название растения — ива цельнолистная (Salix integra). Сорт Хакуро Нишики был выведен в Японии и отличается пестрой окраской листьев и красивой округлой кроной. В высоту куст достигает 2-3 м, а при правильной обрезке образует плотный шар из розовато-белых побегов.

Молодые листья окрашены в нежно-розовые и бело-зелёные тона, позже становятся желтоватыми, а осенью — золотистыми. Побеги красноватые, что делает куст особенно нарядным ранней весной. Цветёт ива в апреле короткими пурпурными серёжками с лёгким ароматом.

В зависимости от обрезки и способа выращивания, Хакуро Нишики может быть:

  • кустарником, если растёт на собственных корнях;

  • штамбовым деревцем, если привита на ствол другой ивы.

В ландшафтном дизайне она прекрасно смотрится как солитер на газоне, в миксбордерах, возле водоёма или в составе живой изгороди.

Посадка и выбор места

В природе цельнолистная ива растёт по берегам рек и на влажных лугах, поэтому на дачном участке ей подойдут увлажнённые, но не заболоченные зоны.

Лучшее место:

  • солнечный участок, защищённый от ветра;

  • суглинистая или торфяная почва без избытка извести;

  • расстояние между саженцами — 1-2 м;

  • дренажный слой из песка или щебня толщиной 15-20 см.

Посадка:

  1. Высаживайте саженцы весной — в апреле-мае.

  2. Перед посадкой корни подержите несколько часов в воде.

  3. Подготовьте яму глубиной 40-60 см, уложите дренаж и немного компоста.

  4. Поместите саженец по центру, засыпьте смесью из листовой земли, торфа и песка.

  5. Уплотните почву, полейте и замульчируйте круг у ствола на 5-10 см.

Уход за ивой Хакуро Нишики

Основной уход заключается в регулярных поливах и умеренных подкормках.

  • Полив: летом — обильный, особенно в засушливые периоды; весной и осенью — по мере необходимости.

  • Подкормка: 2-3 раза за сезон комплексным удобрением для декоративных кустарников (например, Osmocote или Fertika).

  • Мульчирование: слой коры, щепы или компоста помогает удерживать влагу.

  • Фунгицидная обработка: весной проведите профилактическое опрыскивание препаратом против грибков.

Ива устойчива к вредителям, но при сильной засухе на ней могут появиться тля или паутинный клещ. В этом случае достаточно обработки инсектицидом (например, "Искра-Био").

Зимовка

Зимостойкость сорта средняя. В регионах с суровыми зимами штамбовые формы нуждаются в укрытии. Место прививки — самое уязвимое, поэтому его оборачивают дышащим нетканым материалом (спанбондом).

Если зима малоснежная и холодная, лучше выращивать кустарниковую форму — она легче переносит морозы. Весной все подмёрзшие ветви обрезают: растение быстро восстанавливается.

Размножение

Иву Хакуро Нишики легко размножить черенками.

Как это сделать:

  1. Ранней весной до распускания листьев нарежьте одревесневшие побеги длиной 20-25 см.

  2. Подсушите срезы 1-2 часа и посадите черенки прямо в грунт.

  3. Влажная почва и полутень ускоряют укоренение.

В первый год побеги вырастают до метра, а зацветают через 3-4 года.

Также сорт размножают прививкой на козью иву для получения изящного штамбового деревца с шаровидной кроной.

Формирующая обрезка

Без обрезки ива быстро теряет форму. Поэтому каждую весну ей требуется лёгкая коррекция.

Когда обрезать:

  • Весной — до распускания листьев (формирование кроны).

  • Осенью — после листопада (санитарная обрезка).

Как обрезать:

  • В первый год оставляют 4-6 почек.

  • В последующие сезоны ежегодно добавляют по одной почке к длине побега.

  • На штамбовой форме регулярно убирают побеги, появляющиеся на стволе.

Регулярная обрезка стимулирует рост молодых побегов с яркими листьями и делает крону плотной и симметричной.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: посадка в тени.
Последствие: побеги вытягиваются, листья теряют окраску.
Альтернатива: выбирайте солнечные места — чем больше света, тем ярче пестролистность.

Ошибка: переувлажнение или застой воды.
Последствие: загнивание корней, опадание листвы.
Альтернатива: устраивайте дренажный слой при посадке.

Ошибка: отсутствие обрезки.
Последствие: теряется форма, растение редеет.
Альтернатива: ежегодная весенняя обрезка для стимуляции новых побегов.

Таблица: преимущества и недостатки сорта Хакуро Нишики

Преимущества Недостатки
Яркая декоративность, особенно весной Средняя зимостойкость
Быстрый рост, лёгкая обрезка Не любит застой влаги
Неприхотливость к почве Требует регулярной стрижки
Устойчивость к болезням При нехватке света теряет окраску

А что если посадить рядом с водоёмом

Это одно из лучших мест для Хакуро Нишики. Растение любит влажный воздух, а отражение листвы в воде усиливает декоративный эффект. Только избегайте посадки прямо у кромки — корни не должны стоять в воде.

FAQ

Как часто поливать иву летом?
При жаркой погоде — каждые 2-3 дня, особенно первые два года после посадки.

Можно ли выращивать Хакуро Нишики в контейнере?
Да, но ёмкость должна быть большой (не менее 40 см в диаметре) и с дренажем. Зимой контейнерную иву убирают в прохладное помещение.

Когда подкармливать растение?
Первый раз — весной после обрезки, затем в середине лета. Последнюю подкормку проводят в августе.

Мифы и правда

  • Миф: японская ива не переносит холодов.
    Правда: сорт адаптирован для средней полосы и выдерживает морозы до -25 °C при лёгком укрытии.

  • Миф: декоративные ивы сложно формировать.
    Правда: Хакуро Нишики отлично переносит стрижку, быстро восстанавливается и густеет.

  • Миф: ей нужны только богатые почвы.
    Правда: растёт даже на средних суглинках при регулярном поливе.

Интересные факты

  1. В Японии иву Хакуро Нишики считают символом женственности и гармонии.

  2. Её часто высаживают в садах камней и возле традиционных чайных домиков.

  3. В Европе сорт стал популярным благодаря своей способности менять окраску в течение сезона.

Исторический контекст

Ива цельнолистная была завезена в Европу из Восточной Азии в XIX веке. Сорт Hakuro Nishiki выведен японскими селекционерами, а в России активно выращивается с 2000-х годов. Благодаря своей выносливости и декоративности он стал одним из самых востребованных видов ив в озеленении приусадебных участков.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Тайные переговоры Украины и Франции: Киев хочет заставить Россию купить ему истребители Rafale
Военные новости
Тайные переговоры Украины и Франции: Киев хочет заставить Россию купить ему истребители Rafale
Груз ненависти: ФСБ предотвратила ужас на Крымском мосту
Происшествия
Груз ненависти: ФСБ предотвратила ужас на Крымском мосту
Империя на колёсах разваливается: машина мечты сдаёт под весом собственных мифов
Авто
Империя на колёсах разваливается: машина мечты сдаёт под весом собственных мифов
Популярное
ЕС хочет обязать Китай поставлять редкоземельные металлы

Евросоюз обсуждает возможность введения новой торговой меры, которая может значительно изменить характер экономических отношений с Китаем.

ЕС хочет обязать Китай поставлять редкоземельные металлы
Чупакабра оказалась не порождением ада, а ошибкой эволюции: миф развенчан, но стало только страшнее
Чупакабра оказалась не порождением ада, а ошибкой эволюции: миф развенчан, но стало только страшнее
Украина больше не в игре: Трамп и Си Цзиньпин поставили крест
F-35 в полной боевой готовности: Польша на пороге прямого столкновения
США теряют влияние в Азии — роковой просчёт Трампа на прошедших саммитах АТР Любовь Степушова Карманников не боятся, в метро не толкаются: идеальные города для жизни и отдыха с подвохом Игорь Буккер Секреты зимнего посева: что посадить в ноябре для великолепного весеннего урожая Валерия Жемчугова
Глубины заговорили: археологи вытащили на свет три судна, пролежавшие под водой три тысячи лет
Три ложки — и листья превращаются в золото: удобрение за копейки, которое заменяет навоз
Тренировки, после которых ноги становятся сильнее, но не шире: идеальный баланс силы и грации
Тренировки, после которых ноги становятся сильнее, но не шире: идеальный баланс силы и грации
Последние материалы
Надёжные, вместительные и недорогие: какие автомобили до 800 тысяч ещё реально взять на вторичке
Половина кнопок на вашей машине — маркетинг: вот что на самом деле происходит, когда вы их нажимаете
Инспектор уносит документы и не возвращается: как водителю защитить себя от произвола
Щитовидка бьет тревогу: какие ошибки в питании разрушают эндокринную систему
Один слой вкуснее другого: салат с копчёной курицей, который станет хитом застолья
Они не обнимаются зря: как понять, что между вашими котами действительно дружба
Куст, который цветёт, как весна: почему спирея стала любимицей российских дач
Обычные продукты удивили нутрициологов: в них белка больше, чем в стейке
Росимущество выставило на торги сладкий лот: что ждёт бывшую империю Конти
Билеты за 1 рубль: в День народного единства на Роза Хутор будет действовать спецпредложение для защитников Отечества
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.