Волшебный эликсир для сада: зачем бордоская жидкость нужна каждому садоводу

1:37
Садоводство

Когда на участке появляются первые признаки болезней — тёмные пятна на листьях, налёт на побегах, усыхание — садоводы достают проверенное временем средство: бордоскую жидкость. Этот голубой раствор спасает урожай уже более ста лет и по-прежнему остаётся одним из самых надёжных фунгицидов. Но его эффективность напрямую зависит от того, насколько правильно он приготовлен и применён.

Садовод опрыскивает растения
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Садовод опрыскивает растения

Что такое бордоская жидкость

Бордоская жидкость — это смесь медного купороса и гашёной извести. В сочетании эти компоненты образуют устойчивый раствор, который защищает растения от грибковых и бактериальных инфекций: парши, монилиоза, фитофторы, милдью, антракноза и других.

Медь, входящая в состав, играет двойную роль: она уничтожает патогены и одновременно служит важным микроэлементом для растений. Особенно нуждаются в ней культуры, растущие на кислых и торфяных почвах — там часто наблюдается дефицит меди, из-за которого листья желтеют, а рост замедляется.

Как приготовить бордоскую жидкость

Сегодня можно купить готовые наборы для приготовления бордоской смеси — с уже отмеренными порциями медного купороса и извести. Но многие садоводы предпочитают готовить раствор самостоятельно, чтобы быть уверенными в концентрации.

Как сделать 3%-ную смесь

  1. Растворите 300 г медного купороса в 1-2 л горячей воды. Используйте только пластиковую, эмалированную или стеклянную ёмкость — металл вступит в реакцию с купоросом.
  2. В другой посуде разведите 300-400 г гашёной извести в 2-3 л холодной воды.
  3. Каждый раствор доведите до объёма 5 л, долив холодной воды.
  4. Процедите известковое молоко через марлю и тонкой струйкой, постоянно помешивая, влейте в него раствор купороса.

Получившаяся жидкость должна быть небесно-голубого цвета. Если оттенок мутный или слишком насыщенный, стоит проверить кислотность.

"Готовая бордоская жидкость должна иметь нейтральную или слабощелочную реакцию", — пояснила агроном Александра Атрашевская.

Проверить pH можно лакмусовой бумажкой: если она посинела — всё в порядке. Если покраснела, добавьте немного известкового раствора и повторите тест.

Без лакмуса можно опустить в раствор обычный гвоздь: если он покраснеет, меди слишком много — добавьте известь.

Как сделать 1%-ную бордоскую жидкость

Для профилактических опрыскиваний концентрация должна быть мягче:

  • 100 г медного купороса;
  • 100-150 г извести;
  • по 1 л воды для каждого раствора, затем довести до 5 л.

Дальше всё как в предыдущем способе. Такой состав подходит для летних обработок.

Важные правила приготовления

  • Готовый раствор нельзя хранить дольше суток — он теряет свойства.
  • Не разбавляйте уже готовую смесь водой.
  • Проверяйте реакцию перед каждой обработкой.
  • Никогда не используйте металлическую посуду.

Советы шаг за шагом: как правильно опрыскивать растения

  1. Выберите время. Лучший момент — утро или вечер, при температуре до +25 °C и в сухую погоду.
  2. Приготовьте раствор нужной концентрации. Весной и осенью — 3%, летом — 1%.
  3. Равномерно опрыскайте растения. Жидкость должна стекать по веткам и стволу.
  4. Обрабатывайте полностью. Важно попасть во все трещины коры и нижние стороны листьев.
  5. Повторяйте обработки. Эффект сохраняется около месяца, после чего процедуру можно возобновить.

Как применять бордоскую жидкость на разных культурах

Плодовые деревья

  • Яблоня, груша, айва. Весной и поздней осенью — 3%-ный раствор, в период роста — 1%. На молодое дерево расходуют 2 л, на взрослое — до 10 л.
  • Слива, вишня, черешня, абрикос. Эти культуры чувствительны к меди, поэтому их опрыскивают только дважды: до распускания почек и после листопада.

Ягодные кустарники

  • Смородина, крыжовник, малина. Весной — 3%, летом — 1%. На 10 м² — 1,5 л раствора.
  • Клубника. Обработка помогает от пятнистости и серой гнили, проводится не чаще трёх раз за сезон.

Виноград

Весной лозу опрыскивают 3%-ной смесью, но во время цветения и роста гроздей переходят на препараты без меди, чтобы не повредить молодые побеги.

Овощи

  • Помидоры. 1%-ный раствор от фитофторы, 1,5-2 л на 10 м², до четырёх обработок за сезон.
  • Огурцы. Тот же объём, но не более трёх раз.
  • Картофель. До 14 обработок 1%-ным раствором, особенно в периоды вспышек фитофторы.
  • Свёкла. 3 профилактические обработки против ржавчины и церкоспороза.
  • Арбузы и дыни. Достаточно 1 л на 10 м².

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: хранить бордоскую жидкость дольше суток.
  • Последствие: теряет эффективность.
  • Альтернатива: готовьте каждый раз свежий раствор.
  • Ошибка: опрыскивать в жару или по мокрым листьям.
  • Последствие: ожоги растений.
  • Альтернатива: работайте в сухую, прохладную погоду.
  • Ошибка: использовать металлические ёмкости.
  • Последствие: химическая реакция и порча раствора.
  • Альтернатива: применяйте пластик, эмаль или стекло.

Таблица "Плюсы и минусы"

Плюсы Минусы
Универсальный препарат против большинства грибков Требует точности при приготовлении
Недорогой и доступный Нельзя хранить
Одновременно защита и питание растения Может вызывать ожоги при передозировке
Подходит для садовых, ягодных и овощных культур Нужно соблюдать сезонность

Мифы и правда

  • Миф: бордоская жидкость подходит для всех растений без исключения.
  • Правда: косточковые культуры и виноград требуют особой осторожности.
  • Миф: можно приготовить раствор заранее.
  • Правда: он хранится не более суток.
  • Миф: чем больше купороса, тем лучше защита.
  • Правда: избыток меди вызывает ожоги и снижает урожайность.

FAQ

Как часто нужно опрыскивать деревья?

В среднем — 4-6 раз за сезон, но всё зависит от погодных условий и состояния растений.

Можно ли смешивать бордоскую жидкость с другими препаратами?

Нет, она несовместима с большинством фунгицидов и инсектицидов.

Как понять, что растение обожжено?

Листья покрываются серым налётом и сворачиваются — значит, концентрация была слишком высокая.

Есть ли альтернатива бордоской жидкости?

Да, современные препараты на основе оксихлорида меди, менее токсичные и более устойчивые к погоде.

Три интересных факта

  1. Бордоская жидкость была изобретена случайно — французские виноградари искали способ отпугнуть воров, а не лечить растения.
  2. Это первый в мире искусственно созданный фунгицид, которому уже более 130 лет.
  3. В Европе до сих пор существуют "виноградники бордо", где ежегодно применяют оригинальную смесь по старинному рецепту.

Бордоская жидкость остаётся надёжным союзником садовода, если использовать её с умом. Главное — соблюдать пропорции, концентрацию и время обработки. Тогда растения будут защищены от болезней, а урожай — здоровым и щедрым.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
