Петров не удержался от соблазна. Он выпил стакан водки, услужливо поднесенный тетушкой... — писала газета Охотско-эвенийская правда 4 ноября 1972 года

Под покровом инея зреет жизнь: семена ждут свой миг, чтобы прорвать землю насквозь

Садоводство

Март — долгожданное пробуждение природы и начало нового дачного сезона. Снег ещё не сошёл, но солнце уже пригревает, и садоводы чувствуют: время готовить рассаду, инвентарь и планы. До активных работ на участке остаются считаные недели, и март можно использовать максимально продуктивно.

Полив рассады томатов
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Полив рассады томатов

Что ждёт огородника в марте 2026 года

Начало весны — переходный этап между зимним покоем и посевной горячкой. В это время важно уделить внимание рассаде, провести ревизию семян и удобрений, а также подготовить теплицы и деревья к активному росту.

Лунный посевной календарь на март 2026 года

Астрологи и агрономы сходятся во мнении: влияние лунных фаз на растения проявляется в темпах роста и качестве урожая. Поэтому лунный календарь помогает спланировать посевы и избежать ошибок.

Дата Знак зодиака / Фаза Луны
1 марта (Лев, растущая) Заменить или перекопать почву в теплице, посадить засухоустойчивые растения.
2-4 марта (Лев-Дева, полнолуние) Неблагоприятные дни для посевов — планируйте будущие работы, изучайте ассортимент семян.
5-6 марта (Весы, убывает) Обработка теплиц от болезней и вредителей, покупка семян, обрезка деревьев. Не поливать.
7-9 марта (Скорпион, убывает) Полив и подкормка рассады, обработка теплиц, обрезка садовых культур. Не сеять и не черенковать.
10-14 марта (Стрелец-Козерог, убывает) Хорошее время для обрезки, покупки семян и подготовки почвы. Посевы не рекомендуются.
15-16 марта (Водолей, убывает) Сажать и сеять любые растения, провести ревизию урожая в погребе.
17-19 марта (Рыбы-Овен, убывает → новолуние) Благоприятно поливать комнатные растения, но не проводить посадки. В новолуние — день отдыха.
20-22 марта (Овен-Телец, растёт) Обработка теплицы, посев томатов, пикировка рассады.
23-24 марта (Близнецы, растёт) Посев огурцов: партенокарпические для теплиц, обычные — для грядок.
25-27 марта (Рак, растёт) Лучшие дни для посева томатов, сортов для теплиц и открытого грунта. Не обрезать деревья.
28-29 марта (Лев, растёт) Посев томатов, пересадка суккулентов, перекопка почвы в теплице.
30-31 марта (Дева, растёт) Можно сеять и пересаживать любые культуры, заняться ремонтом оросительных систем.

Работы в саду

  1. Обрезка деревьев и кустарников.
    Самое подходящее время для санитарной, формирующей и омолаживающей обрезки. Температура должна быть выше -5 °C. Срезы лучше замазывать пластилином или краской на олифе — садовый вар не всегда полезен.

  2. Раскрытие роз, клематисов и винограда.
    Делайте это постепенно: днём снимайте укрытие, а на ночь возвращайте обратно. Через две недели растения можно освободить полностью.

  3. Азотные подкормки.
    Аммиачная селитра или мочевина помогут восстановить баланс азота. Разбросайте удобрения прямо по снегу — при таянии они равномерно впитаются в почву.

  4. Домики для птиц.
    Скворцы, синицы и мухоловки уничтожают сотни граммов вредителей в день. Повесьте скворечники и синичники — это естественная защита сада.

Работы в огороде

  • Посев на рассаду.
    В начале марта — перцы и баклажаны, в конце месяца — среднеспелые и поздние томаты, а также капуста.

  • Подготовка теплицы.
    Почистите каркас, помойте стекло, обеззаразьте почву и укройте грядки чёрным агроволокном для прогрева.

  • Проверка семян.
    Переберите запасы, проверьте сроки годности, проведите калибровку и замачивание.

  • Уход за рассадой.
    Поддерживайте температуру +20…+25 °C днём и +16…+18 °C ночью, обеспечьте хорошее освещение фитолампами.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Посев в неблагоприятные лунные дни.
    Последствие: Слабые всходы и замедленный рост.
    Альтернатива: Следите за лунным календарём, избегайте новолуний и полнолуний.

  • Ошибка: Слишком ранняя обрезка деревьев.
    Последствие: Подмерзание свежих срезов.
    Альтернатива: Проводить обрезку при температуре выше -5 °C.

  • Ошибка: Преждевременное снятие укрытий с многолетников.
    Последствие: Выпревание или обгорание побегов.
    Альтернатива: Снимать укрытия постепенно в течение 10-14 дней.

Народные приметы марта

  • Гром в марте — к холодному месяцу.

  • Сухой и холодный март сулит богатый урожай хлеба.

  • Ноздреватый снег — к хорошему урожаю, гладкий наст — к неурожайному году.

  • Длинные сосульки — к долгой весне.

  • Туманы — к дождливому лету.

  • Дружное таяние снега в конце месяца — к влажному лету.

Плюсы и минусы мартовских работ

Плюсы Минусы
Возможность подготовить участок и рассаду без спешки Не все регионы позволяют начать активные работы
Подходит для обрезки и азотных подкормок Большая зависимость от погоды
Оптимальное время для дезинфекции теплиц Много задач — требуется планирование

FAQ

Когда лучше всего сеять томаты в марте 2026 года?
С 21 по 27 марта — наиболее благоприятные дни по лунному календарю.

Можно ли использовать снег для удобрения сада?
Да, аммиачная селитра и компост, разбросанные по снегу, впитаются при таянии.

Как подготовить теплицу к сезону?
Помыть каркас, обеззаразить почву раствором медного купороса, внести перегной и укрыть чёрной плёнкой.

Что делать с рассадой при недостатке света?
Использовать фитолампы и поворачивать ёмкости к окну для равномерного роста.

Март — месяц, когда природа делает первый вдох. Пока снег не растаял окончательно, у садоводов есть время всё продумать: рассаду, удобрения, инструменты и график работ. А к апрелю — вступить в сезон во всеоружии.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
