Эти парфюмеры сада отпугивают вредителей ароматом — и пахнут победным урожаем

Осенью садоводы подводят итоги сезона и планируют, как защитить растения в следующем году. Несмотря на обилие современных инсектицидов, многие по-прежнему предпочитают проверенные временем народные средства. Они безопасны для людей, животных и полезных насекомых, не требуют больших затрат и подходят для любого региона страны.
Тля — один из самых частых "гостей" на садовых участках. С ней можно бороться без химии, используя настои растений и подручные средства.
Настой из календулы (ноготков). Сто граммов свежих цветков заливают литром воды и кипятят. После этого смесь настаивают в тёплом месте пять суток и разбавляют водой пополам.
Горчичный настой. Сто граммов порошка горчицы настаивают в ведре горячей воды около двух суток.
Луковая шелуха. Полкилограмма шелухи заливают ведром горячей воды, настаивают два дня, процеживают и разводят наполовину водой. Опрыскивание проводят трижды с интервалом в пять дней.
Хвойный экстракт. Одну столовую ложку аптечного экстракта растворяют в ведре воды и опрыскивают растения, повторяя процедуру через неделю.
Для профилактики можно выставлять летом под кусты смородины, малины и жимолости горшки с пеларгонией — её аромат отпугивает тлю.
Весной, до распускания бутонов (рекомендация на следующий год), деревья стоит обработать настоем из чеснока и горчицы. Для его приготовления 400 г измельчённого чеснока и две столовые ложки порошка горчицы заливают 10 литрами воды, настаивают двое суток, добавляют немного настоя золы, 3 ложки дегтя и 60 г хозяйственного мыла. Средство помогает против медяниц, цветоедов и других вредителей ранней весны.
Обычный нашатырный спирт помогает защитить клубнику и другие ягоды от личинок хруща. Пузырёк 10%-ного раствора (40 мл) разводят в 10 литрах воды и проливают землю под растениями. Такую обработку можно проводить раз в месяц до середины лета (совет на следующий год).
Некоторые садоводы используют старое народное средство — раствор солярки. На 10 литров воды добавляют 80 мл топлива и опрыскивают деревья в безветренную погоду ранним утром. Такой способ помогает от плодожорок и цветоедов. Работать нужно аккуратно, не превышая дозировку и соблюдая меры безопасности.
Когда начинают появляться бутоны (весной следующего года), можно расставить по саду ловушки:
• жёлтые клейкие листы из картона,
• пластиковые ёмкости с забродившей приманкой — смесь яблочных очистков, бананов, варенья и дрожжей.
Такие простые ловушки заметно снижают количество вредителей без применения химии.
В начале весны (на следующий год) кусты смородины и крыжовника рекомендуется опрыскивать настоем табака (40 г на 1 литр воды) или чеснока (5-6 зубчиков на литр). Эти растворы отпугивают тлю, клещей и других вредителей.
|Растение
|Вредители
|Способ применения
|Бархатцы
|Тля
|Полведра сухих цветков залить водой до краёв, настоять двое суток, добавить 40 г мыла.
|Календула
|Гусеницы, клещи, слизни, колорадский жук
|0,5 кг сухих или 1 кг свежих цветков залить 10 л воды, настоять 12 часов, добавить 30-40 г мыла.
|Ботва картофеля
|Тля, гусеницы, клещи
|600 г свежей ботвы настоять 4 часа в 10 л воды, добавить 40 г мыла.
|Ботва томатов
|Тля, блошки
|600 г свежей ботвы настоять 2 дня в 5 л воды, добавить 2 ст. ложки мыла.
|Лук
|Личинки, клопы, клещи
|15 г лука или 200 г шелухи настоять 4 дня в 1 л воды, разбавить водой 1:2.
|Полынь
|Гусеницы
|1 кг травы кипятить 15 минут, разбавить 10 л воды.
|Чистотел
|Тля
|2 кг свежей травы настоять в 5 л воды двое суток.
|Тысячелистник
|Сосущие вредители
|40 г травы отваривать в 5 л воды 30 минут.
|Перец горький
|Тля, трипсы, слизни
|1 кг свежего перца кипятить в 10 л воды, настоять 2 дня, разбавить водой 1:7.
|Пиретрум
|Тля, клещи
|200 г сухих цветков растворить в 10 л воды с мылом.
Настои и отвары используют для опрыскивания несколько раз с интервалом 5-7 дней.
Чтобы не допустить нашествия муравьёв, можно применять пищевую соду и острый перец. Места скопления насекомых проливают горячим раствором соды (3 ст. ложки на литр воды) или посыпают порошком красного перца. Муравьи быстро уходят с участка, и вместе с ними исчезает тля.
Против тли помогает настой из перца и мыла: 50 мг молотого жгучего перца кипятят в литре воды, остужают, процеживают, добавляют 10 г хозяйственного мыла и опрыскивают заражённые кусты каждые 3-4 дня.
Для борьбы с сорняками можно использовать безопасный раствор из доступных компонентов: в пол-литра тёплой воды добавляют по 2 столовые ложки соли, соды и уксуса. Смесью обрабатывают растения в сухую погоду. Через несколько дней сорняки засыхают, и их легко убрать с дорожек.
Осенью убрать с участка растительные остатки, где зимуют вредители.
Перекопать почву, особенно под кустарниками и деревьями.
Зимой при возможности раскладывать под кормушки золу и настои хвойных, отпугивающие вредителей.
Весной (на следующий год) провести профилактические опрыскивания настоями трав.
Летом не забывать про ловушки и регулярные обработки натуральными средствами.
Ошибка: обработка растений в жаркую солнечную погоду.
Последствие: ожоги на листьях.
Альтернатива: опрыскивание утром или вечером при температуре до 25 °C.
Ошибка: слишком концентрированный раствор.
Последствие: повреждение молодых побегов.
Альтернатива: строго соблюдать пропорции.
Ошибка: использование настоев сразу после приготовления.
Последствие: слабый эффект.
Альтернатива: настоять нужное количество времени для максимальной концентрации.
Если времени не хватает, можно использовать готовые натуральные средства — биопрепараты на основе трав и микроорганизмов. Они безопасны, подходят для любых культур и продаются в специализированных магазинах. Их можно применять в течение всего сезона, чередуя с домашними настоями.
|Плюсы
|Минусы
|Безопасны для человека и животных
|Требуют регулярных обработок
|Доступны и недорогие
|Менее эффективны при массовом поражении
|Подходят для органического земледелия
|Не действуют на все виды вредителей
|Можно готовить из подручных материалов
|Иногда неприятный запах
Как часто опрыскивать растения народными средствами?
Обычно раз в 5-7 дней, пока не исчезнут признаки поражения.
Можно ли хранить настои?
Нет, их эффективность быстро снижается. Лучше готовить свежие порции перед применением.
Что лучше: сода или уксус от сорняков?
Лучше сочетание — они усиливают действие друг друга, особенно при обработке между плитками.
Миф: настои трав бесполезны против вредителей.
Правда: они работают, но только при регулярном применении и в начале поражения.
Миф: нашатырный спирт вредит растениям.
Правда: в малых дозах он безопасен и даже служит источником азота.
Миф: солярка сжигает листья.
Правда: при соблюдении дозировки средство безопасно, но применять его нужно только ранней весной.
Бархатцы не только отпугивают вредителей, но и улучшают структуру почвы.
Горький перец в настое теряет жгучесть, но сохраняет инсектицидные свойства.
Настой полыни помогает также от кротов — запах им не по душе.
Народные средства от вредителей известны с давних времён. Ещё в деревнях прошлого века садоводы использовали настои золы, табака, чеснока и лука. Эти способы сохраняются до сих пор, потому что они просты, безопасны и не нарушают природный баланс.
