Растения без калия — как тело без воды: вот как вернуть им силу с правильными удобрениями

Калий — это одно из ключевых питательных веществ для растений, наряду с азотом и фосфором. Он способствует не только росту, но и укреплению корней, улучшает устойчивость к болезням и помогает растениям справляться со стрессовыми условиями. Важно понимать, что калий участвует в различных биологических процессах, таких как фотосинтез и водный обмен, и его дефицит может значительно ухудшить здоровье растений.

Не все удобрения одинаково эффективны для увеличения уровня калия в почве. Чтобы правильно выбрать удобрение, нужно понимать, какие вещества оно содержит и какие именно проблемы с питанием решает.

Какие удобрения содержат калий

Существует множество удобрений, которые могут повысить уровень калия в почве. Они делятся на синтетические и органические. Важно подобрать то, что лучше всего подойдет для ваших растений и почвы.

Синтетические удобрения:

Сульфат калия . Это удобрение содержит 50% калия и 18% серы. Оно хорошо растворяется в воде и легко доступно для растений. Сульфат калия часто используется на почвах, где важно избегать хлора.

. Это удобрение содержит 50% калия и 18% серы. Оно хорошо растворяется в воде и легко доступно для растений. Сульфат калия часто используется на почвах, где важно избегать хлора. Хлорид калия (поташ). Это одно из самых распространенных калийных удобрений, которое содержит около 50-52% калия. Однако его не рекомендуется использовать на кислых почвах (pH ниже 5,5), так как это может привести к токсичности.

(поташ). Это одно из самых распространенных калийных удобрений, которое содержит около 50-52% калия. Однако его не рекомендуется использовать на кислых почвах (pH ниже 5,5), так как это может привести к токсичности. Нитрат калия. Отличается от хлорида тем, что не содержит хлора, что делает его подходящим для более чувствительных растений. Кроме того, он содержит азот, что может поддержать растения в их вегетативный период.

Органические удобрения:

Древесная зола . Это простое и недорогое средство, которое повышает уровень калия в почве, при этом зола обладает и другими полезными свойствами, например, улучшает структуру почвы.

. Это простое и недорогое средство, которое повышает уровень калия в почве, при этом зола обладает и другими полезными свойствами, например, улучшает структуру почвы. Гуано мышей и мука из водорослей. Эти органические удобрения также содержат калий и могут быть полезны для повышения его уровня в почве.

Когда стоит использовать калийные удобрения

Не стоит спешить с применением удобрений, если нет явных признаков нехватки калия. Сначала нужно обратить внимание на растения и почву. Признаками дефицита калия могут быть:

увядающие растения;

синевато-зеленый цвет листьев с металлическим блеском;

пятнистый хлороз на старых листьях.

Однако стоит помнить, что не всегда причина проблем в дефиците калия. Иногда проблемы могут быть связаны с другими факторами, такими как неправильный полив, низкий или высокий pH почвы или уплотнение почвы. Поэтому всегда полезно провести тестирование почвы, чтобы точно знать, какое удобрение необходимо.

Как правильно выбрать удобрение

Перед использованием удобрения проведите тест почвы, чтобы понять, действительно ли калий является ограничивающим фактором. Выбирайте удобрение в зависимости от типа почвы и потребностей растений. Например, для чувствительных к хлору растений лучше использовать сульфат калия или нитрат калия. Обратите внимание на другие элементы в удобрении. Например, серу, которая также полезна для растений, или азот, если нужно стимулировать рост.

Советы по применению калийных удобрений