Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Фантастические твари и где на них заработать: как Несси и Йети изменили туризм и сознание людей
Забудьте про сложные рецепты: эти тыквенные блинчики из 3 ингредиентов покорят ваше сердце
Вы для неё просто персонал: три критерия, по которым кошка назначает настоящего хозяина
Эти продукты делают тело сильным и рельефным — без добавок и фанатизма
Будущим мамам на заметку: как подготовиться к родам без стресса и непредвиденных расходов
Эффект дорогой кухни за копейки: этот материал выбирают те, кто не хочет платить дважды
Защита от мошенников выросла: банки получат поощрение за возвращённые средства
Здесь горы хранят память, воздух лечит, а путешествия возвращают смысл: когда лучше ехать в Ингушетию
Новая реальность авторынка: теперь главным аргументом при покупке стала не марка, а дата выпуска

Богомол, цикада или кузнечик — кто из них ангел-хранитель, а кто вор вашего урожая

8:57
Садоводство

Богомол, цикада и кузнечик часто встречаются в садах, но их "роли" диаметрально противоположны. Один охотится на вредителей и помогает урожаю, другой высасывает соки растений, третий в зависимости от вида может быть как хищником, так и травоядным поедателем грядок. Разберёмся, кто есть кто, как отличить насекомых с первого взгляда и что делать садоводу.

Кузнечики и богомол на даче
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Кузнечики и богомол на даче

Короткая идентификация с одного взгляда

  • Богомол: вытянутое тело, "молящиеся" передние хватательные ноги с шипами, треугольная поворотливая голова. Окрас от зелёного до коричневого.
  • Цикада: мощное туловище, прозрачные жёсткие крылья, крупные фасеточные глаза; "поёт" громче поезда метро. Ротовой аппарат — хоботок.
  • Кузнечик: длинные усики (длиннее тела), прыгательные задние ноги, трение крыльев даёт стрекот. Окрас маскирующий — зелёный, бурый, серый.

Богомол: союзник сада

Богомол — крупный хищник (самки до 7-7,5 см), питается теми, кто вредит посадкам: тля, гусеницы, мухи, цикады, мелкие клопы, иногда мелкие позвоночные. Самцы мельче и чаще летают, самки летают неохотно. Окраска мимикрирует под фон, голова поворачивается почти на 180°. Яйца в защищённых оотеках зимуют, весной выходят ювенильные "мини-богомолы".

  • Польза: естественный контроль тли, гусениц, цикад, некоторых клопов.
  • Что делать садоводу: не уничтожать, не применять жёсткие инсектициды "по площади", сохранять укрытия (мульча, живые изгороди), ставить поилки для насекомых в жару.

Цикада: "синтезатор" сада и серьёзный фитофаг

У цикад мощный колюще-сосущий хоботок. Личинки живут в почве до нескольких лет, высасывая сок из корней, взрослые питаются соком ветвей и листьев, самки делают надрезы в коре для кладки. В годы вспышек страдают молодые деревья и ягодники, возможна гибель саженцев.

  • Риски: ослабление и усыхание побегов, занос патогенов через раны, задержка роста, массовая гибель молодых посадок.
  • Что делать садоводу: избегать посадок в пик лета имаго и выхода личинок, устанавливать мелкую сетку на кроне молодых деревьев, использовать клеевые ловушки на штамбы, поддерживать здоровье корневой системы (полив, мульча), точечные обработки биопрепаратами при превышении порога вредоносности.

Кузнечик: "зависит от меню"

Среди 7000+ видов есть хищники (поедают гусениц, тлю) и травоядные, которые охотно "пасутся" на овощах, злаках и цветах. В засуху даже хищные виды переходят на растительную пищу. Отличительные признаки — длинные усики, мощные задние ноги, стридуляция (стрекот) трением крыльев.

  • Польза: хищные виды снижают численность гусениц и мелких вредителей.
  • Риски: травоядные и "всеядные" при массовых вспышках заметно объедают листву и молодые побеги.
  • Что делать садоводу: выявить вид (поедает ли тлю/гусениц или листья), при умеренной численности не трогать, при вредоносности — точечный сбор, барьерные сети на грядки, вечерний полив для отвлечения от нежной рассады.

Сравнение

Признак Богомол Цикада Кузнечик
Тип питания Хищник (насекомые, пауки) Сосёт сок растений (ветви, листья, корни) Хищники и травоядные (зависит от вида)
Вред/польза для сада Полезен: сокращает вредителей Вреден: ослабляет растения, вредит саженцам Нейтрален/полезен/вреден — по ситуации
Ключевая анатомия Хватательные передние ноги с шипами Хоботок, прозрачные плотные крылья Длинные усики, прыгательные задние ноги
Признаки присутствия Охотничьи стойки, пустые панцири нимф "Пение" >90 дБ, надрезы коры, пустые личиночные оболочки Объеденные листья, ночная активность, стрекот

Советы шаг за шагом

  1. Определите насекомое по ключевым признакам (ноги/усики/хоботок).
  2. Оцените ущерб: процент повреждений, какие части растения страдают.
  3. Сохраните союзников: богомолов и хищных кузнечиков не трогаем.
  4. При цикадах защитите молодые деревья мелкой сеткой, используйте клеевые пояса, мульчируйте приствольные круги.
  5. При травоядных кузнечиках: ставьте бортики-сетки 40-60 см, убирайте высокую траву по периметру, включайте точечный сбор вечером.
  6. Биосредства прежде химии: Фитоверм, Битоксибациллин, Лепидоцид по листогрызущим; липкие ловушки/пояса против имаго цикад.
  7. Точечная химия — только при превышении порога и вне цветения, вечером, с учётом опылителей.
  8. Профилактика: разнообразие посадок, укрытия для хищников (наземная фауна), умеренное удобрение, капельный полив.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Сплошная обработка инсектицидом по всему саду → гибель опылителей и богомолов → точечные обработки + биопрепараты, сохранение полезных.
  • Высадка саженцев в пик лёта цикад → массовые надрезы коры, усыхание → перенос сроков посадки, временная укрывная сетка.
  • Косим всё под ноль → исчезновение хищников, всплеск тли/гусениц → мозаичное кошение и полосы из цветущих трав.

А что если…

  • Богомол попался на рассаде

Аккуратно переселите на грядку с тлей/гусеницами — это ваша бесплатная "служба безопасности".

  • Цикады "поют", но ущерба нет

Наблюдайте, усиливайте полив молодых деревьев, ставьте клеевые пояса — без химии.

  • Кузнечики объедают салаты

Лёгкая дуговая сетка, вечерний сбор, мульча древесной щепой (мешает перемещению).

Плюсы и минусы стратегий

Стратегия Плюсы Минусы
Только биометоды Щадит опылителей, безопасно Требует повторов и мониторинга
Комбинированная (IPM) Баланс эффективности и экологии Нужны знания и дисциплина
Сплошная химия Быстрый эффект Риск резистентности, гибель полезных

Мифы и правда

  • Миф: богомол опасен для сада — съест пчёл и бабочек.
  • Правда: рацион богомола — в основном вредители; массового вреда опылителям он не наносит при обычной численности.
  • Миф: цикады питаются только листьями, корни не трогают.
  • Правда: многолетние личинки живут в почве и питаются соками корней — это и есть главный ущерб.
  • Миф: все кузнечики — вредители.
  • Правда: часть видов — хищники и полезны; оценивать нужно по поведению.

FAQ — частые вопросы

Можно ли переносить оотеку богомола?

Да, вместе с веточкой/поверхностью, где она закреплена, и размещать в защищённом месте сада.

Как понять, что это именно цикада, а не клоп?

У цикады — прозрачные жёсткие крылья, мощный хоботок, громкое "пение" самцов; клопы тише и мельче.

Чем отпугнуть травоядных кузнечиков без химии?

Барьерные сетки, понижение травостоя по периметру, вечерний сбор, световые ловушки вдали от грядок.

Помогут ли липкие ловушки против цикад?

На штамбах — да, снижают подъём имаго, но сочетайте с сеткой на кроне у молодняка.

Опасны ли цикады для человека?

Нет, но повреждают растения и могут заносить патогены через надрезы.

3 интересных факта

  • Громкость "пения" цикад достигает 90+ дБ — как вагон метро.
  • Богомол поворачивает голову почти на 180°, что редкость для насекомых.
  • Кузнечик прыгает на дистанцию, в 20 раз превышающую длину тела.

Исторический контекст

Садовая защита эволюционировала от сплошных опрыскиваний к интегрированной защите (IPM): мониторинг, пороги вредоносности, сохранение полезной энтомофауны. Богомол и хищные кузнечики — "старые союзники" огородника, тогда как вспышки цикад традиционно требуют профилактики сроками работ, укрывными сетками и точечных мер вместо "ковровой химии".

Не спешите расправляться с каждым "гостем" на грядке. Богомол и часть кузнечиков — ваши союзники, а цикады требуют профилактики и точечных мер. Чем точнее идентификация и мягче вмешательство, тем здоровее экосистема и выше урожай.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Моторы, созданные не для скорости, а для вечности: рейтинг самых выносливых ДВС
Авто
Моторы, созданные не для скорости, а для вечности: рейтинг самых выносливых ДВС
Змеи, для которых человек — лишь обед: четыре хищника без страха и жалости
Домашние животные
Змеи, для которых человек — лишь обед: четыре хищника без страха и жалости
Не переключили окно на зиму — сквозняки не заставят себя ждать: пара движений вернёт тепло в дом
Недвижимость
Не переключили окно на зиму — сквозняки не заставят себя ждать: пара движений вернёт тепло в дом
Популярное
Чупакабра оказалась не порождением ада, а ошибкой эволюции: миф развенчан, но стало только страшнее

Миф о кровожадной чупакабре живёт уже три десятилетия. Учёные утверждают: за образом чудовища стоит не мистика, а болезнь и эволюция.

Чупакабра оказалась не порождением ада, а ошибкой эволюции: миф развенчан, но стало только страшнее
Украина больше не в игре: Трамп и Си Цзиньпин поставили крест
Украина больше не в игре: Трамп и Си Цзиньпин поставили крест
F-35 в полной боевой готовности: Польша на пороге прямого столкновения
Глубины заговорили: археологи вытащили на свет три судна, пролежавшие под водой три тысячи лет
Карманников не боятся, в метро не толкаются: идеальные города для жизни и отдыха с подвохом Игорь Буккер Тайный замысел Трампа: раскроет ли Пентагон новое супероружие. Интрига нарастает Любовь Степушова Секреты зимнего посева: что посадить в ноябре для великолепного весеннего урожая Валерия Жемчугова
Три ложки — и листья превращаются в золото: удобрение за копейки, которое заменяет навоз
Тренировки, после которых ноги становятся сильнее, но не шире: идеальный баланс силы и грации
Чёлка, которую не нужно укладывать: стильный тренд, спасающий ленивых и занятых
Чёлка, которую не нужно укладывать: стильный тренд, спасающий ленивых и занятых
Последние материалы
Богомол, цикада или кузнечик — кто из них ангел-хранитель, а кто вор вашего урожая
Будущим мамам на заметку: как подготовиться к родам без стресса и непредвиденных расходов
ЕС хочет обязать Китай поставлять редкоземельные металлы
Эффект дорогой кухни за копейки: этот материал выбирают те, кто не хочет платить дважды
Защита от мошенников выросла: банки получат поощрение за возвращённые средства
Здесь горы хранят память, воздух лечит, а путешествия возвращают смысл: когда лучше ехать в Ингушетию
Новая реальность авторынка: теперь главным аргументом при покупке стала не марка, а дата выпуска
Конец матрицы? Вселенная не подчиняется коду
Душ как терапия: мягкий способ снять напряжение и вернуть сияние коже
Картофельный бум: этот секретный ингредиент превратит обычный жареный картофель в хрустящий шедевр
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.