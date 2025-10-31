Богомол, цикада или кузнечик — кто из них ангел-хранитель, а кто вор вашего урожая

Богомол, цикада и кузнечик часто встречаются в садах, но их "роли" диаметрально противоположны. Один охотится на вредителей и помогает урожаю, другой высасывает соки растений, третий в зависимости от вида может быть как хищником, так и травоядным поедателем грядок. Разберёмся, кто есть кто, как отличить насекомых с первого взгляда и что делать садоводу.

Короткая идентификация с одного взгляда

Богомол : вытянутое тело, "молящиеся" передние хватательные ноги с шипами, треугольная поворотливая голова. Окрас от зелёного до коричневого.

: вытянутое тело, "молящиеся" передние хватательные ноги с шипами, треугольная поворотливая голова. Окрас от зелёного до коричневого. Цикада : мощное туловище, прозрачные жёсткие крылья, крупные фасеточные глаза; "поёт" громче поезда метро. Ротовой аппарат — хоботок.

: мощное туловище, прозрачные жёсткие крылья, крупные фасеточные глаза; "поёт" громче поезда метро. Ротовой аппарат — хоботок. Кузнечик: длинные усики (длиннее тела), прыгательные задние ноги, трение крыльев даёт стрекот. Окрас маскирующий — зелёный, бурый, серый.

Богомол: союзник сада

Богомол — крупный хищник (самки до 7-7,5 см), питается теми, кто вредит посадкам: тля, гусеницы, мухи, цикады, мелкие клопы, иногда мелкие позвоночные. Самцы мельче и чаще летают, самки летают неохотно. Окраска мимикрирует под фон, голова поворачивается почти на 180°. Яйца в защищённых оотеках зимуют, весной выходят ювенильные "мини-богомолы".

Польза : естественный контроль тли, гусениц, цикад, некоторых клопов.

: естественный контроль тли, гусениц, цикад, некоторых клопов. Что делать садоводу: не уничтожать, не применять жёсткие инсектициды "по площади", сохранять укрытия (мульча, живые изгороди), ставить поилки для насекомых в жару.

Цикада: "синтезатор" сада и серьёзный фитофаг

У цикад мощный колюще-сосущий хоботок. Личинки живут в почве до нескольких лет, высасывая сок из корней, взрослые питаются соком ветвей и листьев, самки делают надрезы в коре для кладки. В годы вспышек страдают молодые деревья и ягодники, возможна гибель саженцев.

Риски : ослабление и усыхание побегов, занос патогенов через раны, задержка роста, массовая гибель молодых посадок.

: ослабление и усыхание побегов, занос патогенов через раны, задержка роста, массовая гибель молодых посадок. Что делать садоводу: избегать посадок в пик лета имаго и выхода личинок, устанавливать мелкую сетку на кроне молодых деревьев, использовать клеевые ловушки на штамбы, поддерживать здоровье корневой системы (полив, мульча), точечные обработки биопрепаратами при превышении порога вредоносности.

Кузнечик: "зависит от меню"

Среди 7000+ видов есть хищники (поедают гусениц, тлю) и травоядные, которые охотно "пасутся" на овощах, злаках и цветах. В засуху даже хищные виды переходят на растительную пищу. Отличительные признаки — длинные усики, мощные задние ноги, стридуляция (стрекот) трением крыльев.

Польза : хищные виды снижают численность гусениц и мелких вредителей.

: хищные виды снижают численность гусениц и мелких вредителей. Риски : травоядные и "всеядные" при массовых вспышках заметно объедают листву и молодые побеги.

: травоядные и "всеядные" при массовых вспышках заметно объедают листву и молодые побеги. Что делать садоводу: выявить вид (поедает ли тлю/гусениц или листья), при умеренной численности не трогать, при вредоносности — точечный сбор, барьерные сети на грядки, вечерний полив для отвлечения от нежной рассады.

Сравнение

Признак Богомол Цикада Кузнечик Тип питания Хищник (насекомые, пауки) Сосёт сок растений (ветви, листья, корни) Хищники и травоядные (зависит от вида) Вред/польза для сада Полезен: сокращает вредителей Вреден: ослабляет растения, вредит саженцам Нейтрален/полезен/вреден — по ситуации Ключевая анатомия Хватательные передние ноги с шипами Хоботок, прозрачные плотные крылья Длинные усики, прыгательные задние ноги Признаки присутствия Охотничьи стойки, пустые панцири нимф "Пение" >90 дБ, надрезы коры, пустые личиночные оболочки Объеденные листья, ночная активность, стрекот

Советы шаг за шагом

Определите насекомое по ключевым признакам (ноги/усики/хоботок). Оцените ущерб: процент повреждений, какие части растения страдают. Сохраните союзников: богомолов и хищных кузнечиков не трогаем. При цикадах защитите молодые деревья мелкой сеткой, используйте клеевые пояса, мульчируйте приствольные круги. При травоядных кузнечиках: ставьте бортики-сетки 40-60 см, убирайте высокую траву по периметру, включайте точечный сбор вечером. Биосредства прежде химии: Фитоверм, Битоксибациллин, Лепидоцид по листогрызущим; липкие ловушки/пояса против имаго цикад. Точечная химия — только при превышении порога и вне цветения, вечером, с учётом опылителей. Профилактика: разнообразие посадок, укрытия для хищников (наземная фауна), умеренное удобрение, капельный полив.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Сплошная обработка инсектицидом по всему саду → гибель опылителей и богомолов → точечные обработки + биопрепараты, сохранение полезных.

Высадка саженцев в пик лёта цикад → массовые надрезы коры, усыхание → перенос сроков посадки, временная укрывная сетка.

Косим всё под ноль → исчезновение хищников, всплеск тли/гусениц → мозаичное кошение и полосы из цветущих трав.

А что если…

Богомол попался на рассаде

Аккуратно переселите на грядку с тлей/гусеницами — это ваша бесплатная "служба безопасности".

Цикады "поют", но ущерба нет

Наблюдайте, усиливайте полив молодых деревьев, ставьте клеевые пояса — без химии.

Кузнечики объедают салаты

Лёгкая дуговая сетка, вечерний сбор, мульча древесной щепой (мешает перемещению).

Плюсы и минусы стратегий

Стратегия Плюсы Минусы Только биометоды Щадит опылителей, безопасно Требует повторов и мониторинга Комбинированная (IPM) Баланс эффективности и экологии Нужны знания и дисциплина Сплошная химия Быстрый эффект Риск резистентности, гибель полезных

Мифы и правда

Миф: богомол опасен для сада — съест пчёл и бабочек.

богомол опасен для сада — съест пчёл и бабочек. Правда: рацион богомола — в основном вредители; массового вреда опылителям он не наносит при обычной численности.

рацион богомола — в основном вредители; массового вреда опылителям он не наносит при обычной численности. Миф: цикады питаются только листьями, корни не трогают.

цикады питаются только листьями, корни не трогают. Правда: многолетние личинки живут в почве и питаются соками корней — это и есть главный ущерб.

многолетние личинки живут в почве и питаются соками корней — это и есть главный ущерб. Миф: все кузнечики — вредители.

все кузнечики — вредители. Правда: часть видов — хищники и полезны; оценивать нужно по поведению.

FAQ — частые вопросы

Можно ли переносить оотеку богомола?

Да, вместе с веточкой/поверхностью, где она закреплена, и размещать в защищённом месте сада.

Как понять, что это именно цикада, а не клоп?

У цикады — прозрачные жёсткие крылья, мощный хоботок, громкое "пение" самцов; клопы тише и мельче.

Чем отпугнуть травоядных кузнечиков без химии?

Барьерные сетки, понижение травостоя по периметру, вечерний сбор, световые ловушки вдали от грядок.

Помогут ли липкие ловушки против цикад?

На штамбах — да, снижают подъём имаго, но сочетайте с сеткой на кроне у молодняка.

Опасны ли цикады для человека?

Нет, но повреждают растения и могут заносить патогены через надрезы.

3 интересных факта

Громкость "пения" цикад достигает 90+ дБ — как вагон метро.

Богомол поворачивает голову почти на 180°, что редкость для насекомых.

Кузнечик прыгает на дистанцию, в 20 раз превышающую длину тела.

Исторический контекст

Садовая защита эволюционировала от сплошных опрыскиваний к интегрированной защите (IPM): мониторинг, пороги вредоносности, сохранение полезной энтомофауны. Богомол и хищные кузнечики — "старые союзники" огородника, тогда как вспышки цикад традиционно требуют профилактики сроками работ, укрывными сетками и точечных мер вместо "ковровой химии".

Не спешите расправляться с каждым "гостем" на грядке. Богомол и часть кузнечиков — ваши союзники, а цикады требуют профилактики и точечных мер. Чем точнее идентификация и мягче вмешательство, тем здоровее экосистема и выше урожай.