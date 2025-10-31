Богомол, цикада или кузнечик — кто из них ангел-хранитель, а кто вор вашего урожая

Богомол, цикада и кузнечик часто встречаются в садах, но их "роли" диаметрально противоположны. Один охотится на вредителей и помогает урожаю, другой высасывает соки растений, третий в зависимости от вида может быть как хищником, так и травоядным поедателем грядок. Разберёмся, кто есть кто, как отличить насекомых с первого взгляда и что делать садоводу.
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Кузнечики и богомол на даче
Короткая идентификация с одного взгляда
Богомол: вытянутое тело, "молящиеся" передние хватательные ноги с шипами, треугольная поворотливая голова. Окрас от зелёного до коричневого.
Цикада: мощное туловище, прозрачные жёсткие крылья, крупные фасеточные глаза; "поёт" громче поезда метро. Ротовой аппарат — хоботок.
Богомол — крупный хищник (самки до 7-7,5 см), питается теми, кто вредит посадкам: тля, гусеницы, мухи, цикады, мелкие клопы, иногда мелкие позвоночные. Самцы мельче и чаще летают, самки летают неохотно. Окраска мимикрирует под фон, голова поворачивается почти на 180°. Яйца в защищённых оотеках зимуют, весной выходят ювенильные "мини-богомолы".
Польза: естественный контроль тли, гусениц, цикад, некоторых клопов.
Что делать садоводу: не уничтожать, не применять жёсткие инсектициды "по площади", сохранять укрытия (мульча, живые изгороди), ставить поилки для насекомых в жару.
Цикада: "синтезатор" сада и серьёзный фитофаг
У цикад мощный колюще-сосущий хоботок. Личинки живут в почве до нескольких лет, высасывая сок из корней, взрослые питаются соком ветвей и листьев, самки делают надрезы в коре для кладки. В годы вспышек страдают молодые деревья и ягодники, возможна гибель саженцев.
Риски: ослабление и усыхание побегов, занос патогенов через раны, задержка роста, массовая гибель молодых посадок.
Что делать садоводу: избегать посадок в пик лета имаго и выхода личинок, устанавливать мелкую сетку на кроне молодых деревьев, использовать клеевые ловушки на штамбы, поддерживать здоровье корневой системы (полив, мульча), точечные обработки биопрепаратами при превышении порога вредоносности.
Кузнечик: "зависит от меню"
Среди 7000+ видов есть хищники (поедают гусениц, тлю) и травоядные, которые охотно "пасутся" на овощах, злаках и цветах. В засуху даже хищные виды переходят на растительную пищу. Отличительные признаки — длинные усики, мощные задние ноги, стридуляция (стрекот) трением крыльев.
Польза: хищные виды снижают численность гусениц и мелких вредителей.
Риски: травоядные и "всеядные" при массовых вспышках заметно объедают листву и молодые побеги.
Что делать садоводу: выявить вид (поедает ли тлю/гусениц или листья), при умеренной численности не трогать, при вредоносности — точечный сбор, барьерные сети на грядки, вечерний полив для отвлечения от нежной рассады.
Миф: богомол опасен для сада — съест пчёл и бабочек.
Правда: рацион богомола — в основном вредители; массового вреда опылителям он не наносит при обычной численности.
Миф: цикады питаются только листьями, корни не трогают.
Правда: многолетние личинки живут в почве и питаются соками корней — это и есть главный ущерб.
Миф: все кузнечики — вредители.
Правда: часть видов — хищники и полезны; оценивать нужно по поведению.
FAQ — частые вопросы
Можно ли переносить оотеку богомола?
Да, вместе с веточкой/поверхностью, где она закреплена, и размещать в защищённом месте сада.
Как понять, что это именно цикада, а не клоп?
У цикады — прозрачные жёсткие крылья, мощный хоботок, громкое "пение" самцов; клопы тише и мельче.
Чем отпугнуть травоядных кузнечиков без химии?
Барьерные сетки, понижение травостоя по периметру, вечерний сбор, световые ловушки вдали от грядок.
Помогут ли липкие ловушки против цикад?
На штамбах — да, снижают подъём имаго, но сочетайте с сеткой на кроне у молодняка.
Опасны ли цикады для человека?
Нет, но повреждают растения и могут заносить патогены через надрезы.
3 интересных факта
Громкость "пения" цикад достигает 90+ дБ — как вагон метро.
Богомол поворачивает голову почти на 180°, что редкость для насекомых.
Кузнечик прыгает на дистанцию, в 20 раз превышающую длину тела.
Исторический контекст
Садовая защита эволюционировала от сплошных опрыскиваний к интегрированной защите (IPM): мониторинг, пороги вредоносности, сохранение полезной энтомофауны. Богомол и хищные кузнечики — "старые союзники" огородника, тогда как вспышки цикад традиционно требуют профилактики сроками работ, укрывными сетками и точечных мер вместо "ковровой химии".
Не спешите расправляться с каждым "гостем" на грядке. Богомол и часть кузнечиков — ваши союзники, а цикады требуют профилактики и точечных мер. Чем точнее идентификация и мягче вмешательство, тем здоровее экосистема и выше урожай.
Истории, советы и лайфхаки для дачиПодпишитесь, чтобы не пропустить сезонные подсказки