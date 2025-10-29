Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Урожай под микроскопом: домашние биопрепараты, которые спасают грядки лучше покупных
40% к зарплате: в ЦСКА раскрыли карты, сделав ставку на Челестини
Лес вместо лекарства: прогулки в зелёных зонах доказано повышают уровень счастья
Мотор уходит в масляный запой: как остановить расход без капитального ремонта
Меган Маркл выпустила необычную ароматическую свечу: чем пахнет её свадьба с принцем Гарри
Он выбирал определённый тип: Слава раскрыла тайну внешности любовниц Данилицкого
3I/Atlas — третье послание из межзвёздного пространства? Заставила заговорить о пришельцах
Ваш холодильник — главная дыра в бюджете: как перестать выбрасывать еду и деньги
Сезонная депрессия началась: питомцы массово впадают в апатию из-за одной вещи в каждой квартире

Лимоны прямо с подоконника: лучший способ вырастить их в домашних условиях

4:39
Садоводство

Выращивание лимонных деревьев в домашних условиях — это не только возможная, но и интересная задача, которая не требует огромных усилий. Сорта Мейер и Эврика идеально подходят для этого, поскольку они компактные, зимостойкие и не требуют огромного пространства. В этом материале мы расскажем, как выбрать подходящий горшок, почву и другие аспекты ухода за лимонным деревом в домашних условиях.

Лимонное дерево
Фото: commons.wikimedia.org by Debra Roby, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Лимонное дерево

Выбор горшка для лимонного дерева

Для посадки лимона важно выбрать подходящий горшок. Наилучший вариант — это терракотовые горшки. Они позволяют корням "дышать" и обеспечивают надлежащий дренаж, что предотвращает застой воды и способствует здоровому развитию растения. Лучше избегать пластиковых и стеклянных горшков, поскольку они не обеспечивают достаточную циркуляцию воздуха, и влага может задерживаться в них, что приведет к гниению корней.

Какой размер горшка выбрать

Размер горшка должен быть немного больше корневой системы растения — на 15% больше, чем сейчас. Слишком большой горшок может быть опасен для лимона, так как вода в нем будет долго удерживаться, не давая корням возможности нормально развиваться. Это может привести к заболачиванию и загниванию корней.

Подходящая почва для лимонного дерева

Лимоны любят легкую и хорошо дренированную почву с уровнем pH от 6,0 до 6,5. Лучше всего подойдет смесь для кактусов или специализированная почва для цитрусовых. Такие почвы обеспечивают необходимый дренаж и не закисляют корни растения. Использовать почвы для тропических растений не рекомендуется, так как они могут быть слишком влажными для лимонов.

Как правильно поливать лимонное дерево

Полив лимонных деревьев — это важный момент в уходе. Почва должна подсыхать между поливами. Летом лимоны требуют полива 1-2 раза в неделю, в зависимости от температуры и влажности в помещении. Зимой полив следует уменьшить, так как растение находится в стадии покоя.

Очень важно избегать переувлажнения почвы. Если вода будет застаиваться в горшке, корни могут загнить. Правильное количество воды и регулярный полив — залог здорового роста и хорошего урожая.

Удобрение для лимонов

Лимоны требуют регулярного удобрения, чтобы обеспечивать хороший рост и плодоношение. Для этого лучше использовать удобрения с высоким содержанием азота, например, с соотношением азота, фосфора и калия 2:1 или 3:1. Подкармливать лимоны нужно три раза в год — в конце зимы, весной и осенью.

Как управлять плодами

Когда лимон начинает плодоносить, важно правильно управлять урожаем, чтобы не перегрузить дерево. Для этого следует удалять лишние маленькие плоды, оставляя только самые крепкие на каждой точке роста. Это обеспечит лучшее плодоношение и позволит дереву тратить силы только на наиболее зрелые и качественные плоды.

Обрезка лимонного дерева

Обрезку лимонных деревьев нужно делать минимальную, чтобы не повредить растение. Лучше всего проводить обрезку в конце зимы или начале весны. Лимоны цветут и плодоносят на молодой древесине, поэтому важно оставить старые ветки, чтобы стимулировать рост новых.

Свет и температура

Лимоны любят солнечный свет, поэтому для их нормального роста необходимо обеспечить не менее 6 часов солнечного света в день. Важно, чтобы растение не находилось в тени, так как это может замедлить его рост и привести к недостаточному цветению и плодоношению.

Когда температура опускается ниже 0°C, необходимо перенести лимон в теплое место. Оптимальная температура для роста лимона составляет от 21 до 38°C. В зимний период также полезно использовать увлажнители воздуха, чтобы поддерживать необходимую влажность в помещении (50-60%).

Защита от вредителей

Лимоны, как и другие растения, подвержены нападению вредителей. Чтобы избежать этого, необходимо регулярно проверять дерево на наличие насекомых. Если вы заметили вредителей, используйте средства на основе масла нима или мыла для насекомых, чтобы избавиться от них.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Нефть пошла ко дну, но не из-за России: что на самом деле испугало рынок
Экономика и бизнес
Нефть пошла ко дну, но не из-за России: что на самом деле испугало рынок
Тренировки, которые возвращают энергию и молодость — без фанатизма и перегрузок
Новости спорта
Тренировки, которые возвращают энергию и молодость — без фанатизма и перегрузок
Пенсии по старости поднимают планку: неработающим готовят прибавку в 2026 году
Экономика и бизнес
Пенсии по старости поднимают планку: неработающим готовят прибавку в 2026 году
Популярное
Газпром прогнозирует проблемы у производителей СПГ в США

По оценке "Газпрома", стремительное расширение экспортных мощностей США создаёт предпосылки для дисбаланса между внутренним спросом и экспортом.

Газпром прогнозирует проблемы у производителей СПГ в США
Зачем платить за ленты, если бабушкин способ работает лучше: как сеять морковь щепоткой
Зачем платить за ленты, если бабушкин способ работает лучше: как сеять морковь щепоткой
Куст жив, но мёртв внутри: что делать, если почковый клещ превращает смородину в пустышку
Маск против Запада: ИИ раскрыл правду о Северных потоках, которую все скрывали
От торпеды Сахарова до Посейдона: РФ воплотила идею ядерного сверхудара из глубины Олег Володин В спорте, как и в любви, женщины чувствуют ритм, мужчины — только усталость Игорь Буккер Бразилия в огне: тень Трампа стоит за кровавыми событиями в Рио Любовь Степушова
Цены растут, но японцы нашли лазейку: хитрый ход, который обошёл новую формулу утильсбора
Сотни миллиардов на кону: Россия запускает в Венесуэле экономический проект века
Раскопки остановлены, отчёты исчезли: что на самом деле нашли под городом богов
Раскопки остановлены, отчёты исчезли: что на самом деле нашли под городом богов
Последние материалы
40% к зарплате: в ЦСКА раскрыли карты, сделав ставку на Челестини
Лес вместо лекарства: прогулки в зелёных зонах доказано повышают уровень счастья
Мотор уходит в масляный запой: как остановить расход без капитального ремонта
Меган Маркл выпустила необычную ароматическую свечу: чем пахнет её свадьба с принцем Гарри
Он выбирал определённый тип: Слава раскрыла тайну внешности любовниц Данилицкого
3I/Atlas — третье послание из межзвёздного пространства? Заставила заговорить о пришельцах
Ваш холодильник — главная дыра в бюджете: как перестать выбрасывать еду и деньги
30 октября: день рождения Диего Марадоны и смерть отца Красного Креста и Макса Линдера
Сезонная депрессия началась: питомцы массово впадают в апатию из-за одной вещи в каждой квартире
Этот витамин решает исход каждой тренировки: без него мышцы просто не просыпаются
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.