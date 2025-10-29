Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кавказское солнце в каждой ложке: кабачковая аджика, от которой невозможно оторваться
Интеллектуальный декор 2026: почему оформление станет важнее музыки и угощений
Из мемов в легенды: как капибары превратились из забавных грызунов в символ гармонии
Едите яблоки не в то время — и толстеете: один промах рушит все усилия похудеть
Когда ремень спасает двоих: секреты безопасного вождения для женщин во время беременности
Прощание с Романом Поповым: где пройдут похороны звезды Полицейского с Рублёвки
Пока другие строят дороги, Дубай строит будущее: и показывает, как будет выглядеть мир без пробок
Много спишь: какие претензии Дмитрий Тарасов предъявляет жене Анастасии Костенко
Пузырьки, которые будят клетки: как газировка временно включает ускоренный режим организма

Работает без отказа: мощная подкормка для комнатных цветов из отходов — и удобрение, и защита

4:54
Садоводство

Комнатные растения, какими бы неприхотливыми они ни казались, нуждаются в заботе. Чтобы зелёные питомцы радовали пышной листвой и яркими бутонами, им требуется правильное питание. Одним из самых доступных и эффективных средств считается табачная зола — универсальная подкормка и защита от вредителей.

Подкормка комнатных растений
Фото: Designed by Freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Подкормка комнатных растений

Табачная зола

Табачная зола ценится садоводами за богатый состав. В ней содержатся калий, фосфор, кальций, магний и микроэлементы, которые необходимы растениям для роста и цветения. В отличие от минеральных удобрений, зола не содержит хлор, поэтому подходит даже для нежных комнатных культур — орхидей, фиалок, глоксиний.

Помимо питательных свойств, табачная зола действует как природный инсектицид. Её аромат и состав отпугивают мошек, тлю, белокрылку и грибных комариков, которые часто заводятся в цветочных горшках при переувлажнении.

Как использовать золу правильно

  1. Присыпать верхний слой почвы одной столовой ложкой золы.
  2. Осторожно разрыхлить землю, чтобы частицы перемешались с грунтом.
  3. Пролить растение чистой водой комнатной температуры.

Такое удобрение можно применять не чаще одного раза в месяц. При пересадке цветов золу добавляют прямо в грунтовую смесь — на 5 литров почвы достаточно 2-3 столовых ложек.

Сравнение подкормок

Вид удобрения Преимущества Недостатки
Табачная зола Натуральность, отпугивает вредителей Слабо выраженное действие на быстрорастущие растения
Минеральные удобрения Быстрый эффект, точное дозирование Могут вызвать ожог корней, засоление почвы
Органика (настой трав) Улучшает структуру грунта Неприятный запах, требует времени на приготовление

Табачная зола занимает золотую середину — безопасна, эффективна и подходит для большинства домашних культур.

Советы шаг за шагом

  1. Определите потребности растения. Цветущим видам нужно больше калия и фосфора, зелёным — азота.
  2. Проверьте почву. Если грунт плотный и кислый, зола поможет снизить кислотность.
  3. Используйте дозировано. Излишек золы может сделать почву щелочной, а это тормозит рост.
  4. Чередуйте подкормки. Меняйте органику и золу, чтобы растения получали весь комплекс питательных веществ.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Альтернатива
Слишком частое внесение золы Почва теряет кислотность, листья желтеют Подкармливайте не чаще 1 раза в месяц
Использование золы вместе с азотными удобрениями Реакция между веществами снижает эффект Делайте перерыв минимум 2 недели
Применение золы на сухую почву Питательные вещества не усваиваются Сначала увлажните грунт

А что если

А что если у вас нет табачной золы? Её можно заменить древесной золой из печи или костра, но важно убедиться, что она получена не из окрашенной или лакированной древесины. Также подойдут специальные органические удобрения на основе гуматов — они продаются в садовых центрах.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Натуральный состав Требует умеренности
Отпугивает вредителей Не подходит для кислолюбивых растений (например, азалий)
Дешёвая и доступная Медленное действие
Улучшает структуру почвы Пыль может раздражать дыхательные пути
Продлевает цветение Требуется регулярность применения

Часто задаваемые вопросы

Как часто подкармливать растения золой?
Не чаще одного раза в 3-4 недели, иначе можно изменить кислотность почвы.

Можно ли использовать золу для орхидей?
Да, но в минимальных количествах — &frac12 чайной ложки на горшок и только по влажной почве.

Подходит ли зола для укоренения черенков?
Нет, на этом этапе лучше использовать стимуляторы роста, например "Корневин".

Мифы и правда

  • Миф: зола может заменить все виды удобрений.
    Правда: она улучшает состояние почвы, но не обеспечивает растения азотом.
  • Миф: чем больше золы, тем лучше результат.
    Правда: избыток приводит к переизбытку щёлочи и ухудшению питания растений.
  • Миф: зола безопасна для любых культур.
    Правда: кислолюбивые растения, такие как гардения или азалия, страдают от неё.

Табачная зола — недооценённый помощник для цветоводов. Простая в использовании, безопасная и доступная, она помогает поддерживать здоровье растений круглый год.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Зачем платить за ленты, если бабушкин способ работает лучше: как сеять морковь щепоткой
Садоводство, цветоводство
Зачем платить за ленты, если бабушкин способ работает лучше: как сеять морковь щепоткой
Без ухода, полива и сорняков: посейте в октябре — весной сад покроется белоснежным цветочным ковром
Садоводство, цветоводство
Без ухода, полива и сорняков: посейте в октябре — весной сад покроется белоснежным цветочным ковром
Тренировки, которые возвращают энергию и молодость — без фанатизма и перегрузок
Новости спорта
Тренировки, которые возвращают энергию и молодость — без фанатизма и перегрузок
Популярное
Пенсии по старости поднимают планку: неработающим готовят прибавку в 2026 году

Назван размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров в 2026 году.

Пенсии по старости поднимают планку: неработающим готовят прибавку в 2026 году
7000 лет под песками: ДНК мумий из Сахары раскрыла тайну исчезнувших людей
7000 лет под песками: ДНК мумий из Сахары раскрыла тайну исчезнувших людей
Не спасает даже фонограмма: Соседов сказал, каким певицам пора покинуть сцену без аплодисментов
Слива размером с яблоко: лучшие крупноплодные сорта, которые сражают сладостью
Воздушная прогулка без прав и гаишников: начинается новая эпоха Игорь Буккер Батареи греют, а дома холодно: невидимые проблемы с отоплением Валерия Жемчугова Индия взялась за производство SJ-100: сотрудничество с Россией шокирует Запад Любовь Степушова
Оно не хочет, чтобы на него смотрели: в недрах Сибири пробудилось нечто древнее
Тренировки, которые возвращают энергию и молодость — без фанатизма и перегрузок
Российские бомбы нового поколения пробили глубину фронта: Украина в шоке
Российские бомбы нового поколения пробили глубину фронта: Украина в шоке
Последние материалы
29 октября: владелец Копья судьбы, провал Чехова и последнее выступление Станиславского
Воздушная прогулка без прав и гаишников: начинается новая эпоха
Мандарины вместо масла: неожиданный рецепт, который стал хитом сети
Это упражнение раскрывает тайну долголетия: стул покажет, насколько вы здоровы
Атака с неба началась: птичья месть — какие цвета машин становятся главной мишенью
Фильм, который должен был вдохновлять, заставил зевать: Сергей Соседов о пустом блеске патриотизма
Реальность, которой не существует: квантовая физика лишила мир времени и материи
Украинский капкан для Киркорова: какие действия певца вызвали гнев СБУ
Раковина снова дышит: старый способ возвращает поток и избавляет от засора без единой капли химии
Лесное проклятие Калифорнии: почему учёные исчезают после встречи с Мафусаилом
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.