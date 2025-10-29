Спасаем огурцы от черной гнили: проверенные методы борьбы с аскохитозом

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
9:27
Садоводство

Аскохитоз — один из тех "тихих" врагов огурцов, который долго прячется в стеблях и на семенах, а проявляется на пике сезона, когда каждая завязь на счету. Болезнь чаще всего "стреляет" в теплицах, но и в открытом грунте южных регионов способна оставить грядки без половины урожая. Разберёмся, как распознать проблему вовремя, чем аскохитоз отличается от других пятнистостей и какая схема ухода действительно работает.

Аскохитоз огурцов
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Аскохитоз огурцов

Что такое аскохитоз огурца и почему он появляется

Аскохитоз (черная микосфереллезная гниль, стеблевая гниль; возбудитель — Didymella bryoniae/Mycosphaerella cucumis) поражает все тыквенные: огурцы, дыни, арбузы, кабачки. Чаще развивается при влажности 80-100% и температуре 20-30 °С, в загущённых посадках и при конденсате на плёнке.

Главные источники инфекции: заражённые семена, растительные остатки, почва, каркасы и шнуры в теплице. На рассаде первые очаги возможны уже после появления настоящих листьев — гриб "растёт" вместе с растением.
Как выглядит: водянистые пятна у основания стебля, затем буреют и светлеют, ткань трескается, выделяется липкий коричневый экссудат.

На листьях — округлые/вытянутые пятна с хлоротичным ободком, позже — чёрные пикниды рядами. Плоды дают вдавленные "ячейки", сужение верхушки, внутри — коричневые некрозы; часто присоединяется бактериальная гниль.

При этом сосудистая система поражается редко — растения ещё цветут и плодоносят, но качество и объём урожая падают.

База профилактики: что действительно снижает риск

  • Севооборот: возвращать огурцы/тыквенные на грядку не раньше чем через 3-4 года. Хорошие предшественники — бобовые, капуста ранняя, томаты, лук, чеснок, зеленные, крестоцветные сидераты.
  • Посадочный материал: протравливание семян биопрепаратами (сенная палочка, триходерма).
  • Микроклимат теплицы: регулярное проветривание, отсутствие конденсата, мульча для стабильной влажности, полив только тёплой водой утром.
  • Агроприёмы: схемы посадки без загущения, подвязка, прищипка боковых побегов, удаление нижних листьев до 3-4 узла по мере отрастания.
  • Гигиена: уборка растительных остатков, дезинфекция шпалер, инвентаря, стеллажей.
  • Питание: сбалансированные подкормки NPK + кальций и кремний (укрепляют клеточные стенки и снижают проникновение гриба).

Сравнение: аскохитоз vs похожие проблемы

Признак Аскохитоз (Didymella) Пероноспороз (ложная мучнистая) Антракноз
Темп + влажность 20-30 °С, высокая влажность/конденсат 15-22 °С, перепады, туман 24-28 °С, влажность
Стебель Водянистые, буреющие пятна у основания, трещины, экссудат Обычно без выраженных некрозов стебля Вытянутые язвочки на междоузлиях
Лист Крупные пятна с хлоротичным ободком, чёрные пикниды Желтовато-зеленые угловатые пятна, с изнанки — серо-фиолетовый налёт Коричневые округлые "дырочки", ткань выпадает
Плод Вдавленные некрозы, "сужение" верхушки Реже поражается Круглые вмятины, растрескивание
Главная мера Семена/гигиена, биопрепараты, медь точечно Снижение влажности, фунгициды от пероноспороза Удаление очагов, контактные фунгициды

Советы шаг за шагом: схема на сезон

Подготовка до посева

  • Протравите семена: суспензия биопрепарата (сенная палочка/триходерма) по инструкции 1-2 ч.
  • Обеззаражьте почвосмесь и кассеты: пролив биофунгицидом, просушка.

Рассадный период

  • Полив тёплой водой, без переувлажнения.
  • 1 профилактическое опрыскивание по листу биопрепаратом (сенная палочка) через 7-10 дней после пикировки.

Высадка

  • Соблюдайте дистанции (в теплице: 40-50 см в ряду, 80-100 см междурядья).
  • Установите капельный полив, мульчируйте (солома, скошенная трава, агроволокно).

Вегетация

  • Еженедельно осматривайте прикорневую зону и нижние листья.
  • Подкормки: комплексные NPK с кальцием и кремнием (через корень) каждые 10-14 дней; внекорневые Ca/Si — раз в 2-3 недели.
  • Биозащита: опрыскивания препаратами на основе Bacillus subtilis/B. amyloliquefaciens или Trichoderma каждые 10-14 дней (чередуйте штаммы).

При первых симптомах

  • Удалите поражённые листья/плоды, вынесите с участка.
  • Локально по стеблю: 1% бордоская жидкость или присыпка смесью медного купороса и мела (1:1) на подсушенные раны.
  • По листу: курс биопрепаратов (2-3 обработки через 5-7 дней). В период активного плодоношения — только биосредства.

Послеуборочные работы

  • Уборка всех остатков, проветривание теплицы, просушка.
  • Дезинфекция каркаса и шпалер разрешёнными средствами; замена шпагата.

Рецепт золы

1,5 стакана просеянной золы на 10 л тёплой воды + 1 ч. л. лимонной кислоты; настоять 3-4 ч, полив по 1 л под куст.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Плотная "ковровая" посадка → конденсат и вспышки гнили → сетка шпалеры + нормированная посадка, мульча, капля.
  • Полив "по листу" вечером → очаги на нижней ярусе → капельный полив утром под корень, проветривание.
  • Только "химия" в плодоношение → риски по остаткам → биофунгициды (Фитоспорин-М, Алирин-Б, Гамаир, Споробактерин), точечная медь по стеблю.
  • Игнор семян → занос инфекции в кассеты → протравливание семян (триходерма/сенная палочка), покупка проверенных гибридов.
  • Перекос в азот → нежная ткань, больше гнили → сбалансированные NPK + кальций/кремний (удобрения с Ca, Si; кремниевые подкормки).

А что если…

  • Болезнь "сидит" только у основания стебля?

Локальная обработка 1% бордоской/медно-меловой присыпкой, подсушивание, затем курс биопрепаратов по листу.

  • Появились пикниды на листе, но плодоношение идёт?

Удаляем поражённые листья, биофунгициды каждые 7-10 дней, микроклимат (снижение влажности, больше проветривания).

  • В теплице жарко и влажно днём?

Ежеутреннее проветривание, притеняющая сетка 30-40%, полив утром, бока теплицы приоткрыты.

  • Пятна путаете с пероноспорозом?

С обратной стороны листа при пероноспорозе — серо-фиолетовый налёт; при аскохитозе — чёрные "точки" (пикниды) и трещины на стебле.

Плюсы и минусы мер борьбы

Мера Плюсы Минусы
Биопрепараты (сенная палочка, триходерма) Можно в плодоношение, безопасно, профилактика Требуется регулярность, зависят от условий
Медесодержащие точечно Быстрый подсушивающий эффект Осторожно по листу; не злоупотреблять
Микроклимат (проветривание, капля) Снижает риск большинства гнилей Нужны вложения в оборудование
Севооборот и гигиена Долгоиграющий результат Нельзя "схитрить" в текущем сезоне
Кальций/кремний Укрепляет ткани, меньше некрозов Эффект накопительный, не "скорая помощь"

FAQ

Как быстро болезнь распространяется?

В теплице — за 5-7 дней при конденсате. Регулярные осмотры обязательны.

Можно ли спасти уже поражённые плоды?

Нет. Удаляйте и уносите с участка, иначе усугубят вторичную гниль.

Чем безопасно обрабатывать в плодоношение?

Биофунгициды (Bacillus/Trichoderma) по инструкции; медь — только локально на стебель/рану.

Помогает ли опрыскивание содой/йодом?

Как полноценная защита — нет. Это временные меры без подтверждённой эффективности против Didymella.

Стоит ли менять гибрид?

Да, выбирайте устойчивые/слабопоражаемые гибриды и совмещайте с профилактикой.

Мифы и правда

  • Миф: аскохитоз — это всегда из почвы.
  • Правда: частый источник — семена и каркасы/шпагаты теплиц.
  • Миф: если срезать больные листья, растение само справится.
  • Правда: без микроклимата и биозащиты очаг вернётся.
  • Миф: медь вылечит всё за раз.
  • Правда: медь — инструмент для очага и ран; базис — профилактика и биология.

3 интересных факта

  1. Didymella bryoniae образует и пикниды (бесполая стадия), и псевдотеции (половая), что помогает выживать зиму на остатках.
  2. При относительной влажности <70% распространение спор резко падает — проветривание иногда эффективнее любой обработки.
  3. Повреждения вредителями (тля, белокрылка) — "ворота" для инфекции; инсектоконтроль снижает и грибные болезни.

Исторический контекст

Аскохитоз тыквенных описан в Европе ещё в XIX веке как "чёрная гниль стеблей". Развитие тепличного овощеводства в XX веке сделало его экономически значимым патогеном: замкнутый объём, тёплый и влажный воздух, повторные посадки — идеальные условия для Didymella. Современная стратегия опирается на гигиену теплиц, устойчивые гибриды, биоконтроль и точечное применение меди, а также на "умный" полив и вентиляцию.

Аскохитоз легче предотвратить, чем лечить. Рабочая связка — чистые семена и каркасы, правильный микроклимат, регулярные биопрепараты и питание с кальцием/кремнием. При первых очагах действуйте точечно и быстро: удаление поражённых частей, локальная медь, курс биозащиты. Такой подход сохраняет урожай и снижает риски вспышек в следующем сезоне.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
