Спасаем огурцы от черной гнили: проверенные методы борьбы с аскохитозом

Аскохитоз — один из тех "тихих" врагов огурцов, который долго прячется в стеблях и на семенах, а проявляется на пике сезона, когда каждая завязь на счету. Болезнь чаще всего "стреляет" в теплицах, но и в открытом грунте южных регионов способна оставить грядки без половины урожая. Разберёмся, как распознать проблему вовремя, чем аскохитоз отличается от других пятнистостей и какая схема ухода действительно работает.
Аскохитоз (черная микосфереллезная гниль, стеблевая гниль; возбудитель — Didymella bryoniae/Mycosphaerella cucumis) поражает все тыквенные: огурцы, дыни, арбузы, кабачки. Чаще развивается при влажности 80-100% и температуре 20-30 °С, в загущённых посадках и при конденсате на плёнке.
Главные источники инфекции: заражённые семена, растительные остатки, почва, каркасы и шнуры в теплице. На рассаде первые очаги возможны уже после появления настоящих листьев — гриб "растёт" вместе с растением.
Как выглядит: водянистые пятна у основания стебля, затем буреют и светлеют, ткань трескается, выделяется липкий коричневый экссудат.
На листьях — округлые/вытянутые пятна с хлоротичным ободком, позже — чёрные пикниды рядами. Плоды дают вдавленные "ячейки", сужение верхушки, внутри — коричневые некрозы; часто присоединяется бактериальная гниль.
При этом сосудистая система поражается редко — растения ещё цветут и плодоносят, но качество и объём урожая падают.
|Признак
|Аскохитоз (Didymella)
|Пероноспороз (ложная мучнистая)
|Антракноз
|Темп + влажность
|20-30 °С, высокая влажность/конденсат
|15-22 °С, перепады, туман
|24-28 °С, влажность
|Стебель
|Водянистые, буреющие пятна у основания, трещины, экссудат
|Обычно без выраженных некрозов стебля
|Вытянутые язвочки на междоузлиях
|Лист
|Крупные пятна с хлоротичным ободком, чёрные пикниды
|Желтовато-зеленые угловатые пятна, с изнанки — серо-фиолетовый налёт
|Коричневые округлые "дырочки", ткань выпадает
|Плод
|Вдавленные некрозы, "сужение" верхушки
|Реже поражается
|Круглые вмятины, растрескивание
|Главная мера
|Семена/гигиена, биопрепараты, медь точечно
|Снижение влажности, фунгициды от пероноспороза
|Удаление очагов, контактные фунгициды
1,5 стакана просеянной золы на 10 л тёплой воды + 1 ч. л. лимонной кислоты; настоять 3-4 ч, полив по 1 л под куст.
Локальная обработка 1% бордоской/медно-меловой присыпкой, подсушивание, затем курс биопрепаратов по листу.
Удаляем поражённые листья, биофунгициды каждые 7-10 дней, микроклимат (снижение влажности, больше проветривания).
Ежеутреннее проветривание, притеняющая сетка 30-40%, полив утром, бока теплицы приоткрыты.
С обратной стороны листа при пероноспорозе — серо-фиолетовый налёт; при аскохитозе — чёрные "точки" (пикниды) и трещины на стебле.
|Мера
|Плюсы
|Минусы
|Биопрепараты (сенная палочка, триходерма)
|Можно в плодоношение, безопасно, профилактика
|Требуется регулярность, зависят от условий
|Медесодержащие точечно
|Быстрый подсушивающий эффект
|Осторожно по листу; не злоупотреблять
|Микроклимат (проветривание, капля)
|Снижает риск большинства гнилей
|Нужны вложения в оборудование
|Севооборот и гигиена
|Долгоиграющий результат
|Нельзя "схитрить" в текущем сезоне
|Кальций/кремний
|Укрепляет ткани, меньше некрозов
|Эффект накопительный, не "скорая помощь"
В теплице — за 5-7 дней при конденсате. Регулярные осмотры обязательны.
Нет. Удаляйте и уносите с участка, иначе усугубят вторичную гниль.
Биофунгициды (Bacillus/Trichoderma) по инструкции; медь — только локально на стебель/рану.
Как полноценная защита — нет. Это временные меры без подтверждённой эффективности против Didymella.
Да, выбирайте устойчивые/слабопоражаемые гибриды и совмещайте с профилактикой.
Аскохитоз тыквенных описан в Европе ещё в XIX веке как "чёрная гниль стеблей". Развитие тепличного овощеводства в XX веке сделало его экономически значимым патогеном: замкнутый объём, тёплый и влажный воздух, повторные посадки — идеальные условия для Didymella. Современная стратегия опирается на гигиену теплиц, устойчивые гибриды, биоконтроль и точечное применение меди, а также на "умный" полив и вентиляцию.
Аскохитоз легче предотвратить, чем лечить. Рабочая связка — чистые семена и каркасы, правильный микроклимат, регулярные биопрепараты и питание с кальцием/кремнием. При первых очагах действуйте точечно и быстро: удаление поражённых частей, локальная медь, курс биозащиты. Такой подход сохраняет урожай и снижает риски вспышек в следующем сезоне.
