С виду безобидны, на деле опасны: деревья, превращающие участок в хаос

На первый взгляд кажется, что любое дерево украсит участок — тень, зелень, уют. Но в саду не все культуры одинаково дружелюбны: есть виды, которые растут слишком быстро, вытесняют соседние растения и создают больше хлопот, чем пользы. Эти "деревья-сорняки" способны за несколько лет испортить тщательно продуманный ландшафт.
Берёза пониклая (Betula pendula) выглядит изумительно — белый ствол, изящные ветви, лёгкая листва. Но стоит ей вырасти, как начинаются проблемы: корни активно вытягивают влагу из почвы, осушая грядки и газон, а под деревом почти ничего не растёт.
Кроме того, берёза щедро "сеет" себя по всему участку — семена прорастают даже в стыках дорожек и крышах теплиц. А мелкая листва и серёжки превращаются в бесконечный мусор.
Совет: если вы не готовы часто подметать и поливать, лучше посадите компактные виды — берёзу карликовую или берёзу черную. Они декоративны, но менее агрессивны.
Плакучая ива (Salix babylonica) у воды выглядит поэтично, но на ограниченной площади превращается в гиганта. Её корни тянутся к влаге и могут повредить трубы, колодцы и дренаж.
Белая ива растёт особенно быстро — через несколько лет она затенит весь участок.
Альтернатива: миниатюрные сорта — ива хакуро нишики, ива пурпурная Нана или козья Пендула. Они сохраняют декоративность, но не угрожают постройкам.
Клён ясенелистный (Acer negundo) был завезён из Северной Америки как красивое и выносливое дерево. Но со временем он показал свой истинный характер — распространился по всей стране, вытесняя местные виды.
Этот клён размножается самосевом, устойчив к загрязнению и меняет химический состав почвы, делая её непригодной для других растений. Пыльца — сильный аллерген, а крона выделяет вещества, угнетающие соседнюю флору.
Лучше заменить: на клён остролистный, японский или красный. Они не только красивы, но и безопасны для экосистемы участка.
Сумах пушистый, или оленерогий (Rhus typhina), поражает своей красотой: бархатные ветви, перистые листья, огненно-красные "свечки" соцветий. Но за эффектной внешностью скрывается агрессивный характер.
Корневая система сумаха активно образует поросль, причём даже в нескольких метрах от дерева. Стоит срезать побег — вырастут три новых.
Решение: если без сумаха никак, вкопайте ограничители глубиной не менее 50 см. А в качестве замены рассмотрите декоративную рябину — такая же осенняя палитра, но без "агрессии".
Белый тополь (Populus alba) ценен тем, что очищает воздух, но для дачного участка — бедствие. Высота до 40 метров, хрупкие ветви, разлетающийся пух и мощные корни делают его неудобным соседом.
Тополиный пух сам по себе не вызывает аллергию, но переносит пыльцу других растений и усиливает раздражение. Плюс постоянная уборка мусора и риск падения ветвей при ветре.
Выход: если хочется тенистого дерева, посадите липу мелколистную или клён красный — они безопаснее и долговечнее.
Ясень обыкновенный (Fraxinus excelsior) вырастает до 30 метров и выглядит величественно. Но корневая система у него агрессивная — поднимает дорожки, разрушает отмостки и коммуникации.
Древесина ясеня хрупкая и подвержена гниению, особенно при высокой влажности. При урагане крупные ветви легко ломаются, создавая опасность для построек.
Альтернатива: выберите небольшие виды — ясень маньчжурский или декоративный кленолистный ясень.
|Вид дерева
|Основная проблема
|Высота, м
|Альтернатива
|Берёза пониклая
|Осушает почву, мусорит
|20-25
|Берёза карликовая
|Ива белая
|Повреждает трубы, крупная
|15-20
|Ива хакуро нишики
|Клён ясенелистный
|Аллерген, агрессивный рост
|12-15
|Клён японский
|Сумах пушистый
|Дикая поросль
|3-5
|Рябина декоративная
|Тополь белый
|Пух, ломкие ветви
|30-40
|Липа мелколистная
|Ясень обыкновенный
|Разрушает покрытия
|25-30
|Ясень маньчжурский
Ошибка: посадить дерево без учёта его взрослого размера.
Последствие: затенение участка и проблемы с корнями.
Альтернатива: выбирайте компактные формы или кустарники.
Ошибка: пренебречь агрессивностью корней.
Последствие: разрушение коммуникаций.
Альтернатива: вкапывайте корневые барьеры при посадке.
Ошибка: ориентироваться только на внешний вид.
Последствие: трудности в уходе и болезни растений.
Альтернатива: консультируйтесь с дендрологом или садоводом.
Если досталась дача с берёзами или клёнами, не спешите вырубать всё сразу. Удаляйте деревья постепенно, чтобы не нарушить экосистему и не испортить почву. Новые посадки делайте через сезон, давая земле восстановиться.
|Плюсы
|Минусы
|Быстрый рост и тень
|Заглушают другие растения
|Эстетичный вид
|Сложность в уходе
|Неприхотливость
|Повреждают коммуникации
|Природная устойчивость
|Вызывают аллергию
Можно ли сдержать рост берёзы?
Нет. Даже при обрезке корни продолжают развиваться, вытягивая влагу.
Как избавиться от поросли сумаха?
Только механически, с установкой корневых барьеров или удалением материнского растения.
Какой клён безопасен для участка?
Красный или японский — декоративны и не засоряют территорию.
Миф: берёза очищает воздух и всегда полезна.
Правда: берёза действительно выделяет фитонциды, но в саду часто вредна из-за агрессивных корней.
Миф: тополь опасен только пухом.
Правда: основная проблема — ломкость и загрязнение участка ветками.
Миф: ива нужна возле пруда.
Правда: она впитывает слишком много влаги, осушая почву и портя берег.
Клён ясенелистный включён в список инвазивных видов, подлежащих контролю в России.
Берёза способна вытягивать до 200 литров воды в день — больше, чем любое садовое растение.
Сумах применяют в кулинарии: из плодов делают кислую пряность, популярную на Кавказе.
В СССР берёзы и тополя массово сажали вдоль трасс для защиты от ветра.
В 1970-х годах ивы использовали для укрепления берегов, не подозревая об их агрессии.
В последние годы в ландшафтном дизайне всё чаще выбирают местные породы — рябину, черёмуху, липу.
