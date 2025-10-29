Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Когда птица думает как человек: серые вороны научились творить без примеров и подсказок
Голова вздохнула свободно: сладкий секрет очищает кожу и будит спящие волосы
Экономно, вкусно, по-французски: остатки ужина становятся ресторанным шедевром
Кухня плачет липкими слезами: один недорогой трюк стирает годы жира за пару минут
Григорий Лепс вернулся на сцену: что певец сказал о слухах про свою смерть
Дилеры играют по своим правилам: как покупатели заставляют их вернуть деньги
Углеводы вернулись в моду: как макароны стали частью здорового питания
Рак победил, но долги остались? почему жена Романа Попова выставила на продажу дом
Тихий сверхзвук, громкий провал: почему новый американский самолет не стал прорывом в авиации

Смородина обожает этот осенний подарок: ягоды будут наливаться, как виноград

0:35
Садоводство

Осенний уход за смородиной — важный этап, от которого напрямую зависит урожай будущего года. Когда куст завершает сезон, ему требуется не стимуляция роста, а питание для восстановления и закладки почек. Однако важно выбрать правильные подкормки и внести их в подходящий момент — иначе труд пойдёт насмарку.

Смородина
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Смородина

Почему нельзя вносить фосфор и калий осенью

Многие садоводы по привычке осенью добавляют под смородину фосфорные и калийные удобрения. Но специалисты предупреждают: делать это позднее сентября бесполезно. Куст уже "засыпает" и не способен усваивать такие вещества. Они просто вымываются из почвы, не принося пользы.

До сентября ещё можно использовать чередование азотных удобрений с суперфосфатом. Однако в октябре акцент стоит сместить на натуральные составы — те, что действуют мягко и питают корни в течение всей зимы.

Чем подкормить смородину поздней осенью

Когда листья опали, а почва ещё не промёрзла, приходит время самых эффективных органических удобрений. Опытные огородники советуют в это время прикапывать под кустами компост или перегной. Эти вещества не обжигают корни, улучшают структуру грунта и создают запас питательных веществ на весну.

Работу можно разделить на несколько этапов: в октябре, ноябре и даже декабре — главное, чтобы земля не была промёрзшей. Каждый раз стоит добавлять небольшое количество, равномерно распределяя удобрение по приствольному кругу.

Навоз и птичий помёт — мощное питание

Кроме компоста, отличным вариантом станут свежий коровий навоз и куриный помёт. Это природные концентраты микро- и макроэлементов, способные заметно укрепить куст.

  • Навоз и помёт вносят в несколько приёмов, слегка заделывая в почву.

  • Через месяц процедуру можно повторить.

  • Раскладывать удобрение лучше по периметру куста, не касаясь корней.

Важно помнить, что куриный помёт в чистом виде слишком концентрированный. Если положить его близко к стволу, можно повредить корневую систему. Лучше отступить 20-30 см от основания куста и немного присыпать почвой.

Сравнение популярных органических подкормок

Подкормка Состав и польза Когда вносить Особенности применения
Компост Улучшает структуру почвы, снабжает азотом и гумусом Октябрь-ноябрь Прикапывают слоем 5-7 см
Перегной Богат азотом и калием, ускоряет рост побегов весной Октябрь Смешивают с землёй
Коровий навоз Содержит кальций, азот, фосфор Октябрь-декабрь Вносится вразброс, присыпается грунтом
Куриный помёт Концентрированный источник азота Только в разбавленном виде Раскладывают по краю приствольного круга

Как правильно прикопать удобрения

  1. Уберите сорняки и опавшие листья вокруг куста.

  2. Сделайте по периметру приствольного круга канавку глубиной 10-15 см.

  3. Равномерно внесите выбранное удобрение.

  4. Засыпьте канавку землёй и слегка уплотните.

  5. После внесения органики полейте куст тёплой водой, чтобы вещества начали разлагаться.

Такой метод позволяет питательным элементам постепенно проникать к корням. Весной, когда куст проснётся, он сразу получит всё необходимое для активного роста и формирования крупных ягод.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: внесение минеральных удобрений поздней осенью.
    Последствие: бесполезные потери и вымывание веществ.
    Альтернатива: использовать органику — компост, перегной, навоз.

  • Ошибка: закладка свежего помёта у основания куста.
    Последствие: ожог корней и гибель растения.
    Альтернатива: вносить на расстоянии 20-30 см и присыпать почвой.

  • Ошибка: однократная подкормка в октябре.
    Последствие: дефицит питания весной.
    Альтернатива: проводить прикопку поэтапно — октябрь, ноябрь, декабрь.

А что если осень выдалась холодной

Если температура резко падает и почва замерзает раньше обычного, подкормку можно перенести на раннюю весну. В этом случае используют перепревший компост или сухой перегной. Они не обожгут корни и быстро усвоятся при оттепели.

Плюсы и минусы органических удобрений

Плюсы Минусы
Экологичность, отсутствие химии Нужны большие объёмы
Улучшение почвенной структуры Медленный эффект
Повышение урожайности Требуют правильного внесения
Зимняя защита корней Возможен запах при свежем навозе

FAQ

Когда лучше вносить навоз под смородину?
Оптимально — в октябре, когда куст завершил вегетацию, но земля ещё не промёрзла.

Можно ли заменить навоз минеральными удобрениями?
Поздней осенью — нет. Минералы не усваиваются в холодной почве, тогда как органика работает постепенно.

Сколько компоста нужно под один куст?
В среднем — 5-6 кг, распределённых по периметру куста.

Мифы и правда

  • Миф: чем больше удобрений, тем крупнее ягоды.
    Правда: избыток азота ослабляет куст и снижает урожайность.

  • Миф: куриный помёт можно класть в чистом виде.
    Правда: его агрессивная среда обжигает корни — только разбавленный или присыпанный землёй.

  • Миф: смородина не нуждается в осенней подкормке.
    Правда: без органики куст ослабевает, а ягоды мельчают.

Три интересных факта

  1. Смородина способна усваивать питание даже при температуре +3 °C, поэтому поздняя осенняя прикопка всё ещё эффективна.

  2. Компост из листвы содержит больше калия, чем навоз, и особенно полезен для ягодных кустов.

  3. Распространено мнение, что перегной можно заменить золой — на самом деле зола не содержит азота, нужного для роста кустов.

Исторический контекст

  1. В XIX веке садоводы использовали перегной из конского навоза, считая его лучшим средством для плодовых культур.

  2. В советских справочниках по садоводству рекомендовалось вносить навоз под смородину трижды — осенью, зимой и весной.

  3. Современные агротехнологии подтверждают: постепенное внесение органики повышает урожайность смородины до 30%.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
7000 лет под песками: ДНК мумий из Сахары раскрыла тайну исчезнувших людей
Наука и техника
7000 лет под песками: ДНК мумий из Сахары раскрыла тайну исчезнувших людей
Даже через 10 лет стоят как новые: эксперты назвали кроссоверы, которые не теряют цену
Авто
Даже через 10 лет стоят как новые: эксперты назвали кроссоверы, которые не теряют цену
После укропа грядка словно проклята — но один овощ снимает это проклятие за сезон
Садоводство, цветоводство
После укропа грядка словно проклята — но один овощ снимает это проклятие за сезон
Популярное
Пенсии по старости поднимают планку: неработающим готовят прибавку в 2026 году

Назван размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров в 2026 году.

Пенсии по старости поднимают планку: неработающим готовят прибавку в 2026 году
7000 лет под песками: ДНК мумий из Сахары раскрыла тайну исчезнувших людей
7000 лет под песками: ДНК мумий из Сахары раскрыла тайну исчезнувших людей
Не спасает даже фонограмма: Соседов сказал, каким певицам пора покинуть сцену без аплодисментов
Слива размером с яблоко: лучшие крупноплодные сорта, которые сражают сладостью
Воздушная прогулка без прав и гаишников: начинается новая эпоха Игорь Буккер Батареи греют, а дома холодно: невидимые проблемы с отоплением Валерия Жемчугова Индия взялась за производство SJ-100: сотрудничество с Россией шокирует Запад Любовь Степушова
Оно не хочет, чтобы на него смотрели: в недрах Сибири пробудилось нечто древнее
Тренировки, которые возвращают энергию и молодость — без фанатизма и перегрузок
Российские бомбы нового поколения пробили глубину фронта: Украина в шоке
Российские бомбы нового поколения пробили глубину фронта: Украина в шоке
Последние материалы
Голова вздохнула свободно: сладкий секрет очищает кожу и будит спящие волосы
Экономно, вкусно, по-французски: остатки ужина становятся ресторанным шедевром
Кухня плачет липкими слезами: один недорогой трюк стирает годы жира за пару минут
Григорий Лепс вернулся на сцену: что певец сказал о слухах про свою смерть
Дилеры играют по своим правилам: как покупатели заставляют их вернуть деньги
Углеводы вернулись в моду: как макароны стали частью здорового питания
Рак победил, но долги остались? почему жена Романа Попова выставила на продажу дом
Смородина обожает этот осенний подарок: ягоды будут наливаться, как виноград
Тихий сверхзвук, громкий провал: почему новый американский самолет не стал прорывом в авиации
Новый вид пчелы найден на Сардинии: учёные говорят о важном открытии для экосистем
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.