Осень — время сильных деревьев: как выбрать идеальные удобрения для плодовых на зиму

Для осенней подкормки плодовых деревьев важно выбрать правильное время и удобрения, чтобы они успешно пережили зиму и подготовились к следующему сезону. В этой статье подробно рассматриваются основные принципы осеннего удобрения, включая использование мочевины и других минеральных удобрений.
Осенняя подкормка играет не менее важную роль, чем весеннее удобрение. Во время плодоношения деревья активно используют питательные вещества, и осень — идеальное время, чтобы пополнить их запасы. Правильное удобрение помогает деревьям восстанавливаться после интенсивного роста и обеспечивает их стойкость к зимним морозам.
Важно, что осенью азот используется в меньших количествах, чтобы избежать чрезмерного роста побегов, которые могут пострадать зимой. Зато важно усилить поступление фосфора и калия. Эти элементы укрепляют корни, повышают устойчивость растений к заморозкам и способствуют закладке почек, что даст хороший урожай в следующем сезоне.
Лучшее время для осеннего удобрения — с середины сентября до конца октября. В этот период деревья завершили интенсивный рост, но еще не вступили в стадию покоя. Если пропустить этот момент или подкормить растения слишком поздно, это может навредить деревьям.
Особое внимание стоит уделить тем деревьям, которые начинают вегетационный период раньше других. Например, вишни и сливы можно удобрить чуть раньше, чем яблони и груши. Признаком того, что пришло время подкормки, служат первые пожелтевшие листья. Важно сделать это минимум за 3-4 недели до заморозков, чтобы растения успели усвоить необходимые вещества.
Не стоит удобрять деревья в дождливую погоду, так как удобрения могут вымываться. Если осень сухая, рекомендуется предварительно полить деревья за день до внесения удобрений, чтобы улучшить их усвоение.
Мочевина — удобрение, богатое азотом, и в осенний период ее роль несколько отличается от обычного применения весной. Вместо того чтобы способствовать росту новых побегов, осенью мочевина используется для борьбы с грибковыми спорами и другими патогенами на листьях и коре деревьев.
Опрыскивание мочевиной лучше всего проводить в конце октября — начале ноября, когда большая часть листвы уже опала, но стволы и ветви еще открыты. Раствор мочевины (5-7% концентрации) следует наносить не только на ветви, но и на поверхность почвы под деревьями. Это помогает уничтожить споры грибков, которые могут остаться на опавших листьях.
Нужно соблюдать осторожность при выборе времени для опрыскивания. Мочевину не следует использовать при температуре ниже 0°C или во время дождя, так как это снизит эффективность лечения. Также важно соблюдать рекомендованные дозировки.
Для осенней подкормки плодовых деревьев желательно использовать минеральные удобрения, богатые фосфором и калием. Эти элементы способствуют укреплению корней, улучшению зимостойкости и закладке цветочных почек. Выбирайте удобрения, специально предназначенные для осени.
Для молодых деревьев достаточно 30-50 г удобрения на квадратный метр, для более старых — до 100 г на квадратный метр. Минеральные удобрения следует равномерно распределить вокруг кроны деревьев, не приближаясь слишком близко к стволу. После этого необходимо аккуратно перемешать их с верхним слоем почвы и обильно полить.
Полив: осенью важен регулярный полив деревьев, особенно если осень сухая. Недостаток влаги может ослабить растения, сделав их более восприимчивыми к болезням.
Удаление поврежденных ветвей: в это время стоит провести обрезку, удалив сухие и поврежденные ветви. Это поможет улучшить циркуляцию воздуха в кронах и снизить риск заболеваний.
Мульчирование: чтобы сохранить влагу и защитить корни от холода, полезно провести мульчирование. Для этого используют опавшие листья, солому или перегной.
Перебор с удобрениями: излишки удобрений, особенно азотных, могут привести к росту слабых побегов, которые плохо переносят зимние морозы.
Поздняя подкормка: если подкормить деревья слишком поздно, они не успеют усвоить все питательные вещества перед наступлением зимы.
Неправильный выбор удобрений: использование удобрений, не подходящих для осени, может привести к излишнему росту побегов, что повышает вероятность повреждения растений зимой.
Когда лучше всего удобрять деревья осенью?
Ответ: лучше всего проводить подкормку с середины сентября до конца октября, когда деревья завершили активный рост.
Как использовать мочевину для осенней подкормки?
Ответ: мочевину следует использовать в концентрации 5-7% для опрыскивания деревьев в конце октября или начале ноября.
Какие удобрения лучше всего использовать осенью для плодовых деревьев?
Ответ: для осенней подкормки следует выбирать удобрения с высоким содержанием фосфора и калия, которые способствуют укреплению корней и повышают зимостойкость деревьев.
Миф: осенью нужно использовать только азотные удобрения, чтобы стимулировать рост деревьев.
Правда: азот осенью лучше не использовать в больших количествах, чтобы не стимулировать рост новых побегов. Важно фокусироваться на фосфоре и калии для укрепления корней.
