Дом скрипит не от старости: что на самом деле делает короед под вашими стенами

Маленький жук способен принести большие проблемы. Короед — враг, которого редко замечают вовремя. Он уничтожает деревья, ослабляет плодовые насаждения и может поселиться в стенах деревянного дома. Разберёмся, как распознать его появление, какие меры помогут спасти растения и как не допустить разрушения конструкций.
Короед — общее название для множества мелких растительноядных жуков, питающихся под корой деревьев. Их личинки прогрызают сложную сеть ходов, нарушая питание растения и постепенно доводя его до гибели.
"Короед опасен не только для леса, но и для дома: под его ударами может пострадать любая древесина", — отметил энтомолог Алексей Климов.
Наибольший вред приносят так называемые стволовые вредители — те, что поражают живые деревья. Другие, технические виды, предпочитают сухую древесину: брус, балки и доски. Именно они чаще всего становятся обитателями построек из дерева.
Лёт короедов начинается весной, примерно с конца апреля, и продолжается всё лето. За сезон они способны дать одно-два поколения, и если не принять меры, вредители быстро распространяются.
Сначала кажется, что дерево просто болеет: листья желтеют, рост замедляется. Но если присмотреться, можно заметить следы активности насекомых.
Если кора уже отделяется, дерево, скорее всего, не спасти. Его нужно спилить и сжечь, чтобы личинки не перебрались на соседние посадки.
Самое важное — поддерживать здоровье деревьев. Короеды редко поселяются на крепких растениях: смола и плотная структура древесины просто не дают личинкам развиваться.
Если дерево сильно повреждено, не стоит пытаться его вылечить — лучше удалить и утилизировать, чтобы не допустить заражения сада.
Жуки-ксилофаги способны поражать не только стволы, но и строительную древесину. В дом они чаще всего попадают вместе с заражёнными пиломатериалами. Иногда признаки заражения проявляются уже через несколько лет после постройки.
Хотя короеды не способны мгновенно разрушить дом, их ходы пропускают влагу, что приводит к плесени и гниению. Со временем древесина теряет прочность.
Чтобы вредители не добрались до стен, важно действовать заранее.
Если признаки заражения всё-таки появились, важно оценить масштаб.
Если отверстий немного, можно обойтись без капитального ремонта. Введите через шприц инсектицид в отверстие, закройте спичкой или герметиком и обработайте поверхность защитным раствором. Иногда достаточно заменить небольшой участок древесины.
При обширных поражениях применяют серные шашки или аэрозоли. Дым и пары проникают в ходы и уничтожают насекомых, но такие процедуры требуют строгих мер безопасности. После обработки помещение нужно тщательно проветрить.
Если вредителей много, лучше обратиться к профессионалам. Они проводят фумигацию — обработку помещений газом, который проникает глубоко в древесину и уничтожает всех личинок. Это радикальный, но самый надёжный способ спасти дом.
|Метод
|Преимущества
|Недостатки
|Локальная обработка
|Простая, доступная, безопасная
|Эффективна только при небольшом заражении
|Фумигация
|Уничтожает все стадии вредителя
|Требует профессионалов и временного выселения
|Антисептическая пропитка
|Защищает древесину на годы
|Нужно обновлять слой каждые 2-3 года
|Серные шашки
|Проникают в труднодоступные места
|Токсичны, требуют проветривания
Посмотрите на ствол: если есть мелкие отверстия и опилки у корней — дерево заражено.
Если кора уже отслаивается, шансов нет. В остальных случаях обработайте инсектицидом и наблюдайте за состоянием.
Регулярно осматривайте древесину, не храните мусор и обновляйте защитные покрытия.
Борьба с короедом требует внимания и системности. Главное — профилактика: здоровые деревья и обработанная древесина редко становятся жертвой вредителя. Осматривайте участок и дом хотя бы раз в сезон, своевременно удаляйте повреждённые участки и поддерживайте чистоту. Тогда ни сад, ни жилище не пострадают от этого скрытного врага.
