Перевоплотите свой сад этой осенью — этот кустарник привнесет яркие краски на ваш участок

4:35
Садоводство

Гортензии — это растения, которые не только радуют своим цветением в летний период, но и становятся яркими акцентами в саду осенью. Одним из самых интересных и привлекательных видов является гортензия дуболистная (Hydrangea quercifolia). Это растение удивляет своими крупными листьями, напоминающими дубовые, которые осенью приобретают великолепные оттенки красного, оранжевого и золотистого. С таким растением ваш сад будет привлекать внимание даже в холодное время года.

Гортензия
Фото: Own work by Agnieszka Kwiecień, Nova, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Гортензия

Особенности гортензии дуболистной

Гортензия дуболистная — это кустарник, который начинает цвести в начале лета. Ее крупные белые цветы образуют пирамидальные соцветия, которые с приходом осени постепенно меняют свой цвет, становясь бледно-розовыми. Листья этого растения, напоминающие дубовые, с наступлением осени приобретают яркие красные, оранжевые и золотистые оттенки, что делает гортензию особенно привлекательной в этот период.

Зимой кора растения отслаивается, раскрывая темные участки веток, что создает красивый контраст с остальными увядающими растениями в саду.

Как ухаживать за гортензией дуболистной

  1. Местоположение и освещенность: гортензия дуболистная предпочитает участки с утренним солнечным светом и тенистыми участками в полдень. Чем больше света получает растение, тем более обильным будет его цветение. Однако оно также может расти в условиях частичной или даже полной тени, но в таком случае цветение будет менее пышным.

  2. Почва и влажность: этот вид гортензии любит влажные, но хорошо дренированные почвы. Он может расти как в песчаных, так и в глинистых грунтах, но обязательно необходимо обеспечить хороший дренаж, чтобы избежать застоя воды, который может привести к гниению корней.

  3. Полив:в первые годы жизни гортензия требует регулярного полива, особенно в засушливые месяцы. Взрослые растения более устойчивы к засухе, но все равно нуждаются в достаточном увлажнении во время цветения.

Размеры и сорта гортензии дуболистной

Гортензия дуболистная в дикой природе может вырасти до 3 метров в высоту. Однако для небольших садов разработаны компактные сорта, такие как "Pee Wee" и "Ruby Slippers", которые достигают 1-1,5 метра в высоту, но при этом сохраняют все декоративные качества своего более крупного аналога.

Нужно ли подрезать гортензию дуболистную

Подрезка гортензии дуболистной не является обязательной, но она помогает растению поддерживать красивую форму. Важно обрезать старые, поврежденные и больные ветви, чтобы способствовать лучшему росту и развитию растения. Обрезка должна проводиться после окончания цветения, чтобы не повредить будущие бутоны.

"Гортензия дуболистная — это удивительное растение, которое станет ярким украшением вашего сада в осенний период, если вы позаботитесь о нем," — отметил садовод Андрей Туманов.

Советы по уходу за гортензией дуболистной

  1. Выбор места для посадки: лучше всего посадить гортензию дуболистную в месте, где растение будет получать утреннее солнце, а в полдень — тень. Это оптимальные условия для ее роста и цветения.

  2. Регулярный полив: важно не забывать поливать растение, особенно в жаркие месяцы и в первый год после посадки.

  3. Правильная обрезка: удаляйте старые и поврежденные ветви, чтобы поддерживать растение в хорошем состоянии.

  4. Защита от заморозков: в регионах с холодными зимами стоит укрывать гортензию на зиму, особенно в первые годы её жизни.

Часто задаваемые вопросы

  1. Когда лучше всего сажать гортензию дуболистную?
    Лучше всего сажать гортензию дуболистную весной или осенью, когда растение находится в состоянии покоя.

  2. Можно ли изменить цвет цветов гортензии дуболистной?
    Цвет цветов остаётся белым или бледно-розовым, и изменить его, как в случае с другими видами гортензий, изменяя pH почвы, невозможно.

  3. Как ухаживать за гортензией зимой?
    В регионах с холодными зимами стоит укрывать растение, чтобы защитить корни от мороза и обеспечить его сохранность до весны.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
