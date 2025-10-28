Весной поблагодарите себя за этот шаг: многолетники не просто выживут, а расцветут сильнее

Когда осенние краски наполняют сад, самое время задуматься не о прощании, а о заботе. Многолетние цветы, которые все лето радовали глаз, нуждаются в подготовке к зиме. Каждое растение — со своим характером, поэтому важно понимать, кому хватит лёгкого укрытия, а кому потребуется целая "зимняя шуба".
Некоторые многолетники можно смело назвать стойкими: им не страшны первые заморозки. Например, аквилегия почти не нуждается в утеплении — достаточно обрезать листья и замульчировать корни торфом.
Астры к концу осени засыхают, поэтому их обрезают под корень, а основание куста прикрывают слоем сухой мульчи и листвы. Астильбы в первые годы жизни зимуют без укрытия, но взрослым кустам лучше соорудить каркас с листвой и защитной плёнкой.
Гейхеры не теряют листву даже зимой. Им достаточно удалить цветоносы, окучить основание и укрыть мхом или лапником. Без доступа воздуха растения могут выпревать, поэтому оставляют небольшое отверстие для вентиляции.
Некоторые растения не боятся холода, но требуют сугроба. Например, дельфиниум выдерживает до -50 °С под толстым слоем снега. Если же зима малоснежная, стоит подстраховаться: замазать срезы глиной, замульчировать корневище и прикрыть лапником.
Дицентра, наоборот, не выносит промерзания почвы. Её обрезают до 3-5 см, мульчируют и укрывают нетканым материалом.
Ирисы делятся на сибирские и сортовые. Первые спокойно зимуют под мульчей, вторым нужно сухое укрытие, чтобы влага не попала на корневища.
|Растение
|Укрытие необходимо
|Материал укрытия
|Особенности ухода
|Аквилегия
|Нет
|Мульча, торф
|Минимальная обрезка
|Астильба
|После 5 лет
|Листва, плёнка
|Требует каркаса
|Гейхера
|Да
|Торф, сфагнум, лапник
|Нужна вентиляция
|Дельфиниум
|Иногда
|Снег, лапник
|Замазать срезы глиной
|Ирисы
|Для сортовых
|Лапник, сухое укрытие
|Следить за влажностью
|Хризантема
|Да
|Листья, торф, лапник
|Возможна зимовка в подвале
Без снега почва промерзает быстрее, и даже выносливые растения страдают. В этом случае на помощь приходит мульча. Её слой должен быть не менее 10 см. Хорошо подходит смесь торфа и компоста. При сильных морозах сверху можно добавить лапник.
Если ожидается аномально холодная зима, часть растений, особенно лаванду и хризантемы, можно переселить в контейнеры и хранить в прохладном помещении.
|Материал
|Плюсы
|Минусы
|Лапник
|Пропускает воздух, удерживает снег
|Требует сбора и укладки
|Торф
|Защищает корни, удобряет почву
|Может уплотняться от влаги
|Сухая листва
|Доступный материал
|Опасность прения без вентиляции
|Нетканый материал
|Многоразовый, лёгкий
|Не удерживает тепло при ветре
Как понять, что пора укрывать многолетники?
Когда ночные температуры устойчиво опускаются ниже -3 °C и верхний слой земли начинает подмерзать.
Нужно ли подкармливать растения перед зимой?
Нет, поздние подкормки азотом стимулируют рост. Лучше использовать фосфорно-калийные удобрения в начале осени.
Что делать с растениями в контейнерах?
Контейнеры можно прикопать в землю, утеплить опилками и обернуть мешковиной.
Подготовка декоративных многолетников к зиме — это не труд, а проявление заботы о саде. Каждое растение требует своего подхода: одним достаточно лёгкой мульчи, другим — тёплого укрытия и сухого воздуха. Правильно выбранное время, подходящий материал и немного внимания помогут цветам пережить холода без потерь. А весной сад ответит благодарностью — пышным цветением, здоровыми листьями и свежими красками, которые напомнят, что усилия осени никогда не бывают напрасны.
