Когда садовод видит, что яблоня или груша цветёт пышно, а плодов потом почти нет, первое подозрение падает на погоду или вредителей. Но нередко причина — недостаток опыления. Решение при этом может быть удивительно простым: достаточно посадить под деревья цветы.
Некоторые растения способны не только украсить сад, но и увеличить урожайность в два раза, если правильно выбрать место и виды. Их аромат и нектар привлекают пчёл, улучшают качество опыления, а также защищают почву и корни от пересыхания и болезней.
Цветущие растения — это естественные помощники плодового сада. Они создают благоприятную среду для насекомых-опылителей, а также влияют на состав почвы и микрофлору.
Цветы, высаженные у приствольного круга, решают сразу несколько задач:
привлекают насекомых, повышая процент завязей;
улучшают почву — корни выделяют природные антибиотики;
сохраняют влагу, препятствуя перегреву земли;
подавляют сорняки и отпугивают вредителей.
Календула (или ноготки) — один из самых эффективных вариантов. Её оранжевые цветки служат маяками для пчёл и шмелей. Аромат растения улавливается насекомыми с большого расстояния, поэтому в период цветения сада опылителей становится заметно больше.
Кроме того, корни календулы выделяют вещества, подавляющие развитие грибков и нематод. Это естественная профилактика болезней, от которых страдают корни яблонь, груш и вишен.
Календула защищает от тли, муравьёв и других вредителей, снижая нагрузку на дерево. Листья растения создают лёгкую тень, которая удерживает влагу в приствольном круге, а значит, полив можно проводить реже.
Выберите место — вокруг дерева, на расстоянии 30-40 см от ствола.
Посейте семена в конце апреля или в мае, когда почва уже прогрелась.
Сеянцы проредите, оставив между растениями 15-20 см.
Поливайте умеренно — календула не любит переувлажнения.
После окончания сезона можно вспахать растения прямо в землю — они обогатят почву органикой.
Не только ноготки способны повысить урожайность. Есть и другие цветы, работающие по тому же принципу.
Настурция — её запах отпугивает тлю и белокрылку, а пёстрые цветки активно привлекают пчёл.
Фацелия — одно из лучших медоносных растений; её часто высаживают в промышленных садах.
Бархатцы (тагетес) — выделяют фитонциды, уничтожающие личинки вредных насекомых в почве.
Люцерна и клевер — насыщают почву азотом, улучшая питание деревьев.
|Цветок
|Польза для сада
|Особенности ухода
|Дополнительный эффект
|Календула
|Привлекает пчёл, подавляет грибки
|Минимальный уход
|Улучшает структуру почвы
|Настурция
|Отпугивает вредителей
|Любит солнечные места
|Удерживает влагу
|Фацелия
|Сильный медонос
|Требует рыхлой земли
|Поддерживает биоразнообразие
|Бархатцы
|Защита от нематод
|Регулярный полив
|Снижают кислотность почвы
|Клевер
|Азотфиксация
|Косить после цветения
|Обогащает почву азотом
В больших садах цветы можно высаживать между рядами деревьев. Это поможет удерживать влагу и уменьшить рост сорняков. Если деревья высокие и создают тень, выбирайте фацелию или настурцию — они хорошо развиваются даже при рассеянном освещении.
Ошибка: высадить декоративные цветы с мощной корневой системой (ирисы, лилии).
Последствия: конкуренция за влагу и питание.
Альтернатива: использовать однолетние пряные травы или календулу.
Ошибка: поливать слишком часто.
Последствия: повышенная влажность провоцирует грибковые болезни.
Альтернатива: умеренный полив и мульчирование почвы.
Календула выделяет до 30 мг нектара в сутки — этого достаточно, чтобы привлечь целую колонию пчёл.
Посев ноготков между деревьями увеличивает завязываемость плодов на 40-60 %.
Бархатцы и календула вместе способны подавлять личинок майского жука в верхнем слое почвы.
Средневековье: календулу сажали у фруктовых деревьев в монастырских садах как оберег и лекарственное растение.
XIX век: в Европе её начали использовать как средство от вредителей и стимулятор опыления.
Современность: агротехники включают календулу в систему биологической защиты сада без химикатов.
Ещё одна из основ экономики Германии (наряду с автопроизводством) — химическая промышленность — переживает глубокий структурный кризис.