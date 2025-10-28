Слива размером с яблоко: лучшие крупноплодные сорта, которые сражают сладостью

Слива остаётся одним из самых любимых плодовых деревьев в наших садах. Её ароматные, сочные плоды богаты витаминами, органическими кислотами и микроэлементами — их полезнее, чем яблоки или груши. Особенно ценятся крупноплодные сорта: они вкусны свежими и прекрасно подходят для варенья, компотов и десертов.
Предлагаем обзор семи проверенных сортов, которые дают крупные, сладкие плоды и успешно растут в средней полосе России, включая Подмосковье.
Позднеспелый сорт, урожай созревает к середине сентября. Дерево средней высоты (до 4 м) с редкой округлой кроной. Плоды впечатляют размерами — до 90-110 г. Они тёмно-синие, с лёгким сизым налётом, мякоть нежная, сочная, сладкая с лёгкой кислинкой.
Плодоношение начинается на 3-4-й год, затем ежегодное. Урожайность — до 70 кг с дерева. Цветёт в апреле, поэтому иногда страдает от возвратных заморозков.
Сорт частично самоплодный, средней зимостойкости, устойчив к грибковым болезням и шарке, но требует регулярной обрезки. Плоды хорошо переносят транспортировку и подходят как для свежего употребления, так и для переработки.
Позднеспелая культура, сбор плодов начинается в начале сентября. Дерево средней высоты (около 4 м), крона пирамидальная и густая. Сливы крупные — до 80 г, красно-лиловые, с плотной кожицей и густым восковым налётом. Мякоть ароматная, кисло-сладкая и сочная.
Созревает на 3-4-й год. Урожайность до 45 кг с дерева. Сорт самоплодный, зимостойкий и устойчив к большинству заболеваний, кроме монилиоза. Не любит засуху, требует регулярного полива.
Отличается высокой транспортабельностью и хорошей лёжкостью. Прекрасно подходит для заготовок.
Поздний сорт, созревает в конце сентября. Дерево сильнорослое, с округлой, средней густоты кроной. Плоды крупные — 70-80 г, овально-вытянутые, тёмно-фиолетовые с густым голубым налётом. Мякоть нежная, сочная, ароматная.
Плодоношение наступает уже через 2-3 года. Урожайность высокая — до 65 кг. Цветение позднее, в мае. Сорт зимостоек и устойчив к вредителям. Плоды не мнутся при перевозке и долго хранятся.
Позднеспелый сорт, урожай снимают во второй декаде сентября. Дерево высотой до 4 м, с округлой, средней густоты кроной. Сливы крупные (50-70 г), сине-бордовые, с плотной кожицей и сочной, сладковато-кислой мякотью.
Плодоношение начинается на 5-6-й год. Урожайность высокая — до 70 кг с дерева. Сорт самоплодный, зимостойкий и засухоустойчивый. Хорошо переносит транспортировку, устойчив к парше, но среднечувствителен к другим болезням.
Рекомендуется для свежего употребления и консервирования.
Среднепоздний сорт, созревает во второй декаде августа. Дерево среднерослое, с развесистой кроной. Плоды крупные — до 60 г, овальные, тёмно-фиолетовые с голубым налётом. Мякоть нежная, кисло-сладкая, с медовой ноткой.
Начинает плодоносить через 4-5 лет. Урожайность — до 80 кг с дерева. Богатырская устойчива к монилиозу, коккомикозу и клястероспориозу, но при перегрузе урожаем ветви могут ломаться, а плоды мельчать.
Плоды не растрескиваются даже в сырое лето и хорошо переносят транспортировку.
Одна из самых ранних — плоды снимают уже в конце июля. Дерево до 4 м высотой, с широкой густой кроной. Сливы крупные (50-60 г), пурпурные, с выраженным восковым налётом. Мякоть очень сочная, сладкая, с лёгкой кислинкой.
Созревает на 3-4-й год. Урожайность — до 40 кг с дерева. Сорт самобесплодный, поэтому требует соседей-опылителей. Зимостоек, устойчив к болезням и вредителям. Требует регулярной обрезки.
Плоды хорошо хранятся и не теряют внешний вид при перевозке.
Позднеспелая разновидность, урожай собирают во второй половине августа. Дерево высотой около 4 м, с овальной, редкой кроной. Сливы весом до 60 г, тёмно-фиолетовые, с плотной кожицей и сладкой, слегка кислой мякотью.
Плодоношение начинается на 4-5-й год. Урожайность — около 50 кг. Сорт частично самоплодный, умеренно устойчив к засухе и холоду. Практически не поражается шаркой, но чувствителен к монилиозу.
Плоды транспортабельны, не трескаются и отлично подходят для сушки и варенья.
|Сорт
|Масса плодов, г
|Вкус
|Урожайность
|Самоплодность
|Устойчивость
|Гигант
|90-110
|Сладкий, с кислинкой
|до 70 кг
|Частичная
|Средняя
|Исполинская
|до 80
|Кисло-сладкий
|до 45 кг
|Полная
|Высокая
|Blue Bell
|70-80
|Сладкий, ароматный
|до 65 кг
|Частичная
|Высокая
|Президент
|50-70
|Кисло-сладкий
|до 70 кг
|Полная
|Средняя
|Богатырская
|50-60
|Сладкий, с медовой ноткой
|до 80 кг
|Полная
|Очень высокая
|Стартовая
|50-60
|Сладкая, сочная
|до 40 кг
|Нет
|Высокая
|Stenley
|50-60
|Сладкий, плотный
|до 50 кг
|Частичная
|Средняя
При выборе сорта учитывайте климат региона: для холодных областей подойдут Богатырская и Президент.
Сажайте деревья на солнечных местах с защищённым от ветра пространством.
Обеспечьте перекрёстное опыление — рядом высадите 2-3 разных сорта.
Ежегодно проводите санитарную обрезку и подкормку фосфорно-калийными удобрениями.
При обильном урожае подставляйте подпорки под ветви, чтобы избежать поломок.
Ошибка: посадить самобесплодный сорт (например, Стартовую) без опылителей.
Последствие: низкий урожай.
Альтернатива: добавить рядом сорта Blue Bell или Богатырская.
Самые крупные плоды сорта Гигант могут весить более 100 г — почти как персик.
Сорт Стенли активно выращивают в США для производства чернослива.
Богатырская слива сохраняет вкус и аромат даже после заморозки.
XIX век: в Европе началось активное выведение крупноплодных сортов.
1950-е: в СССР селекционеры создали Богатырскую и Президент — устойчивые к морозам сорта.
Сегодня: гибриды типа Blue Bell и Стартовой адаптированы к условиям средней полосы.
Ещё одна из основ экономики Германии (наряду с автопроизводством) — химическая промышленность — переживает глубокий структурный кризис.