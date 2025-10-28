Слива размером с яблоко: лучшие крупноплодные сорта, которые сражают сладостью

Слива остаётся одним из самых любимых плодовых деревьев в наших садах. Её ароматные, сочные плоды богаты витаминами, органическими кислотами и микроэлементами — их полезнее, чем яблоки или груши. Особенно ценятся крупноплодные сорта: они вкусны свежими и прекрасно подходят для варенья, компотов и десертов.

Фото: Freepik by azerbaijan_stockers Слива

Предлагаем обзор семи проверенных сортов, которые дают крупные, сладкие плоды и успешно растут в средней полосе России, включая Подмосковье.

Слива Гигант (Синий гигант, Топ Гигант)

Позднеспелый сорт, урожай созревает к середине сентября. Дерево средней высоты (до 4 м) с редкой округлой кроной. Плоды впечатляют размерами — до 90-110 г. Они тёмно-синие, с лёгким сизым налётом, мякоть нежная, сочная, сладкая с лёгкой кислинкой.

Плодоношение начинается на 3-4-й год, затем ежегодное. Урожайность — до 70 кг с дерева. Цветёт в апреле, поэтому иногда страдает от возвратных заморозков.

Сорт частично самоплодный, средней зимостойкости, устойчив к грибковым болезням и шарке, но требует регулярной обрезки. Плоды хорошо переносят транспортировку и подходят как для свежего употребления, так и для переработки.

Слива Исполинская

Позднеспелая культура, сбор плодов начинается в начале сентября. Дерево средней высоты (около 4 м), крона пирамидальная и густая. Сливы крупные — до 80 г, красно-лиловые, с плотной кожицей и густым восковым налётом. Мякоть ароматная, кисло-сладкая и сочная.

Созревает на 3-4-й год. Урожайность до 45 кг с дерева. Сорт самоплодный, зимостойкий и устойчив к большинству заболеваний, кроме монилиоза. Не любит засуху, требует регулярного полива.

Отличается высокой транспортабельностью и хорошей лёжкостью. Прекрасно подходит для заготовок.

Слива Blue Bell (Блюбел, Блубел)

Поздний сорт, созревает в конце сентября. Дерево сильнорослое, с округлой, средней густоты кроной. Плоды крупные — 70-80 г, овально-вытянутые, тёмно-фиолетовые с густым голубым налётом. Мякоть нежная, сочная, ароматная.

Плодоношение наступает уже через 2-3 года. Урожайность высокая — до 65 кг. Цветение позднее, в мае. Сорт зимостоек и устойчив к вредителям. Плоды не мнутся при перевозке и долго хранятся.

Слива Президент

Позднеспелый сорт, урожай снимают во второй декаде сентября. Дерево высотой до 4 м, с округлой, средней густоты кроной. Сливы крупные (50-70 г), сине-бордовые, с плотной кожицей и сочной, сладковато-кислой мякотью.

Плодоношение начинается на 5-6-й год. Урожайность высокая — до 70 кг с дерева. Сорт самоплодный, зимостойкий и засухоустойчивый. Хорошо переносит транспортировку, устойчив к парше, но среднечувствителен к другим болезням.

Рекомендуется для свежего употребления и консервирования.

Слива Богатырская (Богатырка, Богатырь)

Среднепоздний сорт, созревает во второй декаде августа. Дерево среднерослое, с развесистой кроной. Плоды крупные — до 60 г, овальные, тёмно-фиолетовые с голубым налётом. Мякоть нежная, кисло-сладкая, с медовой ноткой.

Начинает плодоносить через 4-5 лет. Урожайность — до 80 кг с дерева. Богатырская устойчива к монилиозу, коккомикозу и клястероспориозу, но при перегрузе урожаем ветви могут ломаться, а плоды мельчать.

Плоды не растрескиваются даже в сырое лето и хорошо переносят транспортировку.

Слива Стартовая

Одна из самых ранних — плоды снимают уже в конце июля. Дерево до 4 м высотой, с широкой густой кроной. Сливы крупные (50-60 г), пурпурные, с выраженным восковым налётом. Мякоть очень сочная, сладкая, с лёгкой кислинкой.

Созревает на 3-4-й год. Урожайность — до 40 кг с дерева. Сорт самобесплодный, поэтому требует соседей-опылителей. Зимостоек, устойчив к болезням и вредителям. Требует регулярной обрезки.

Плоды хорошо хранятся и не теряют внешний вид при перевозке.

Слива Stenley (Стенли, Стенлей)

Позднеспелая разновидность, урожай собирают во второй половине августа. Дерево высотой около 4 м, с овальной, редкой кроной. Сливы весом до 60 г, тёмно-фиолетовые, с плотной кожицей и сладкой, слегка кислой мякотью.

Плодоношение начинается на 4-5-й год. Урожайность — около 50 кг. Сорт частично самоплодный, умеренно устойчив к засухе и холоду. Практически не поражается шаркой, но чувствителен к монилиозу.

Плоды транспортабельны, не трескаются и отлично подходят для сушки и варенья.

Таблица "Сравнение"

Сорт Масса плодов, г Вкус Урожайность Самоплодность Устойчивость Гигант 90-110 Сладкий, с кислинкой до 70 кг Частичная Средняя Исполинская до 80 Кисло-сладкий до 45 кг Полная Высокая Blue Bell 70-80 Сладкий, ароматный до 65 кг Частичная Высокая Президент 50-70 Кисло-сладкий до 70 кг Полная Средняя Богатырская 50-60 Сладкий, с медовой ноткой до 80 кг Полная Очень высокая Стартовая 50-60 Сладкая, сочная до 40 кг Нет Высокая Stenley 50-60 Сладкий, плотный до 50 кг Частичная Средняя

Советы шаг за шагом

При выборе сорта учитывайте климат региона: для холодных областей подойдут Богатырская и Президент. Сажайте деревья на солнечных местах с защищённым от ветра пространством. Обеспечьте перекрёстное опыление — рядом высадите 2-3 разных сорта. Ежегодно проводите санитарную обрезку и подкормку фосфорно-калийными удобрениями. При обильном урожае подставляйте подпорки под ветви, чтобы избежать поломок.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: посадить самобесплодный сорт (например, Стартовую) без опылителей.

Последствие: низкий урожай.

Альтернатива: добавить рядом сорта Blue Bell или Богатырская.

Три интересных факта

Самые крупные плоды сорта Гигант могут весить более 100 г — почти как персик. Сорт Стенли активно выращивают в США для производства чернослива. Богатырская слива сохраняет вкус и аромат даже после заморозки.

