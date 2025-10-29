Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мозг на перезагрузке: почему иногда внезапно отключается внимание
С другими мужчинами это было невозможно: Бородина иронично показала, как изменилась её жизнь
Меняется ритм — меняется уход: формула комфорта для каждой декады
Следы, петли и ловушки: как заяц запутывает врагов, не оставляя шансов на погоню
Острые и сочные: маринованные зелёные помидоры с чесноком, которые хочется готовить снова и снова
Невидимый яд вдыхают миллионы: загрязнённый воздух делает детей заложниками болезней глаз
Люди годами худеют неправильно — вот системный подход, который наконец работает
Пять аксессуаров для животных, о которых не догадываются даже опытные владельцы
Пьяным толпам — нет: Барселона закрывает двери для любителей барных туров

Перец вместо яда: как обычные специи спасают урожай от нашествия вредителей

Садоводство

Пряные растения из кухни всё чаще перекочёвывают на грядки. Дело не только в их пользе для человека — эфирные масла, алкалоиды и дубильные вещества, которыми богаты специи, оказывают мощное влияние на насекомых и грибки. Они помогают защитить урожай без применения агрессивной химии и сохранить экосистему сада.

Натуральные инсектициды из специй
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Натуральные инсектициды из специй

Многие пряности можно использовать даже после окончания срока годности — их ароматические компоненты остаются активными и продолжают отпугивать вредителей.

Натуральные инсектициды, которые всегда под рукой

Черный перец

Этот привычный кухонный ингредиент содержит витамины, минералы и алкалоид пиперин — вещество, придающее перцу остроту и отпугивающее насекомых.

Чтобы избавиться от муравьёв, достаточно рассыпать порошок в местах их скопления.

Для опрыскивания растений готовят настой

  • 100 г молотого перца заливают 1 л горячей воды;
  • выдерживают сутки;
  • добавляют немного мыла и доводят объём до 10 л.

Такой настой безопасен для почвы и эффективно действует против тли, клещей и белокрылки. Весной им можно пролить приствольные круги — средство одновременно отпугивает насекомых и подавляет фитопатогены.

Перец чили

Острый перец эффективен против листогрызущих вредителей. Для отвара используют 100 г свежих или 50 г сушёных стручков, которые кипятят в литре воды около 20 минут. После настаивания жидкость разводят водой (до 10 л), добавляют немного мыла и обрабатывают растения, уделяя внимание нижней стороне листьев.

Куркума

Куркума известна своими антисептическими свойствами — она борется не только с вредителями, но и с грибковыми болезнями. Активный компонент куркумин хорошо растворяется в жирах и спирте, поэтому пряность часто используют в мыльно-масляных эмульсиях.

Настой готовят из 10 г порошка куркумы, щепоти перца и 200 мл водки. После суток настаивания 2 ст. л. смеси разводят в 5 л воды. Раствор можно хранить полгода и применять каждые две недели. Добавление масла ним усиливает инсектицидный эффект.

Горчица

Горчичный порошок — одно из самых универсальных средств против слизней, улиток и луковой мухи. Его рассыпают по междурядьям или смешивают с золой и красным перцем.

Настой из 100 г горчицы на 10 л воды помогает защитить кусты смородины и крыжовника от пилильщиков, а капусту — от гусениц и моли. Горчица также стабилизирует эмульсии, поэтому её можно добавлять в смеси с маслом дерева ним.

Корица и кассия

Обе пряности отпугивают муравьёв и тлю своим стойким ароматом. Их порошок рассыпают в приствольных кругах и слегка заделывают в почву — запах отпугивает вредителей, а сами специи обогащают землю органикой. Корица и кассия также проявляют антибактериальные свойства, препятствуя развитию почвенных гнилей.

Гвоздика

Ароматные бутоны гвоздичного дерева эффективны против белокрылки, мошек и муравьёв. Для настоя 2 ст. л. бутонов кипятят несколько минут и настаивают 6-8 часов. Процеженным раствором опрыскивают садовые растения — он не только защищает, но и служит внекорневой подкормкой благодаря содержанию магния и калия.

Кинза (кориандр)

Кинза полезна и на грядке, и в компосте. Её запах отпугивает колорадского жука, белянку и совку, а высаженные по периметру грядок растения снижают численность нематод.

Для настоя берут 2 ст. л. измельчённых семян кориандра, кипятят 15 минут на водяной бане, настаивают 2 часа и доводят до 10 л водой. Таким раствором поливают кусты земляники от личинок и нематод, а листья опрыскивают против гусениц.

Добавление в компост веточек кориандра, мяты, шалфея и полыни улучшает микрофлору почвы и отпугивает вредителей.

Плюсы и минусы применения пряностей в саду

Плюсы Минусы
Полностью экологичные и безопасные для человека и животных. Кратковременный эффект — запахи быстро выветриваются.
Улучшают состав почвы и стимулируют микрофлору. Требуется регулярное опрыскивание или внесение в грунт.
Универсальны: действуют против разных видов насекомых и грибков. Не заменяют сильнодействующие инсектициды при массовом заражении.
Можно использовать старые специи — экономия и безотходность. При передозировке возможны ожоги листьев у нежных культур.
Совместимы с другими натуральными средствами (зола, масло ним, чеснок). •Различия в концентрации и качестве пряностей влияют на результат.

Как применять безопасно и эффективно

  1. Используйте только специи без соли и добавок.
  2. Обрабатывайте растения в утренние или вечерние часы, когда нет прямого солнца.
  3. Перед первой обработкой протестируйте раствор на одном листе — убедитесь, что нет ожога.
  4. Повторяйте опрыскивание каждые 10-14 дней, особенно после дождей.
  5. Настои готовьте свежими — активные вещества быстро теряют силу.

А что если совместить?

Многие садоводы усиливают эффект, комбинируя пряности: например, перец с чесноком, куркуму с горчицей или кориандр с полынью. Такие смеси действуют сразу в нескольких направлениях — отпугивают, обеззараживают почву и укрепляют растения.

Используя ароматные специи, можно не только защитить урожай, но и наполнить сад приятными запахами, создать здоровую микрофлору и уменьшить количество химии.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Зачем платить за ленты, если бабушкин способ работает лучше: как сеять морковь щепоткой
Садоводство, цветоводство
Зачем платить за ленты, если бабушкин способ работает лучше: как сеять морковь щепоткой
Маск против Запада: ИИ раскрыл правду о Северных потоках, которую все скрывали
Мир. Новости мира
Маск против Запада: ИИ раскрыл правду о Северных потоках, которую все скрывали
Без ухода, полива и сорняков: посейте в октябре — весной сад покроется белоснежным цветочным ковром
Садоводство, цветоводство
Без ухода, полива и сорняков: посейте в октябре — весной сад покроется белоснежным цветочным ковром
Популярное
Газпром прогнозирует проблемы у производителей СПГ в США

По оценке "Газпрома", стремительное расширение экспортных мощностей США создаёт предпосылки для дисбаланса между внутренним спросом и экспортом.

Газпром прогнозирует проблемы у производителей СПГ в США
Зачем платить за ленты, если бабушкин способ работает лучше: как сеять морковь щепоткой
Зачем платить за ленты, если бабушкин способ работает лучше: как сеять морковь щепоткой
Куст жив, но мёртв внутри: что делать, если почковый клещ превращает смородину в пустышку
Маск против Запада: ИИ раскрыл правду о Северных потоках, которую все скрывали
От торпеды Сахарова до Посейдона: РФ воплотила идею ядерного сверхудара из глубины Олег Володин В спорте, как и в любви, женщины чувствуют ритм, мужчины — только усталость Игорь Буккер Бразилия в огне: тень Трампа стоит за кровавыми событиями в Рио Любовь Степушова
Цены растут, но японцы нашли лазейку: хитрый ход, который обошёл новую формулу утильсбора
Сотни миллиардов на кону: Россия запускает в Венесуэле экономический проект века
Раскопки остановлены, отчёты исчезли: что на самом деле нашли под городом богов
Раскопки остановлены, отчёты исчезли: что на самом деле нашли под городом богов
Последние материалы
Роскошные подарки Ким Кардашьян: сколько стоили брендовые сумки на её день рождения
Чистые волосы дольше: наука о себуме и мягком восстановлении баланса
Мамаев в шоке: этот игрок ЦСКА напомнил ему звезду Реала
Не успеет остыть — уже съедят: та самая икра из баклажанов, что лучше магазинной
Урожай исчез, а куст зеленеет: тайна черной смородины, которая устала плодоносить
Агата Муцениеце отказывается помогать с учёбой детям от Прилучного: причина удивила всех
Не переключили окно на зиму — сквозняки не заставят себя ждать: пара движений вернёт тепло в дом
Превратить собаку в идеального помощника за 10 минут в день: нужен лишь один предмет
Младший продинспектор был уличен в том, что брал взятки медом и зерном... — писала газета Гудок 30 октября 1921 года
Миллионы бактерий в одном поцелуе: как собачья слюна атакует ослабленный иммунитет
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.