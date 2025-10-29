Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Превратить собаку в идеального помощника за 10 минут в день: нужен лишь один предмет
Младший продинспектор был уличен в том, что брал взятки медом и зерном... — писала газета Гудок 30 октября 1921 года
Миллионы бактерий в одном поцелуе: как собачья слюна атакует ослабленный иммунитет
40% к зарплате: в ЦСКА раскрыли карты, сделав ставку на Челестини
Лес вместо лекарства: прогулки в зелёных зонах доказано повышают уровень счастья
Мотор уходит в масляный запой: как остановить расход без капитального ремонта
Меган Маркл выпустила необычную ароматическую свечу: чем пахнет её свадьба с принцем Гарри
Он выбирал определённый тип: Слава раскрыла тайну внешности любовниц Данилицкого
3I/Atlas — третье послание из межзвёздного пространства? Заставила заговорить о пришельцах

Урожай под микроскопом: домашние биопрепараты, которые спасают грядки лучше покупных

7:29
Садоводство

Биопрепараты — не просто мода среди дачников, а одно из ключевых направлений экологического земледелия. Эти живые культуры помогают растениям укреплять иммунитет, защищают от грибковых инфекций и ускоряют разложение органики. Но что делать, если нужные препараты в продаже редки, а их стоимость с каждым сезоном растёт? Оказывается, часть полезных микроорганизмов можно вырастить самостоятельно.

Триходерма в лаборатории
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Триходерма в лаборатории

Почему домашние биопрепараты — это реально

Создание собственных биопрепаратов кажется делом сложным, однако на деле это вполне доступный процесс, если соблюдать базовые правила стерильности и поддерживать подходящую температуру. Самое интересное — выращивание полезных культур, таких как сенная палочка (Bacillus subtilis) и триходерма (Trichoderma), не требует лабораторных условий. Достаточно понимания принципов их жизнедеятельности и правильной питательной среды.

Домашнее приготовление биопрепаратов имеет несколько преимуществ:

  • минимальные расходы на уход и материалы;
  • возможность контролировать качество и свежесть препарата;
  • независимость от сезонных поставок и цен.

Кроме того, этот процесс помогает лучше понимать микробиологические процессы, происходящие в почве.

Основные условия для успешного выращивания

Чтобы полезные микроорганизмы развивались активно, необходимо создать им комфортную среду.
Ключевые факторы:

  • Стерильность посуды и среды. Банки, ложки и другие инструменты обязательно обрабатываются паром или в духовке, чтобы уничтожить посторонние микроорганизмы.
  • Температурный режим. Оптимум для роста большинства бактерий и грибов — 22-26 °C. Холодные подвалы и сараи не подходят.
  • Доступ воздуха. Большинство полезных микробов — аэробы, им нужен кислород. Поэтому ёмкости закрывают не крышкой, а салфеткой.

В качестве питательной основы подходят крупы, отруби, кофейная гуща, овощные отвары или растворы удобрений — источники органики и минералов, необходимых для роста культур.

Как вырастить сенную палочку дома

Сенная палочка — универсальный помощник в защите растений от патогенов. Этот микроорганизм вырабатывает антибиотические вещества, подавляющие рост болезнетворных грибов и бактерий. В природе сенная палочка встречается повсеместно, поэтому для домашнего разведения достаточно приобрести любой готовый биопрепарат, содержащий её споры.

Питательную среду можно приготовить двумя способами:

  1. На минеральном растворе. В литр воды добавить немного сахара и щепоть комплексного удобрения, довести до кипения и остудить.
  2. На овощном отваре. Сварить нарезанные овощи (картофель, тыкву и др.) с небольшим количеством соли, затем процедить и подсластить полученный раствор.

После остывания в смесь вносят исходный биопрепарат и оставляют при 25-28 °C, накрыв салфеткой. Несколько раз в день ёмкость встряхивают. Через 2-3 дня на поверхности появляется тонкая бактериальная плёнка — признак активного размножения.

Интересно, что сенную палочку можно выделить и из обычного сена. Достаточно залить его водой, прокипятить и настоять в тёплом месте. Споры бактерий выдерживают кипячение, поэтому спустя несколько дней на поверхности настоя появляется характерная светлая плёнка.

Как размножить триходерму

Триходерма — микроскопический гриб, известный своей способностью подавлять развитие фитопатогенов. В природе он обитает в лесах и на растительных остатках, а при правильных условиях быстро разрастается и формирует зелёное спороношение.

Для домашнего размножения используют стерилизованные субстраты — перловку, отруби, опилки или кофейную гущу. Их предварительно пропаривают и слегка увлажняют. После остывания вносят небольшое количество готового биопрепарата, содержащего споры триходермы.

Банку с субстратом накрывают салфеткой и ставят в тёплое место. Через несколько дней на поверхности появляется белый мицелий, а затем — зеленоватый налёт спороношения. Когда субстрат полностью покрыт триходермой, препарат можно считать готовым.

При работе с грибами важно соблюдать меры предосторожности: не открывать банки без респиратора, не хранить культуры рядом с пищей и не выращивать их в жилых комнатах.

Где можно найти триходерму в природе

Триходерма — естественный обитатель трухлявых пней и трутовиков. Эти грибы можно собрать в лесу, слегка увлажнить и поместить в пакет. Уже через неделю на них появится зелёный налёт спороношения — признак присутствия триходермы. Даже если культура окажется смешанной, такие образцы можно без опасений добавить в компост — они ускорят разложение растительных остатков.

Как использовать домашние биопрепараты

Препараты, выращенные на зерне или крупе, можно применять при посадке и уходе за растениями:

  • добавлять немного субстрата в лунку при высадке рассады;
  • вносить в компост для ускорения его созревания;
  • использовать настой для полива и опрыскивания почвы.

Растворы, приготовленные на жидкой среде, желательно применять сразу. Их используют в разведении — примерно 100 мл на 10 л воды. Остатки можно хранить в холодильнике, но при появлении плесени раствор лучше вылить.

Плюсы и минусы самостоятельного выращивания биопрепаратов

Плюсы Минусы
Существенная экономия средств — не нужно регулярно покупать готовые препараты. Риск загрязнения посторонними микроорганизмами при нарушении стерильности.
Возможность готовить средство тогда, когда оно нужно, и в нужном объёме. Необходимость поддерживать стабильную температуру и чистоту.
Понимание биологических процессов и состава препарата. Трудно отличить полезные культуры от плесени на первых порах.
Экологичность: исключается использование химических фунгицидов и инсектицидов. Невозможность точно определить концентрацию активных микроорганизмов.
Развитие собственных навыков микробиологического земледелия. Не всегда предсказуемая эффективность при первом опыте приготовления.

Возможные ошибки и как их избежать

Главная сложность — различить полезные культуры от плесени. Если вместо лёгкого бактериального налёта появляются густые пушистые колонии другого цвета, выращивание следует прекратить и утилизировать материал. Неудачи на первых порах нормальны — важно соблюдать чистоту и не торопиться.

Со временем опыт позволит получать надёжные и безопасные препараты, которые не уступают промышленным аналогам. Они помогут защитить растения, укрепить почву и сократить использование химии.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Куст жив, но мёртв внутри: что делать, если почковый клещ превращает смородину в пустышку
Садоводство, цветоводство
Куст жив, но мёртв внутри: что делать, если почковый клещ превращает смородину в пустышку
Оно не хочет, чтобы на него смотрели: в недрах Сибири пробудилось нечто древнее
Наука и техника
Оно не хочет, чтобы на него смотрели: в недрах Сибири пробудилось нечто древнее
Глубины проснулись: на трёх тысячах километров под нами началась тектоническая перестройка
Наука и техника
Глубины проснулись: на трёх тысячах километров под нами началась тектоническая перестройка
Популярное
Газпром прогнозирует проблемы у производителей СПГ в США

По оценке "Газпрома", стремительное расширение экспортных мощностей США создаёт предпосылки для дисбаланса между внутренним спросом и экспортом.

Газпром прогнозирует проблемы у производителей СПГ в США
Зачем платить за ленты, если бабушкин способ работает лучше: как сеять морковь щепоткой
Зачем платить за ленты, если бабушкин способ работает лучше: как сеять морковь щепоткой
Куст жив, но мёртв внутри: что делать, если почковый клещ превращает смородину в пустышку
Маск против Запада: ИИ раскрыл правду о Северных потоках, которую все скрывали
От торпеды Сахарова до Посейдона: РФ воплотила идею ядерного сверхудара из глубины Олег Володин В спорте, как и в любви, женщины чувствуют ритм, мужчины — только усталость Игорь Буккер Бразилия в огне: тень Трампа стоит за кровавыми событиями в Рио Любовь Степушова
Цены растут, но японцы нашли лазейку: хитрый ход, который обошёл новую формулу утильсбора
Сотни миллиардов на кону: Россия запускает в Венесуэле экономический проект века
Раскопки остановлены, отчёты исчезли: что на самом деле нашли под городом богов
Раскопки остановлены, отчёты исчезли: что на самом деле нашли под городом богов
Последние материалы
40% к зарплате: в ЦСКА раскрыли карты, сделав ставку на Челестини
Лес вместо лекарства: прогулки в зелёных зонах доказано повышают уровень счастья
Мотор уходит в масляный запой: как остановить расход без капитального ремонта
Меган Маркл выпустила необычную ароматическую свечу: чем пахнет её свадьба с принцем Гарри
Он выбирал определённый тип: Слава раскрыла тайну внешности любовниц Данилицкого
3I/Atlas — третье послание из межзвёздного пространства? Заставила заговорить о пришельцах
Ваш холодильник — главная дыра в бюджете: как перестать выбрасывать еду и деньги
30 октября: день рождения Диего Марадоны и смерть отца Красного Креста и Макса Линдера
Сезонная депрессия началась: питомцы массово впадают в апатию из-за одной вещи в каждой квартире
Этот витамин решает исход каждой тренировки: без него мышцы просто не просыпаются
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.