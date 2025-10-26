Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Домашние хищники с манией величия: самые опасные породы кошек
Один выбор — и бег перестаёт быть мучением: как найти свой идеальный ритм
Петров о новой жизни после рождения сына: как отцовство заставило пересмотреть карьерные приоритеты
Мама Вани Дмитриенко раскрыла секрет его успеха: как молодой артист избежал звёздной болезни
Россия может создать свои Оскар и Нобелевку: что для этого необходимо
Два века погони за потусторонним: почему люди всё ещё пытаются поймать привидение
Пятна, вены, сухость — страшилки из прошлого: секрет ухода, о котором забывают все
10 лишних лет без усилий: привычка, которая продлевает жизнь по-настоящему
Степаненко ему покажется котёнком: почему в семье Петросяна теперь всё решает только Брухунова

Не спеши хвататься за секатор: ошибка осенней обрезки, из-за которой розы вымерзают

0:10
Садоводство

Когда осенний воздух становится прохладнее, садоводы неизбежно задумываются: стоит ли уже обрезать розы? Ответ — да, но с осторожностью. Лёгкая обрезка осенью помогает растениям пережить зиму, не теряя сил и формы. Главное — выбрать правильный момент и не перестараться.

Розы осенью
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Розы осенью

Почему стоит обрезать розы осенью

Осенью растения переходят в фазу покоя, и чрезмерная активность может им повредить. Лёгкая санитарная обрезка, напротив, позволяет убрать слабые, поломанные и больные побеги, снизить высоту куста и тем самым защитить его от ветров и снега. Высокие ветви нередко ломаются под тяжестью наледи, а обрезанные кусты легче переносят зимние метели.

"Высокие, мятежные палочки более чувствительны к повреждениям от зимних ветров, так что подрезка помогает защитить растения в холодные месяцы", — сказала старший садовник Бриана Рид из Longwood Gardens.

По словам специалиста, умеренная обрезка перед холодами подготавливает куст к весеннему обновлению и облегчает последующий уход.

Когда лучше всего приступать

Точная дата зависит от региона, но общее правило простое: розы подрезают, когда дневная температура стабильно держится около +10 °C, а ночная опускается к нулю. В средней полосе России это обычно конец сентября — начало октября. Главное — не опоздать до устойчивых заморозков и не спешить после первых холодных ночей, чтобы не спровоцировать рост новых побегов.

"Лучшее время для обрезки роз в Среднеатлантическом регионе — с середины до конца сентября", — отметила Бриана Рид.

Если обрезать раньше, растение может снова выпустить молодые побеги, которые погибнут при первых морозах. А слишком поздняя обрезка ослабит куст перед зимой.

Как правильно обрезать шаг за шагом

Перед началом стоит проверить инструменты: секатор должен быть острым, а ножницы — чистыми. Загрязнённый инструмент легко переносит грибок и бактерии от одного растения к другому. Дезинфекцию можно провести обычным спиртовым раствором.

  1. Наденьте плотные перчатки. Колючие ветви легко поцарапают кожу.

  2. Осмотрите куст: удалите все сухие, чёрные и поломанные побеги.

  3. Подрезайте до живой ткани, где стебель имеет зеленовато-белый оттенок.

  4. Уберите ветви, растущие внутрь куста — они мешают циркуляции воздуха.

  5. Сократите слишком длинные побеги, чтобы куст не раскачивался ветром.

Обрезку проводят под углом, чуть выше наружной почки, чтобы новые ветви росли наружу, а не внутрь.

Типичные ошибки и как их избежать

Главная ошибка — чрезмерное усердие. Многие садоводы пытаются придать кусту идеальную форму, но осенью это не нужно. Сильная обрезка стимулирует рост молодых побегов, которые не успевают вызреть и замерзают зимой. Ещё одна распространённая ошибка — игнорирование санитарной обработки секатора: на нём легко остаются споры грибков.

Нежелательно также оставлять на кусте завядшие бутоны. Осенью лучше позволить розе направить силы на созревание шиповников — это естественный сигнал растению перейти в фазу покоя.

А нужно ли весной снова обрезать розы?

Да, весенняя обрезка обязательна. Осенняя — лишь подготовительный этап, репетиция перед более серьёзной работой. Весной убирают подмёрзшие части, формируют куст и стимулируют рост новых побегов.

Что будет, если вовсе не обрезать розы перед зимой?

Без обрезки куст останется слишком высоким и уязвимым. Ветви могут переломиться от ветра или снега, а через раны легко проникают инфекции. Кроме того, запущенные кусты весной сложнее формировать, и цветение будет слабее.

Дополнительная подготовка к зиме

Помимо обрезки, розы нуждаются в защите корней и побегов. После первых заморозков землю вокруг куста рыхлят и мульчируют торфом, перегноем или компостом. Это создаёт естественную теплоизоляцию. При суровых зимах розы дополнительно укрывают лапником или агроволокном, оставляя вентиляцию, чтобы не скапливалась влага.

Опытные садоводы советуют также убрать с грядок все растительные остатки: опавшие листья, лепестки и мусор могут содержать споры болезней, таких как чёрная пятнистость.

А что если розы растут в мягком климате

В южных регионах, где температура редко опускается ниже -5 °C, осенняя обрезка может быть ещё более лёгкой. Иногда достаточно удалить только соцветия и верхушки. Важно помнить: даже если зимы мягкие, розам полезен короткий период покоя. Оставьте их "отдохнуть" до весны, не подкармливайте азотом и не стимулируйте рост.

Три полезных факта о розах

  1. Осенняя обрезка помогает растениям дольше сохранять влагу и питательные вещества в корнях.
  2. Некоторые сорта роз, особенно чайно-гибридные, без обрезки хуже зимуют и чаще болеют.
  3. В старину садоводы считали, что розы, обрезанные при убывающей луне, реже поражаются вредителями — примета, которая частично подтверждается наблюдениями.

Почему лёгкая осенняя обрезка эффективнее радикальной

Потому что она не нарушает баланс между корневой системой и кроной. Растение не тратит силы на восстановление, а спокойно уходит в зимний покой. Весной оно быстрее просыпается и обильно цветёт.

Осенняя обрезка — это не просто подготовка к зиме, а забота о будущем цветении. Важно помнить: меньше — значит лучше. Немного внимания, чистые инструменты и чувство меры — вот всё, что нужно, чтобы ваши розы встретили весну здоровыми и сильными.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Нефть пошла ко дну, но не из-за России: что на самом деле испугало рынок
Экономика и бизнес
Нефть пошла ко дну, но не из-за России: что на самом деле испугало рынок
Обрезка не по правилам, а по Мичурину: весной деревья пробуждаются втрое сильнее
Садоводство, цветоводство
Обрезка не по правилам, а по Мичурину: весной деревья пробуждаются втрое сильнее
Популярное
Антарктида трещит по швам: под льдом обнаружено каменное чудовище возрастом 175 миллионов лет

Учёные обнаружили под Западно-Антарктическим ледяным щитом гигантскую гранитную плиту. Открытие поможет понять, как ледники влияют на уровень мирового океана.

Антарктида трещит по швам: под льдом обнаружено каменное чудовище возрастом 175 миллионов лет
Любовь с первого взгляда и навсегда: 10 пород, после которых не хочется никого другого
Любовь с первого взгляда и навсегда: 10 пород, после которых не хочется никого другого
Рычание — это не злоба: расшифрован язык собак, который многие понимают неправильно
База, которую поглотил лёд: что осталось от самой северной заставы СССР
Почему 24 октября — день военных спецназовцев России: главное отличие от профессионального праздника Андрей Николаев Конец человеческой науки: конференцию полностью провёл искусственный интеллект Игорь Буккер Венесуэльский капкан: наземная операция США обречена на провал Любовь Степушова
Госдолг России поверг Запад в шок: вы не поверите, сколько это процентов
Младший брат тигра или тень леса? Загадка редчайшего хищника России
Нефть пошла ко дну, но не из-за России: что на самом деле испугало рынок
Нефть пошла ко дну, но не из-за России: что на самом деле испугало рынок
Последние материалы
10 лишних лет без усилий: привычка, которая продлевает жизнь по-настоящему
Скотч, который работает за вас: гениальные трюки, о которых знают только хитрые хозяйки
Степаненко ему покажется котёнком: почему в семье Петросяна теперь всё решает только Брухунова
Хотели сэкономить на аккумуляторе? Эта покупка легко обернётся ремонтом на десятки тысяч
Эти усы спасают урожай лучше удобрений: садоводы давно поняли, в чём их сила
Рубль крепчает, доллар теряет авторитет: какие факторы влияют на курс
Чехия на тарелке: готовим сочный шницель с колбасным сердцем
Домашний питомец для тех, кто не боится унижений: одна ошибка — и начнётся шоу
Меньше туши — больше эффекта: бьюти-ритуал, после которого глаза не узнают даже близкие
Не спеши хвататься за секатор: ошибка осенней обрезки, из-за которой розы вымерзают
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.