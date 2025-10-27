Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ваша кожа под глазами скажет вам спасибо: секреты борьбы с темными кругами
Не алюминий опасен, а дезинформация: как мода на безалюминиевые дезодоранты запутала людей
Старый русский снаряд — новый фитнес-хит: как гиря прокачивает всё тело за 30 минут
Новая соседка Земли: суперземля GJ 251c может стать первым подтверждением внеземной жизни
Богатство под прицелом: ключевая битва за бюджет Франции в разгаре
Дом задышит — и вы вместе с ним: вещи, которые крадут воздух, свет и энергию квартиры
Самойлова и Джиган снова вместе? Почему звёздную пару заподозрили в пиаре на фоне развода
Рога длиной в два с половиной метра: что скрывают самые загадочные коровы планеты
Осень требует тепла изнутри: какие напитки помогают не болеть и сохраняют энергию до весны

Ежемалина — гибрид, который переписал историю ягод: вкус, урожай и сила двух миров

0:41
Садоводство

Ежемалина — удивительный гибрид, сочетающий лучшие качества малины и ежевики. Ягода объединила аромат, сочность и сладость малины с плотностью, устойчивостью и урожайностью ежевики. Несмотря на экзотическое происхождение, она хорошо растёт и в российских садах, если соблюдать несколько простых правил.

ежемалина
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
ежемалина

Откуда появилась ежемалина

Изначально ежемалина появилась в природе как случайный гибрид двух близких видов рода Rubus. Но современная садовая форма — результат кропотливой работы селекционеров.

Первым культурным гибридом стала логанова ягода, выведенная в XIX веке в Калифорнии. Позже на её основе появилось множество новых сортов — бойзенова ягода, марионберри, тайберри, ред даймон и другие. Каждый из них вобрал в себя разное соотношение признаков — от вкуса и цвета до морозостойкости.

Сегодня ежемалина ценится за высокую урожайность (до 5 кг с куста), долголетие (до 20 лет на одном месте) и необычный вкус — сладкий, с лёгкой кислинкой и ароматом сразу двух ягод.

Как выглядит ежемалина

Кусты низкорослые или полустелющиеся, с ребристыми листьями, похожими на малиновые. Цветки крупные, белые или розоватые, а ягоды — тёмно-красные, бордовые или почти чёрные, массой до 10-12 г. У некоторых сортов побеги без шипов, что делает сбор урожая удобным.

Ягоды быстро пускают сок и плохо хранятся, поэтому их лучше употреблять свежими или использовать для заготовок — варенья, джемов, соков.

Как посадить ежемалину

Оптимальные сроки: весной (март-апрель) или осенью (сентябрь-октябрь) до наступления заморозков.

Место: солнечное, без сквозняков. В полутени урожай будет меньше.

Почва: лёгкая, плодородная, нейтральная (суглинок, супесь). В тяжёлую землю добавляют песок и компост, кислотность регулируют золой или доломитовой мукой.

Посадка:

  1. Ямы глубиной 40 см.

  2. Расстояние между кустами — 1-1,5 м.

  3. На дно — дренаж и плодородная смесь (компост + песок + зола).

  4. После посадки — обильный полив и мульчирование.

Советы по уходу

  1. Полив. Раз в 7-10 дней, в жару — чаще. Важно не переливать.

  2. Подкормка. Весной — органика (настой коровяка, перегной), летом — минеральные комплексы для ягодников.

  3. Подвязка. Ежемалина — лиана, поэтому шпалера обязательна. Побеги достигают 2-3 м и нуждаются в опоре.

  4. Обрезка. Осенью удаляют отплодоносившие побеги второго года, весной — подмёрзшие или повреждённые.

  5. Укрытие. В большинстве регионов России кусты укрывают лапником или агроволокном, пригибая побеги к земле.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Альтернатива
Посадка в тени Плохое плодоношение Солнечный участок
Слишком частые поливы Загнивание корней Полив по мере подсыхания
Без шпалеры Ломаются побеги Установить опору
Без обрезки Загущение и болезни Удалять старые ветви ежегодно
Посадка в кислую почву Хлороз, слабый рост Добавить золу или известь

Размножение

Ежемалина легко размножается:

  • корневыми отпрысками, отделёнными весной;

  • верхушечными черенками, укоренёнными летом;

  • делением куста, если растение старше трёх лет.

Болезни и вредители

Чаще всего встречаются:

  • ржавчина, мучнистая роса, серая гниль;

  • вредители: тля, долгоносик, малинный жук, стеклянница.

Профилактика: весной обработка фунгицидами (например, Топаз, Фитоспорин-М), летом — инсектицидами (Фитоверм, Искра-Био).

Популярные сорта ежемалины

Бойсенберри

Американский сорт, урожайный и неприхотливый. Побеги до 3 м, почти без шипов. Ягоды крупные (до 12 г), чёрно-вишнёвые, сочные и ароматные. Урожай с июля, морозостойкость средняя.

Марионберри

Раннеспелый сорт с отличным вкусом и ароматом. Побеги до 3 м, с мелкими шипами. Ягоды удлинённые, чёрно-бордовые, массой 5-8 г. Требует укрытия зимой.

Логанберри

Классический гибрид, от которого произошли многие современные сорта. Бесшипный, урожайный, с ягодами до 8 г насыщенно-красного цвета. Отличается стойкостью к болезням.

Ред Даймон

Сорт с ярко-красными блестящими ягодами массой 8-10 г. Урожай ранний, вкус сладкий с вишнёвым оттенком. Побеги с редкими мягкими шипами.

Тайберри

Шотландская селекция, сочетающая крупные (до 12 г) ягоды, устойчивость к болезням и отличный вкус. Цвет плодов — тёмно-красный, почти чёрный, аромат — насыщенный малиново-ежевичный.

Плюсы и минусы ежемалины

Плюсы Минусы
Высокая урожайность Плохая транспортабельность
Отличный вкус и аромат Требует шпалеры
Зимостойкость (в укрытии) Короткий срок хранения ягод
Устойчивость к болезням Наличие шипов у некоторых сортов
Простое размножение Нужен регулярный уход

FAQ

Чем ежемалина отличается от ежевики?
Ягоды светлее, вкус нежнее и слаще, кусты менее колючие и легче в уходе.

Можно ли выращивать без шпалеры?
Да, но урожай будет ниже — побеги лягут на землю и могут загнить.

Когда начинается плодоношение?
На второй год после посадки.

Сколько живёт куст?
До 20 лет при правильном уходе.

Нужны ли опылители?
Нет, большинство сортов самоопыляемы.

Мифы и правда

Миф: ежемалина — капризная культура.
Правда: при правильной посадке она неприхотлива и стабильна в урожаях.

Миф: её ягоды кислые, как у ежевики.
Правда: вкус сбалансированный, сладко-кислый, с ароматом малины.

Миф: ежемалина не зимует в средней полосе.
Правда: при укрытии спокойно выдерживает морозы до -25 °C.

Исторический контекст

  1. Первую логанову ягоду вывели в 1881 году в Калифорнии.

  2. В XX веке на её основе появились десятки гибридов — от Марионберри до Тайберри.

  3. В Россию ежемалина пришла в конце XX века и быстро завоевала популярность у садоводов.

Три интересных факта

  1. В Новой Зеландии ежемалину выращивают промышленно, производя из неё джемы и вина.

  2. Вкус бойзеновой ягоды вдохновил кулинаров на создание одноимённого мороженого.

  3. В Британии ежемалину часто выращивают в декоративных целях — ради эффектного цветения.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Пока земля не застыла: какие растения осенью приживаются лучше, чем весной
Садоводство, цветоводство
Пока земля не застыла: какие растения осенью приживаются лучше, чем весной
Три безобидные привычки хозяев, которые убивают кошек чуть ли не ежедневно
Домашние животные
Три безобидные привычки хозяев, которые убивают кошек чуть ли не ежедневно
Забудьте про теплицы: новые сорта помидоров растут даже на ветру и радуют урожаем
Садоводство, цветоводство
Забудьте про теплицы: новые сорта помидоров растут даже на ветру и радуют урожаем
Популярное
Без ухода, полива и сорняков: посейте в октябре — весной сад покроется белоснежным цветочным ковром

Осенний посев алиссума способен превратить обычный участок в белоснежное поле уже к маю. Простая технология без полива и хлопот — и сад зацветает сам.

Без ухода, полива и сорняков: посейте в октябре — весной сад покроется белоснежным цветочным ковром
Море открыло тайник цивилизации: найден вход в легендарный маяк, считавшийся навсегда утраченным
Море открыло тайник цивилизации: найден вход в легендарный маяк, считавшийся навсегда утраченным
Нефть пошла ко дну, но не из-за России: что на самом деле испугало рынок
На грани кризиса оказалась ещё одна ключевая отрасль экономики Германии
Главный рубеж обороны: Россия отказалась от соглашения по оружейному плутонию Любовь Степушова Осенняя сырость: странные места, где прячется плесень — не дайте ей шанса Валерия Жемчугова Невероятные моторы: какие автомобили пройдут больше 1 млн километров Сергей Милешкин
После тыквы земля заболевает: растения, которым нельзя туда даже приближаться
Забудьте про теплицы: новые сорта помидоров растут даже на ветру и радуют урожаем
Запретные точки на карте Земли: океанские бездны, которые пожирают субмарины
Запретные точки на карте Земли: океанские бездны, которые пожирают субмарины
Последние материалы
Избыточный вес — не единственная причина второго подбородка: узнайте, что еще влияет
Цены растут, кошельки худеют: как россияне адаптируются к новой реальности
История под фундаментом: археологи обнаружили кладбище домонгольской Руси
Микроскопические монстры рядом: кто прячется под вашей кожей и как их распознать
Машина тормозит сама? Водители недооценивают приём, который спасает тормоза и кошелёк
Необычный способ, который переворачивает всё: морковь растёт ровной и сладкой без усилий
Нежное тесто, тающий творог: рецепт пирожков, который полюбит вся семья
Секрет медвежьего сна: почему одни роют, другие прячутся, а третьи строят пентхаус в сугробе
Мария Кожевникова мечтает о пятом ребенке: как перенёсшая онкологию подруга вдохновила актрису
Главный рубеж обороны: Россия отказалась от соглашения по оружейному плутонию
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.