Раннее прорастание семенного картофеля — частая проблема, с которой сталкиваются дачники во всех уголках страны. Даже при правильном хранении клубней в подвале или подполе ростки иногда появляются уже в конце зимы или в начале весны. Возникает вопрос: стоит ли тревожиться и как поступить, чтобы сохранить будущий урожай?
Когда в октябре мы разбираем хранилище и готовим семенной материал на зиму, важно знать, как действовать, если картофель в прошлом сезоне успел перерасти. Эти советы пригодятся уже сейчас для планирования и подбора посадочного материала на следующий год.
Главная ошибка — пытаться оборвать появившиеся ростки, надеясь, что картофель сохранится дольше. На деле это снижает урожайность, потому что в каждом глазке клубня есть несколько почек, и при повреждении одной легко испортить соседние. Кроме того, после обрыва растение тратит силы на восстановление, а не на развитие клубней.
Если ростки короткие и крепкие, клубни лучше переложить в ящики или коробки в один-два слоя и поставить на свет в тёплое помещение. К моменту весенней посадки сформируются прочные зелёные ростки, и растения быстрее дадут дружные всходы.
Прежде чем отправлять картофель на хранение, стоит внимательно перебрать клубни. Все экземпляры с нитевидными, бледными или искривлёнными ростками следует выбросить. Такие признаки указывают на вирусное поражение или вырождение сорта. Эти клубни не только не дадут урожая, но и могут заразить здоровые.
Хороший посадочный картофель — плотный, без мягких пятен и гнили, с крепкими короткими ростками. Для хранения подойдут деревянные ящики или сетчатые контейнеры, установленные в сухом и прохладном месте.
Если ростки уже вытянулись, а посадка ещё не скоро, нужно действовать аккуратно. Клубни с длинными, но толстыми ростками можно укоротить острым ножом или секатором, оставив пеньки около сантиметра. Так почки не пострадают, и картофель сможет дать новые побеги.
Когда ростки слишком длинные и тонкие, а клубней много, их можно аккуратно выломать. После этого картофель следует разложить в два-три слоя в светлом месте при комнатной температуре. За месяц до посадки появятся новые зеленоватые ростки, и такие клубни смогут дать хороший урожай в следующем сезоне.
В октябре переберите весь картофель, предназначенный для семян.
Отбракуйте больные и повреждённые клубни.
Проветрите место хранения, чтобы снизить влажность.
Храните картофель в тёмном месте при температуре около +3…+5 °C.
Весной, перед посадкой, прогрейте клубни на свету 10-15 дней, чтобы пробудить крепкие ростки.
Если семенной материал уже перерос — не спешите его выбрасывать. При правильной подготовке даже такие клубни способны дать стабильный урожай.
Ошибка: оборвать ростки у проросшего картофеля.
Последствие: снижение урожайности и повреждение глазков.
Альтернатива: оставить ростки и перенести клубни в светлое место.
Ошибка: хранить картофель в слишком тёплом подвале.
Последствие: преждевременное прорастание.
Альтернатива: использовать термометр и регулировать температуру хранения.
Ошибка: использовать картофель с тонкими, бледными ростками.
Последствие: слабые растения, заражение вирусами.
Альтернатива: брать плотные клубни с короткими зелёными ростками.
Если клубни покрыты длинными ростками, но вы не хотите терять семенной материал, их можно прорастить заново. Для этого аккуратно удалите старые побеги и дайте клубням постоять в светлом помещении. Через несколько недель появятся новые крепкие ростки. Это позволит сохранить сорт, особенно если он редкий или дорогой.
|Плюсы
|Минусы
|Ранние всходы при посадке
|Риск травмирования ростков
|Возможность отобрать сильные клубни заранее
|Уменьшение срока хранения
|Пробуждение растения перед сезоном
|При неправильном уходе — потеря урожая
Как сохранить проросший картофель до весны?
Держите клубни в прохладном месте с хорошей вентиляцией. Температура не должна превышать +5 °C, иначе ростки снова вытянутся.
Можно ли укоротить ростки без вреда?
Да, если они толстые и крепкие. Главное — не срезать под основание, чтобы не повредить почки.
Что делать, если проросший картофель мягкий?
Такой материал лучше не использовать. Он уже потерял питательные вещества и не обеспечит полноценный рост.
Подходит ли проросший картофель для посадки в теплице?
Да, если ростки крепкие. Для теплиц можно использовать даже слегка переросшие клубни — они дадут ранний урожай.
Миф: проросший картофель обязательно нужно выбрасывать.
Правда: при правильной подготовке такие клубни дают хороший урожай.
Миф: ростки можно без вреда отрывать.
Правда: это повреждает глазки и снижает урожайность.
Миф: все сорта одинаково реагируют на прорастание.
Правда: ранние сорта прорастают быстрее, поэтому их нужно хранить в более прохладных условиях.
Картофель начинает прорастать при температуре выше +6 °C.
Короткие зелёные ростки — признак здорового клубня.
В старину семенной картофель специально прогревали у печи перед посадкой для ускорения всходов.
В России картофель массово стали выращивать только в XIX веке. Тогда садоводы быстро заметили, что переросшие клубни можно использовать повторно. Опыт показал, что главное — не терять время и не портить ростки. С тех пор практика проращивания на свету перед посадкой стала традиционной и используется до сих пор.
Ещё одна из основ экономики Германии (наряду с автопроизводством) — химическая промышленность — переживает глубокий структурный кризис.