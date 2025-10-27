Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Один пшик — и матрице конец: как уборка ради блеска заканчивается покупкой нового ТВ
Самые крупные кошки: лигр против тигoна, чем отличаются гибриды львов и тигров и зачем их скрещивают
Налоговый поворот: Магадан ставит новые условия для трудовых мигрантов
Запретные точки на карте Земли: океанские бездны, которые пожирают субмарины
Каждый глоток — шаг к диагнозу: как невидимая накипь превращается в реальную проблему
Тело, которое вырастает заново: что происходит с человеком, когда спорт становится привычкой
Эта восточная яичница делает утро праздничным — даже в понедельник
Возвращение в нулевые: как Ксения Бородина вспоминает моменты своей юности
Пилюля вместо штрафа: в России готовят список лекарств, за которые могут лишать прав

Зимние гости: кого из дачных любимцев стоит пригласить в квартиру — кусочек лета на подоконнике

5:15
Садоводство

Когда наступают холодные ночи и температура опускается ниже +7 °C, для многих садовых растений это сигнал — пора переезжать. Те, кто хотя бы раз пробовал «переселять» любимые цветы из сада в городскую квартиру, знают: при грамотном подходе они прекрасно зимуют на подоконнике и радуют свежей листвой даже в январе.

Зимовка садовых растений в квартире
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Зимовка садовых растений в квартире

"Процесс зимовки дачных растений подчиняется простым, но строгим правилам", — отметил эксперт в области агрохимии Петр Сухоруких.

Какие растения переносят переезд лучше всего

Не все садовые обитатели готовы к городским условиям, но некоторые чувствуют себя в квартире ничуть не хуже, чем на грядке.

  1. Пеларгония (герань) — неприхотлива и стойко переносит зиму на прохладном подоконнике.
  2. Фуксия — любит зимний отдых. Весной побеги быстро отрастают.
  3. Колеус — при хорошем освещении сохранит яркие листья до весны.
  4. Бальзамин (Ванька мокрый) — продолжит цвести, хотя менее обильно.
  5. Бегония клубневая — клубни можно хранить в торфе, а вечноцветущие сорта пересаживают в горшок.
  6. Традесканция, хлорофитум, гипоэстес — если летом были на улице, им также нужно вернуться в тепло.

Сравнение популярных переселенцев

Растение Где лучше зимует Особенности ухода
Пеларгония Подоконник у северного окна Умеренный полив, обрезка
Фуксия Прохладная лоджия Свет и редкий полив
Колеус Комната с подсветкой Обилие света, подкормка
Бальзамин Южное окно Тепло, регулярный полив
Бегония Любое светлое место Хранить клубни в торфе

Советы: как организовать переезд

  1. Осмотрите растения. Убедитесь, что на листьях и стеблях нет насекомых. При малейших подозрениях обработайте инсектицидом.
  2. Проведите карантин. Не спешите сразу ставить растения в теплую комнату — дайте им адаптироваться на застекленном балконе.
  3. Сделайте обрезку. Укоротите длинные побеги примерно на треть. Это поможет сохранить силы.
  4. Выберите подходящее место. Чем светлее и прохладнее, тем лучше. Избегайте батарей.
  5. Сократите полив. Зимой большинство растений отдыхают, и им не нужно много воды.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: занести растение с мороза сразу в тепло.
    Последствие: листья опадают, корни загнивают.
    Альтернатива: выдержать 1–2 недели на балконе.
  • Ошибка: частый полив зимой.
    Последствие: гниль и плесень в грунте.
    Альтернатива: поливать, когда подсохнет верхний слой земли.
  • Ошибка: оставить растения рядом с батареей.
    Последствие: пересыхание почвы и кончиков листьев.
    Альтернатива: поставить поддон с влажной галькой для повышения влажности.

Если места в квартире не хватает

Если подоконники уже заняты, можно использовать настенные кашпо, подвесные полки или стойки для растений. На застекленной лоджии при температуре выше +10 °C многие виды спокойно зимуют. При желании можно организовать мини-теплицу из пластикового контейнера или старого аквариума.

Мифы и правда

Миф 1: Все растения погибнут без яркого света.
Правда: Большинство культур зимой находится в покое, и рассеянного света вполне достаточно.

Миф 2: Лучше оставить растения в теплице под пленкой.
Правда: Без обогрева даже закрытая теплица не спасет при сильных морозах.

Миф 3: Обработка инсектицидом вредна для домашних условий.
Правда: Современные препараты безопасны, если использовать их по инструкции и в проветриваемом помещении.

FAQ

Как понять, что пора перевозить растения?
Когда ночная температура опускается ниже +7 °C, пора готовить горшки к транспортировке.

Можно ли перевозить растения с бутонами?
Лучше дождаться окончания цветения — так меньше стресс.

Как часто поливать зимой?
Ориентируйтесь на состояние почвы. Обычно достаточно одного полива в 10–14 дней.

Что делать, если растение сбросило листья?
Это естественная реакция на смену условий. Продолжайте уход, и весной появятся новые побеги.

Стоит ли использовать лампы подсветки?
Да, особенно для теневыносливых культур — достаточно 10–12 часов света в день.

Перевозить растения с дачи в квартиру — не прихоть, а осознанная забота о зелёных питомцах. При правильной подготовке и внимании они без труда переносят зиму, наполняют дом живым цветом и ароматом, а весной возвращаются на участок здоровыми и сильными.

Этот процесс не только помогает сохранить растения, но и учит терпению, последовательности и ответственности — качествам, без которых невозможны ни садоводство, ни успех в других делах.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
База, которую поглотил лёд: что осталось от самой северной заставы СССР
Наука и техника
База, которую поглотил лёд: что осталось от самой северной заставы СССР
Даже через 10 лет стоят как новые: эксперты назвали кроссоверы, которые не теряют цену
Авто
Даже через 10 лет стоят как новые: эксперты назвали кроссоверы, которые не теряют цену
Больше никакого стула для одежды: хит сезона, который решает проблему беспорядка
Недвижимость
Больше никакого стула для одежды: хит сезона, который решает проблему беспорядка
Популярное
Море открыло тайник цивилизации: найден вход в легендарный маяк, считавшийся навсегда утраченным

Археологи подняли со дна Александрии монументальный вход в маяк весом 80 тонн. Узнайте, как технологии помогают вернуть одно из Семи чудес света к жизни.

Море открыло тайник цивилизации: найден вход в легендарный маяк, считавшийся навсегда утраченным
Нефть пошла ко дну, но не из-за России: что на самом деле испугало рынок
Нефть пошла ко дну, но не из-за России: что на самом деле испугало рынок
Без ухода, полива и сорняков: посейте в октябре — весной сад покроется белоснежным цветочным ковром
После тыквы земля заболевает: растения, которым нельзя туда даже приближаться
Почему 24 октября — день военных спецназовцев России: главное отличие от профессионального праздника Андрей Николаев Конец человеческой науки: конференцию полностью провёл искусственный интеллект Игорь Буккер Венесуэльский капкан: наземная операция США обречена на провал Любовь Степушова
Солнце атакует: эта магнитная буря способна парализовать мир
Забудьте про теплицы: новые сорта помидоров растут даже на ветру и радуют урожаем
Клад из римских монет: почему археолог-любитель три ночи спал в машине
Клад из римских монет: почему археолог-любитель три ночи спал в машине
Последние материалы
Один пшик — и матрице конец: как уборка ради блеска заканчивается покупкой нового ТВ
Самые крупные кошки: лигр против тигoна, чем отличаются гибриды львов и тигров и зачем их скрещивают
Налоговый поворот: Магадан ставит новые условия для трудовых мигрантов
Запретные точки на карте Земли: океанские бездны, которые пожирают субмарины
Зимние гости: кого из дачных любимцев стоит пригласить в квартиру — кусочек лета на подоконнике
Каждый глоток — шаг к диагнозу: как невидимая накипь превращается в реальную проблему
Тело, которое вырастает заново: что происходит с человеком, когда спорт становится привычкой
Эта восточная яичница делает утро праздничным — даже в понедельник
Возвращение в нулевые: как Ксения Бородина вспоминает моменты своей юности
Пилюля вместо штрафа: в России готовят список лекарств, за которые могут лишать прав
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.