Один куст — 50 лет восторга: пион, что цветёт, будто в сказке, без пересадок и хлопот

Древовидный пион сорта Голубой Лотос — растение, которое можно смело назвать живым произведением искусства. Его пышные, перламутрово-голубые цветы с лёгким сиреневым отливом выглядят так, будто сошли с полотна восточного художника. Стоит посадить его всего один раз — и он будет радовать десятилетиями, превращая обычную клумбу в роскошный сад.
Главная изюминка сорта — огромные махровые бутоны диаметром до 20 сантиметров. В солнечном свете их лепестки переливаются оттенками голубого и лавандового, создавая эффект "небесного сияния". Для пионов такая окраска редкость: большинство сортов имеют розовые, белые или бордовые тона.
Кустарник достигает 1,5-2 метров в высоту и с возрастом становится всё более пышным. Он не теряет декоративности десятки лет — достаточно один раз выбрать подходящее место, и растение останется там надолго, не требуя пересадки.
|Показатель
|Голубой Лотос
|Обычный травянистый пион
|Примечание
|Высота куста
|1,5-2 м
|0,8-1 м
|Больше декоративности
|Срок жизни
|До 50 лет
|10-15 лет
|Без пересадки
|Цветение
|Май-июнь
|Июнь
|Более раннее
|Цвет
|Голубой с сиреневым оттенком
|Розовый, бордовый, белый
|Редкая окраска
|Уход
|Минимальный
|Средний
|Высокая устойчивость к болезням
Древовидные пионы не переносят застоя влаги, поэтому важно обеспечить хороший дренаж.
Ошибка: посадка в низине.
Последствие: загнивание корней.
Альтернатива: выбирайте приподнятый участок или делайте дренажный слой.
Ошибка: срезание побегов осенью под корень.
Последствие: отсутствие цветения в следующем сезоне.
Альтернатива: обрезайте только отцветшие бутоны.
Ошибка: перекорм азотом.
Последствие: буйная листва без бутонов.
Альтернатива: переходите на калий и фосфор с середины лета.
Пион сорта Голубой Лотос отличается отличной морозостойкостью. В условиях средней полосы он зимует без укрытия, а в Сибири достаточно присыпать основание куста слоем сухих листьев или лапником. Весной растение быстро просыпается и даёт крепкие побеги.
|Плюсы
|Минусы
|Цветёт более 50 лет без пересадки
|Медленно наращивает куст в первые годы
|Редкий голубой оттенок
|Стоимость саженцев выше средней
|Устойчив к болезням и морозам
|Требует защиты от ветра
|Не нуждается в частых подкормках
|Не любит переувлажнения
Да, методом деления куста или воздушными отводками. Деление проводят не чаще, чем раз в 10 лет.
Через 2-3 года, когда куст достаточно окрепнет.
Да, особенно в период цветения: крупные бутоны могут пригибать побеги.
