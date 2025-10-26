Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Обувной хаос под контролем: 6 систем, которые спасают даже крошечные прихожие
Аромат улетучился — вместе с настроением: ошибки, что убивают запах за час
Эмир Кустурица снимет три фильма по русской классике: какие произведения выбрал сербский режиссёр
Не всё, что пьём сами, подходит детям: врач назвала безопасный возраст и важные правила употребления
Последний аккорд: как Ким Кардашьян завершит свою карьеру в медиа
Джиган покажет закулисье брака с Самойловой: фанаты увидят то, что не попадало в соцсети
Металлический блеск в отработке выглядит красиво, но это крик о помощи мотора — и вот почему
Этот соус придумали бедуины, а теперь без него не обходится ни один шеф — пробуйте дакус
Генетический код молодости: учёные приблизились к тайне старения и рака

Тыквы зреют раньше, чем обычно: приём, который спасает урожай от холодов

5:43
Садоводство

Созревание тыквы во многом зависит от сорта и погодных условий, но опытные огородники знают: даже самые поздние разновидности можно "подтолкнуть" к скорейшему урожаю. При правильном подходе плоды созреют на две-три недели раньше, а их вкус станет насыщеннее.

Тыква на доске в огороде
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Тыква на доске в огороде

От чего зависит скорость созревания

Продолжительность вегетации у тыквы колеблется от 90 до 200 дней. Скороспелые сорта ("Малышка", "Грибовская кустовая", "Оранжевая красавица") созревают за три месяца, среднеспелым нужно около 110-120 дней, а позднеспелым — почти полгода. Однако срок можно сократить, если помочь растению рационально расходовать силы.

Факторы, влияющие на скорость созревания:

  • температура и влажность почвы;

  • количество завязей на одном растении;

  • обеспеченность питательными веществами;

  • степень освещённости;

  • агротехнические приёмы (прищипка, нормировка урожая, рассадный метод).

Проверенные приёмы ускорения

1. Прищипка и удаление лишних побегов

За 20-25 дней до похолодания верхушки молодых побегов нужно прищипнуть, а невызревшие бутоны удалить. Это поможет перенаправить питание на уже сформировавшиеся плоды.

Если на плети завязалось слишком много тыковок, оставляют не более 3-4 самых крупных — именно они успеют вызреть. Остальные лучше удалить, иначе растение потратит силы впустую.

2. Формирование куста

У тыквы длинные плети, и если их не ограничивать, они разрастаются и затеняют сами себя. Когда главный стебель достигает 1,5-2 м, его рекомендуется укоротить, оставив после последнего плода 4-5 листьев. Боковые побеги также подрезают, чтобы обеспечить проветривание.

3. Рассадный способ выращивания

Один из самых надёжных способов ускорить урожай. Семена высевают в апреле в отдельные горшочки. При появлении 2-3 настоящих листьев рассаду переносят в открытый грунт. Таким образом растение получает фору в 2-3 недели.

Совет: чтобы избежать пересадки с повреждением корней, лучше использовать торфяные стаканчики — их можно помещать в землю целиком.

4. Посадка на тёплую грядку или компостную кучу

Тыквы особенно хорошо развиваются на грядах, где идёт процесс разложения органики. В компостной куче температура выше, а почва богата азотом и углекислым газом, ускоряющим рост. Такие растения дают урожай на 10-15 дней раньше.

5. Правильное питание

Для быстрого налива плодов тыкве нужны фосфор, калий и кальций. Подкормки азотом на поздних стадиях исключают — они замедляют созревание и делают кожуру рыхлой.

Рекомендуемое питание:

  • в начале роста — настой коровяка (1:10) или куриного помёта (1:20);

  • в период цветения — раствор древесной золы;

  • при наливе плодов — зольный настой с добавлением суперфосфата.

6. Контроль влаги

Избыточный полив замедляет формирование плодов. За две недели до предполагаемого сбора полив полностью прекращают — это стимулирует вызревание и повышает содержание сахаров.

7. Поддержание тепла и света

Тыква любит солнце, поэтому при выращивании в прохладных регионах грядки размещают на южной стороне, защищённой от ветра. В прохладные ночи растения можно прикрывать плёнкой или агроволокном.

Сравнение способов ускорения созревания

Метод Эффект Примечание
Прищипка и удаление бутонов +10-15 дней Простая и безопасная мера
Рассадный способ +20 дней Особенно эффективен в северных регионах
Компостная грядка +10 дней Увеличивает урожайность
Ограничение полива Улучшает вкус и хранение Применяется в конце сезона

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: оставлять все завязи.
    Последствие: плоды не успевают вызреть.
    Альтернатива: нормировать количество до 3-4 штук.

  • Ошибка: перекармливать азотными удобрениями.
    Последствие: избыток зелени и поздние плоды.
    Альтернатива: переходить на фосфорно-калийные подкормки.

  • Ошибка: поздний сбор урожая.
    Последствие: риск заморозков и потери питательных веществ.
    Альтернатива: убирать тыквы до устойчивого похолодания.

Три интересных факта

  1. Прищипка увеличивает концентрацию сахаров в плодах на 15-20 %.

  2. Компостные грядки поднимают температуру почвы до +30 °C даже в пасмурную погоду.

  3. Распространённый миф: чем дольше тыква лежит на грядке, тем слаще она становится. На самом деле после полного вызревания питательные вещества уже не накапливаются.

Исторический контекст

  1. В России тыкву начали активно выращивать с XVII века, но приёмы ускоренного вызревания появились только в XX веке.

  2. Рассадный метод пришёл из Японии — именно там впервые стали выращивать тыкву в торфяных стаканах.

  3. В старину крестьяне клали под плоды дощечки, чтобы они быстрее грелись и не гнили от влаги.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Пока земля не застыла: какие растения осенью приживаются лучше, чем весной
Садоводство, цветоводство
Пока земля не застыла: какие растения осенью приживаются лучше, чем весной
Младший брат тигра или тень леса? Загадка редчайшего хищника России
Домашние животные
Младший брат тигра или тень леса? Загадка редчайшего хищника России
Море открыло тайник цивилизации: найден вход в легендарный маяк, считавшийся навсегда утраченным
Наука и техника
Море открыло тайник цивилизации: найден вход в легендарный маяк, считавшийся навсегда утраченным
Популярное
Антарктида трещит по швам: под льдом обнаружено каменное чудовище возрастом 175 миллионов лет

Учёные обнаружили под Западно-Антарктическим ледяным щитом гигантскую гранитную плиту. Открытие поможет понять, как ледники влияют на уровень мирового океана.

Антарктида трещит по швам: под льдом обнаружено каменное чудовище возрастом 175 миллионов лет
Любовь с первого взгляда и навсегда: 10 пород, после которых не хочется никого другого
Любовь с первого взгляда и навсегда: 10 пород, после которых не хочется никого другого
Рычание — это не злоба: расшифрован язык собак, который многие понимают неправильно
База, которую поглотил лёд: что осталось от самой северной заставы СССР
Почему 24 октября — день военных спецназовцев России: главное отличие от профессионального праздника Андрей Николаев Конец человеческой науки: конференцию полностью провёл искусственный интеллект Игорь Буккер Венесуэльский капкан: наземная операция США обречена на провал Любовь Степушова
Госдолг России поверг Запад в шок: вы не поверите, сколько это процентов
Младший брат тигра или тень леса? Загадка редчайшего хищника России
Нефть пошла ко дну, но не из-за России: что на самом деле испугало рынок
Нефть пошла ко дну, но не из-за России: что на самом деле испугало рынок
Последние материалы
Джордж Клуни рассказал о конфликте с Фрэнком Синатрой: какой урок актёр получил от легенды шоу-бизнеса
Переключили на нейтраль, чтобы сберечь коробку: почему эффект оказался обратным
13-летняя дочь Киркорова покусилась на его вещи: какие ограничения поставил звёздный отец
Радиатор, который стал арт-объектом: 10 моделей, мимо которых невозможно пройти
Бледные ногти больше не спасут образ: новый тренд делает руки по-настоящему роскошными
Зима, что изменила мир: как замёрзшая река в Льеже подарила человечеству картофель фри
Он не модный суперфуд, но без него не работает ни сердце, ни нервы: витамин, который жизненно необходим
Огород без потерь: секретное соседство, которое продлевает жизнь картошке
Роботы захватили Японию: страна управляется операторами из Филиппин
Зарядка без скуки: как превратить утренние упражнения в игру, которую дети обожают
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.