Не каждая морковь доживает до весны: эти сорта — чемпионы по выносливости

Правильно подобранный сорт моркови — главный фактор, определяющий, как долго овощ сохранит сочность, вкус и полезные свойства. Даже при идеальных условиях хранения часть урожая часто теряется из-за того, что выбран не тот сорт. Чтобы избежать этого, стоит обращать внимание не только на агротехнику, но и на особенности конкретных видов моркови.
Морковь ранних сортов отличается нежной структурой и высоким содержанием сахаров, но именно из-за этого она плохо хранится. Такие корнеплоды быстро теряют влагу, становятся вялыми и подвержены гниению. Напротив, среднепоздние и позднеспелые сорта имеют более плотную мякоть, толстую кожицу и повышенное содержание сухих веществ — именно эти характеристики обеспечивают долговременную лежкость.
Выбирая семена, нужно учитывать: сорта, предназначенные для хранения, часто созревают на 110-140-й день после посева, зато урожай можно употреблять всю зиму и весну.
Среднеспелый сорт с плотной, сочной мякотью и насыщенным вкусом. Корнеплоды крупные, длиной до 20 см, с тупым кончиком. Морковь этого сорта хорошо переносит транспортировку и не теряет товарного вида до конца весны. Отлично подходит для хранения в песке или ящиках с опилками.
Несмотря на название, этот сорт показывает отличные результаты при хранении. Корнеплоды цилиндрические, ярко-оранжевые, длиной до 16 см. При соблюдении температуры от 0 до +2 °C и влажности около 90 % "Нантская" сохраняет вкус и упругость до июня.
Один из самых популярных сортов средней спелости. Имеет короткие, конические корнеплоды с мощной сердцевиной и выраженным ароматом. При правильном хранении может лежать до года, не теряя сочности. Благодаря плотной кожице сорт устойчив к механическим повреждениям и грибковым заболеваниям.
Позднеспелый сорт с высоким содержанием каротина и плотной структурой. Корнеплоды вырастают до 25 см и отличаются устойчивостью к растрескиванию. Хорошо хранится до нового урожая.
Классический сорт с повышенным содержанием сахаров и витамина А. При правильной закладке остаётся свежим 5-6 месяцев. Идеален для домашних подвалов с естественной вентиляцией.
Сбор урожая вовремя. Перезревшая морковь трескается и быстрее портится. Оптимальное время — через 100-120 дней после всходов, когда ботва начинает желтеть.
Просушка перед закладкой. Корнеплоды должны полежать 2-3 часа на солнце, чтобы испарилась лишняя влага.
Удаление ботвы. Срезать зелень нужно полностью, не повреждая верхушку корнеплода.
Температура хранения. Оптимум — от 0 до +2 °C при влажности 90-95 %.
Материалы для пересыпки. Сухой песок, торф, луковая шелуха или опилки защищают морковь от гнили.
|Сорт
|Срок созревания
|Лежкость
|Особенности
|Московская зимняя
|Среднеспелый
|До весны
|Сочная и плотная мякоть
|Скороспелка Нантская
|Среднеранний
|До лета
|Сладкая, ровная форма
|Шантане
|Среднеспелый
|До года
|Устойчива к болезням
|Карлена
|Позднеспелый
|До нового урожая
|Не растрескивается
|Витаминная 6
|Среднеспелый
|5-6 месяцев
|Повышенное содержание каротина
Ошибка: посадка раннеспелых сортов для зимнего хранения.
Последствие: быстрая потеря влаги и гниение.
Альтернатива: выбирать средние и поздние сорта.
Ошибка: хранение в полиэтиленовых мешках.
Последствие: конденсат и плесень.
Альтернатива: ящики с песком или опилками.
Ошибка: закладка немытой моркови с повреждениями.
Последствие: распространение гнили.
Альтернатива: сортировка и удаление испорченных корнеплодов.
Самый крупный корнеплод моркови, занесённый в Книгу рекордов Гиннесса, весил более 10 кг.
В старину морковь хранили в глиняных ямах, пересыпая золой — такой способ сохранял урожай до весны.
Распространённый миф, что морковь нужно хранить в холодильнике — в тесных условиях она теряет влагу быстрее, чем в подвале.
Первые сорта моркови для длительного хранения вывели во Франции в XVII веке.
В России селекционная работа активно велась с конца XIX века, благодаря чему появились сорта "Шантане" и "Витаминная".
Современные гибриды адаптированы к различным климатическим зонам и выдерживают хранение до 10-12 месяцев.
Учёные обнаружили под Западно-Антарктическим ледяным щитом гигантскую гранитную плиту. Открытие поможет понять, как ледники влияют на уровень мирового океана.