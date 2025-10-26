Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Домашние хищники с манией величия: самые опасные породы кошек
Один выбор — и бег перестаёт быть мучением: как найти свой идеальный ритм
Петров о новой жизни после рождения сына: как отцовство заставило пересмотреть карьерные приоритеты
Мама Вани Дмитриенко раскрыла секрет его успеха: как молодой артист избежал звёздной болезни
Россия может создать свои Оскар и Нобелевку: что для этого необходимо
Два века погони за потусторонним: почему люди всё ещё пытаются поймать привидение
Пятна, вены, сухость — страшилки из прошлого: секрет ухода, о котором забывают все
10 лишних лет без усилий: привычка, которая продлевает жизнь по-настоящему
Степаненко ему покажется котёнком: почему в семье Петросяна теперь всё решает только Брухунова

Эти усы спасают урожай лучше удобрений: садоводы давно поняли, в чём их сила

1:41
Садоводство

Земляника — одна из самых любимых ягод на дачах по всей стране. Её сладкий аромат и нежная мякоть ассоциируются с летом и урожаем, ради которого стоит потрудиться. Один из самых простых и надёжных способов обновить посадки — размножение усами. Этот метод позволяет сохранить сорт, получить крепкие растения и продлить плодоношение на участке.

Садовая земляника
Фото: commons.wikimedia.org by Edgardo Vieira, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Садовая земляника

Почему усы — лучший способ размножения

Земляника образует длинные побеги — усы, на концах которых формируются молодые розетки. Они способны быстро укореняться при контакте с влажной почвой. Таким образом, без особых усилий можно получить десятки новых кустов, полностью идентичных материнскому растению.

В отличие от размножения семенами, усы дают гарантированное сохранение сортовых признаков: вкуса, формы и размера ягод, устойчивости к болезням и погодным перепадам. Это особенно важно для регионов с нестабильным климатом — от юга до Дальнего Востока, где условия для посадок сильно различаются.

Осенью, в октябре, размножать землянику уже поздно, но именно сейчас можно отметить самые урожайные кусты, с которых весной следующего года стоит брать усы. Это поможет не потерять ценные сорта и вовремя подготовиться к сезону.

Как выбрать усы для посадки

Самые качественные усы формируются на растениях возрастом 2-3 года. Однако лучшие результаты дают побеги, появившиеся уже в первый год после посадки. Их розетки развиваются быстрее и дают мощные кустики. Чтобы не истощать материнское растение, усы стоит обрезать и укоренять отдельно.

Если планируете массовое размножение, можно выделить отдельную грядку под маточные кусты. Цветоносы на них обрезают, чтобы растение направило силы на образование усов. Весной и летом будущего года на таких кустах появятся самые сильные розетки, пригодные для посадки.

Опытные садоводы советуют отбирать только первые две розетки, расположенные ближе всего к материнскому кусту. Они развиваются раньше и формируют крепкую сердцевину — залог будущего урожая.

Разница между девочками и мальчиками

В народе розетки, расположенные ближе к кусту, называют "девочками", а те, что дальше — "мальчиками". Первые обычно крупнее, быстрее приживаются и дают плоды уже через год. Вторые растут медленнее и нуждаются в дополнительном уходе, но их можно дорастить.

Если у вас остались только "мальчики", их стоит высадить плотнее — примерно через 15-20 см. Все новые усы нужно обрезать, чтобы растения направили питание на развитие цветочных почек. Через сезон такие кусты станут полноценной рассадой.

Советы шаг за шагом

  1. Осенью отметьте здоровые кусты, с которых будете брать усы следующей весной.

  2. Весной обрежьте лишние цветоносы, чтобы растение тратило силы на усы.

  3. В июне выберите первые две розетки, укорените их в рыхлой, влажной почве.

  4. Когда розетка сформирует 5-6 листьев и мощную сердцевину, аккуратно отделите её от маточного куста.

  5. В августе пересадите молодые растения на постоянное место.

Для ускорения укоренения используйте биостимуляторы роста, а почву обогатите перегноем или компостом. После пересадки полив должен быть умеренным — без переувлажнения.

Таблица сравнения

Этап Сроки Условия
Отбор усов Май-июнь (следующий год) Первая и вторая розетки от куста
Укоренение Июнь-июль Влажная, рыхлая почва
Отделение от маточного растения Конец июля Сердечко не менее 1 см
Пересадка на грядку Август-сентябрь Умеренный полив, защита от солнца

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: использование слишком молодых розеток.
Последствие: слабые кусты плохо переносят зиму.
Альтернатива: выбирайте розетки, у которых сформировано не меньше пяти листьев.

Ошибка: оставление большого количества усов на маточном растении.
Последствие: урожай снижается, ягоды мельчают.
Альтернатива: ограничивайте количество усов, оставляя по 2-3 на куст.

Ошибка: поздняя пересадка (после сентября).
Последствие: растения не успевают укорениться до холодов.
Альтернатива: завершайте пересадку не позже конца августа, а в северных регионах — к середине месяца.

А что если…

А что если усы укореняются слабо?
Попробуйте слегка присыпать их смесью песка и перегноя, а сверху накрыть нетканым материалом для сохранения влаги.

А что если кусты болеют после пересадки?
Используйте биофунгициды или настои трав для защиты. Весной следующего года проведите профилактическую обработку.

А что если места на грядке мало?
Можно высадить землянику в контейнеры или балконные ящики — это удобно и даёт ранний урожай в южных регионах.

Плюсы и минусы размножения усами

Плюсы Минусы
Сохраняются сортовые признаки Снижается урожай маточного куста
Простота и доступность метода Требуется место под маточники
Быстрое укоренение Нельзя проводить поздней осенью
Не нужны специальные навыки Возможны вирусные болезни при некачественном посадочном материале

Мифы и правда

Миф: усы старых кустов дают лучший посадочный материал.
Правда: старые растения ослаблены, их розетки менее жизнеспособны.

Миф: чем больше усов оставить, тем больше рассады.
Правда: при избытке усов растение тратит силы и даёт мелкие розетки.

Миф: розетки нужно сразу отделять от куста.
Правда: лучше дождаться, пока они окрепнут и дадут крепкие корни.

3 интересных факта

  1. Земляника — одно из немногих растений, которое может полностью обновить посадку без пересевания.

  2. Усы формируются только при достаточном солнечном освещении — в тени их почти не бывает.

  3. Некоторые сорта ремонтантной земляники дают усы даже во время плодоношения.

FAQ

Как выбрать лучшие усы?
Выбирайте первые две розетки с крепкими листьями и мощной сердцевиной.

Когда лучше укоренять?
С июня по июль следующего года, после окончания плодоношения.

Можно ли укоренять усы в стаканчиках?
Да, это удобно. Главное — поддерживать влажность и пересадить растения до конца августа.

Как защитить молодые кусты от зимы?
После пересадки в сентябре укройте их мульчей или лапником. Весной укрытие снимите, как только сойдёт снег.

Сколько лет можно использовать маточный куст?
Не более трёх лет, затем урожайность снижается, и куст лучше заменить.

Исторический контекст

Первые опыты по размножению земляники усами начались в Европе ещё в XVIII веке. Тогда садоводы заметили, что растения, выросшие из розеток, дают более ранний и обильный урожай. В России метод стал активно использоваться в середине XX века, когда началось массовое выращивание садовой земляники в Подмосковье и на юге страны. Сегодня усы — основной способ обновления грядок от Калининграда до Владивостока.

Автор Андрей Дементьев
Андрей Дементьев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Рычание — это не злоба: расшифрован язык собак, который многие понимают неправильно
Домашние животные
Рычание — это не злоба: расшифрован язык собак, который многие понимают неправильно
Антарктида трещит по швам: под льдом обнаружено каменное чудовище возрастом 175 миллионов лет
Наука и техника
Антарктида трещит по швам: под льдом обнаружено каменное чудовище возрастом 175 миллионов лет
Кошка на руках — это не любовь: почему питомец терпит объятия, сдерживая панику
Домашние животные
Кошка на руках — это не любовь: почему питомец терпит объятия, сдерживая панику
Популярное
Антарктида трещит по швам: под льдом обнаружено каменное чудовище возрастом 175 миллионов лет

Учёные обнаружили под Западно-Антарктическим ледяным щитом гигантскую гранитную плиту. Открытие поможет понять, как ледники влияют на уровень мирового океана.

Антарктида трещит по швам: под льдом обнаружено каменное чудовище возрастом 175 миллионов лет
Любовь с первого взгляда и навсегда: 10 пород, после которых не хочется никого другого
Любовь с первого взгляда и навсегда: 10 пород, после которых не хочется никого другого
Рычание — это не злоба: расшифрован язык собак, который многие понимают неправильно
База, которую поглотил лёд: что осталось от самой северной заставы СССР
Почему 24 октября — день военных спецназовцев России: главное отличие от профессионального праздника Андрей Николаев Конец человеческой науки: конференцию полностью провёл искусственный интеллект Игорь Буккер Венесуэльский капкан: наземная операция США обречена на провал Любовь Степушова
Госдолг России поверг Запад в шок: вы не поверите, сколько это процентов
Младший брат тигра или тень леса? Загадка редчайшего хищника России
Нефть пошла ко дну, но не из-за России: что на самом деле испугало рынок
Нефть пошла ко дну, но не из-за России: что на самом деле испугало рынок
Последние материалы
10 лишних лет без усилий: привычка, которая продлевает жизнь по-настоящему
Скотч, который работает за вас: гениальные трюки, о которых знают только хитрые хозяйки
Степаненко ему покажется котёнком: почему в семье Петросяна теперь всё решает только Брухунова
Хотели сэкономить на аккумуляторе? Эта покупка легко обернётся ремонтом на десятки тысяч
Эти усы спасают урожай лучше удобрений: садоводы давно поняли, в чём их сила
Рубль крепчает, доллар теряет авторитет: какие факторы влияют на курс
Чехия на тарелке: готовим сочный шницель с колбасным сердцем
Домашний питомец для тех, кто не боится унижений: одна ошибка — и начнётся шоу
Меньше туши — больше эффекта: бьюти-ритуал, после которого глаза не узнают даже близкие
Не спеши хвататься за секатор: ошибка осенней обрезки, из-за которой розы вымерзают
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.