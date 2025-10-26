Эти усы спасают урожай лучше удобрений: садоводы давно поняли, в чём их сила

1:41 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Земляника — одна из самых любимых ягод на дачах по всей стране. Её сладкий аромат и нежная мякоть ассоциируются с летом и урожаем, ради которого стоит потрудиться. Один из самых простых и надёжных способов обновить посадки — размножение усами. Этот метод позволяет сохранить сорт, получить крепкие растения и продлить плодоношение на участке.

Фото: commons.wikimedia.org by Edgardo Vieira, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Садовая земляника

Почему усы — лучший способ размножения

Земляника образует длинные побеги — усы, на концах которых формируются молодые розетки. Они способны быстро укореняться при контакте с влажной почвой. Таким образом, без особых усилий можно получить десятки новых кустов, полностью идентичных материнскому растению.

В отличие от размножения семенами, усы дают гарантированное сохранение сортовых признаков: вкуса, формы и размера ягод, устойчивости к болезням и погодным перепадам. Это особенно важно для регионов с нестабильным климатом — от юга до Дальнего Востока, где условия для посадок сильно различаются.

Осенью, в октябре, размножать землянику уже поздно, но именно сейчас можно отметить самые урожайные кусты, с которых весной следующего года стоит брать усы. Это поможет не потерять ценные сорта и вовремя подготовиться к сезону.

Как выбрать усы для посадки

Самые качественные усы формируются на растениях возрастом 2-3 года. Однако лучшие результаты дают побеги, появившиеся уже в первый год после посадки. Их розетки развиваются быстрее и дают мощные кустики. Чтобы не истощать материнское растение, усы стоит обрезать и укоренять отдельно.

Если планируете массовое размножение, можно выделить отдельную грядку под маточные кусты. Цветоносы на них обрезают, чтобы растение направило силы на образование усов. Весной и летом будущего года на таких кустах появятся самые сильные розетки, пригодные для посадки.

Опытные садоводы советуют отбирать только первые две розетки, расположенные ближе всего к материнскому кусту. Они развиваются раньше и формируют крепкую сердцевину — залог будущего урожая.

Разница между девочками и мальчиками

В народе розетки, расположенные ближе к кусту, называют "девочками", а те, что дальше — "мальчиками". Первые обычно крупнее, быстрее приживаются и дают плоды уже через год. Вторые растут медленнее и нуждаются в дополнительном уходе, но их можно дорастить.

Если у вас остались только "мальчики", их стоит высадить плотнее — примерно через 15-20 см. Все новые усы нужно обрезать, чтобы растения направили питание на развитие цветочных почек. Через сезон такие кусты станут полноценной рассадой.

Советы шаг за шагом

Осенью отметьте здоровые кусты, с которых будете брать усы следующей весной. Весной обрежьте лишние цветоносы, чтобы растение тратило силы на усы. В июне выберите первые две розетки, укорените их в рыхлой, влажной почве. Когда розетка сформирует 5-6 листьев и мощную сердцевину, аккуратно отделите её от маточного куста. В августе пересадите молодые растения на постоянное место.

Для ускорения укоренения используйте биостимуляторы роста, а почву обогатите перегноем или компостом. После пересадки полив должен быть умеренным — без переувлажнения.

Таблица сравнения

Этап Сроки Условия Отбор усов Май-июнь (следующий год) Первая и вторая розетки от куста Укоренение Июнь-июль Влажная, рыхлая почва Отделение от маточного растения Конец июля Сердечко не менее 1 см Пересадка на грядку Август-сентябрь Умеренный полив, защита от солнца

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: использование слишком молодых розеток.

Последствие: слабые кусты плохо переносят зиму.

Альтернатива: выбирайте розетки, у которых сформировано не меньше пяти листьев.

Ошибка: оставление большого количества усов на маточном растении.

Последствие: урожай снижается, ягоды мельчают.

Альтернатива: ограничивайте количество усов, оставляя по 2-3 на куст.

Ошибка: поздняя пересадка (после сентября).

Последствие: растения не успевают укорениться до холодов.

Альтернатива: завершайте пересадку не позже конца августа, а в северных регионах — к середине месяца.

А что если…

А что если усы укореняются слабо?

Попробуйте слегка присыпать их смесью песка и перегноя, а сверху накрыть нетканым материалом для сохранения влаги.

А что если кусты болеют после пересадки?

Используйте биофунгициды или настои трав для защиты. Весной следующего года проведите профилактическую обработку.

А что если места на грядке мало?

Можно высадить землянику в контейнеры или балконные ящики — это удобно и даёт ранний урожай в южных регионах.

Плюсы и минусы размножения усами

Плюсы Минусы Сохраняются сортовые признаки Снижается урожай маточного куста Простота и доступность метода Требуется место под маточники Быстрое укоренение Нельзя проводить поздней осенью Не нужны специальные навыки Возможны вирусные болезни при некачественном посадочном материале

Мифы и правда

Миф: усы старых кустов дают лучший посадочный материал.

Правда: старые растения ослаблены, их розетки менее жизнеспособны.

Миф: чем больше усов оставить, тем больше рассады.

Правда: при избытке усов растение тратит силы и даёт мелкие розетки.

Миф: розетки нужно сразу отделять от куста.

Правда: лучше дождаться, пока они окрепнут и дадут крепкие корни.

3 интересных факта

Земляника — одно из немногих растений, которое может полностью обновить посадку без пересевания. Усы формируются только при достаточном солнечном освещении — в тени их почти не бывает. Некоторые сорта ремонтантной земляники дают усы даже во время плодоношения.

FAQ

Как выбрать лучшие усы?

Выбирайте первые две розетки с крепкими листьями и мощной сердцевиной.

Когда лучше укоренять?

С июня по июль следующего года, после окончания плодоношения.

Можно ли укоренять усы в стаканчиках?

Да, это удобно. Главное — поддерживать влажность и пересадить растения до конца августа.

Как защитить молодые кусты от зимы?

После пересадки в сентябре укройте их мульчей или лапником. Весной укрытие снимите, как только сойдёт снег.

Сколько лет можно использовать маточный куст?

Не более трёх лет, затем урожайность снижается, и куст лучше заменить.

Исторический контекст

Первые опыты по размножению земляники усами начались в Европе ещё в XVIII веке. Тогда садоводы заметили, что растения, выросшие из розеток, дают более ранний и обильный урожай. В России метод стал активно использоваться в середине XX века, когда началось массовое выращивание садовой земляники в Подмосковье и на юге страны. Сегодня усы — основной способ обновления грядок от Калининграда до Владивостока.