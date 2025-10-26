Эти усы спасают урожай лучше удобрений: садоводы давно поняли, в чём их сила

Земляника — одна из самых любимых ягод на дачах по всей стране. Её сладкий аромат и нежная мякоть ассоциируются с летом и урожаем, ради которого стоит потрудиться. Один из самых простых и надёжных способов обновить посадки — размножение усами. Этот метод позволяет сохранить сорт, получить крепкие растения и продлить плодоношение на участке.
Земляника образует длинные побеги — усы, на концах которых формируются молодые розетки. Они способны быстро укореняться при контакте с влажной почвой. Таким образом, без особых усилий можно получить десятки новых кустов, полностью идентичных материнскому растению.
В отличие от размножения семенами, усы дают гарантированное сохранение сортовых признаков: вкуса, формы и размера ягод, устойчивости к болезням и погодным перепадам. Это особенно важно для регионов с нестабильным климатом — от юга до Дальнего Востока, где условия для посадок сильно различаются.
Осенью, в октябре, размножать землянику уже поздно, но именно сейчас можно отметить самые урожайные кусты, с которых весной следующего года стоит брать усы. Это поможет не потерять ценные сорта и вовремя подготовиться к сезону.
Самые качественные усы формируются на растениях возрастом 2-3 года. Однако лучшие результаты дают побеги, появившиеся уже в первый год после посадки. Их розетки развиваются быстрее и дают мощные кустики. Чтобы не истощать материнское растение, усы стоит обрезать и укоренять отдельно.
Если планируете массовое размножение, можно выделить отдельную грядку под маточные кусты. Цветоносы на них обрезают, чтобы растение направило силы на образование усов. Весной и летом будущего года на таких кустах появятся самые сильные розетки, пригодные для посадки.
Опытные садоводы советуют отбирать только первые две розетки, расположенные ближе всего к материнскому кусту. Они развиваются раньше и формируют крепкую сердцевину — залог будущего урожая.
В народе розетки, расположенные ближе к кусту, называют "девочками", а те, что дальше — "мальчиками". Первые обычно крупнее, быстрее приживаются и дают плоды уже через год. Вторые растут медленнее и нуждаются в дополнительном уходе, но их можно дорастить.
Если у вас остались только "мальчики", их стоит высадить плотнее — примерно через 15-20 см. Все новые усы нужно обрезать, чтобы растения направили питание на развитие цветочных почек. Через сезон такие кусты станут полноценной рассадой.
Осенью отметьте здоровые кусты, с которых будете брать усы следующей весной.
Весной обрежьте лишние цветоносы, чтобы растение тратило силы на усы.
В июне выберите первые две розетки, укорените их в рыхлой, влажной почве.
Когда розетка сформирует 5-6 листьев и мощную сердцевину, аккуратно отделите её от маточного куста.
В августе пересадите молодые растения на постоянное место.
Для ускорения укоренения используйте биостимуляторы роста, а почву обогатите перегноем или компостом. После пересадки полив должен быть умеренным — без переувлажнения.
|Этап
|Сроки
|Условия
|Отбор усов
|Май-июнь (следующий год)
|Первая и вторая розетки от куста
|Укоренение
|Июнь-июль
|Влажная, рыхлая почва
|Отделение от маточного растения
|Конец июля
|Сердечко не менее 1 см
|Пересадка на грядку
|Август-сентябрь
|Умеренный полив, защита от солнца
Ошибка: использование слишком молодых розеток.
Последствие: слабые кусты плохо переносят зиму.
Альтернатива: выбирайте розетки, у которых сформировано не меньше пяти листьев.
Ошибка: оставление большого количества усов на маточном растении.
Последствие: урожай снижается, ягоды мельчают.
Альтернатива: ограничивайте количество усов, оставляя по 2-3 на куст.
Ошибка: поздняя пересадка (после сентября).
Последствие: растения не успевают укорениться до холодов.
Альтернатива: завершайте пересадку не позже конца августа, а в северных регионах — к середине месяца.
А что если усы укореняются слабо?
Попробуйте слегка присыпать их смесью песка и перегноя, а сверху накрыть нетканым материалом для сохранения влаги.
А что если кусты болеют после пересадки?
Используйте биофунгициды или настои трав для защиты. Весной следующего года проведите профилактическую обработку.
А что если места на грядке мало?
Можно высадить землянику в контейнеры или балконные ящики — это удобно и даёт ранний урожай в южных регионах.
|Плюсы
|Минусы
|Сохраняются сортовые признаки
|Снижается урожай маточного куста
|Простота и доступность метода
|Требуется место под маточники
|Быстрое укоренение
|Нельзя проводить поздней осенью
|Не нужны специальные навыки
|Возможны вирусные болезни при некачественном посадочном материале
Миф: усы старых кустов дают лучший посадочный материал.
Правда: старые растения ослаблены, их розетки менее жизнеспособны.
Миф: чем больше усов оставить, тем больше рассады.
Правда: при избытке усов растение тратит силы и даёт мелкие розетки.
Миф: розетки нужно сразу отделять от куста.
Правда: лучше дождаться, пока они окрепнут и дадут крепкие корни.
Земляника — одно из немногих растений, которое может полностью обновить посадку без пересевания.
Усы формируются только при достаточном солнечном освещении — в тени их почти не бывает.
Некоторые сорта ремонтантной земляники дают усы даже во время плодоношения.
Как выбрать лучшие усы?
Выбирайте первые две розетки с крепкими листьями и мощной сердцевиной.
Когда лучше укоренять?
С июня по июль следующего года, после окончания плодоношения.
Можно ли укоренять усы в стаканчиках?
Да, это удобно. Главное — поддерживать влажность и пересадить растения до конца августа.
Как защитить молодые кусты от зимы?
После пересадки в сентябре укройте их мульчей или лапником. Весной укрытие снимите, как только сойдёт снег.
Сколько лет можно использовать маточный куст?
Не более трёх лет, затем урожайность снижается, и куст лучше заменить.
Первые опыты по размножению земляники усами начались в Европе ещё в XVIII веке. Тогда садоводы заметили, что растения, выросшие из розеток, дают более ранний и обильный урожай. В России метод стал активно использоваться в середине XX века, когда началось массовое выращивание садовой земляники в Подмосковье и на юге страны. Сегодня усы — основной способ обновления грядок от Калининграда до Владивостока.
