Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Когда колёса стоят, а мотор рвётся вперёд: как битва газа и тормоза убивает трансмиссию
Один шаг — метр, один след — история: цетиозавр оставил Британии подарок из юрского периода
Битва за бюджет страны: Фицо идёт против системы Евросоюза
Четыре правды о коллагене: что на самом деле помогает коже и суставам
Эти закуски обманывают голод и сжигают жир: ешьте чаще и теряйте вес без усилий
Сеул, где смартфоны рождаются быстрее идей: как найти гаджеты будущего уже сегодня
Межзвёздный гость: ученые обнаружили у Солнца нечто из другой звёздной системы
И я бы воровал: Кушанашвили обратился к Славе так, что стало неловко даже зрителям
Бананово-карамельный чизкейк: этот простой трюк сделает вкус незабываемым

Ветки живы, а корни мертвы: незаметная ошибка, которая губит грушу уже в октябре

1:26
Садоводство

Осень — ключевой этап в жизни сада. Именно сейчас, когда сбор урожая позади, важно помочь яблоням и грушам восстановить силы и подготовиться к холодам. Правильный уход в октябре — залог не только удачной зимовки, но и обильного урожая следующего сезона.

Груши
Фото: commons.wikimedia.org by Glysiak, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Груши

Почему осенний уход решает судьбу сада

После плодоношения деревья ослаблены. Они потратили много энергии на формирование плодов и нуждаются в восстановлении. Если в этот момент оставить сад без внимания, кора может потрескаться от перепадов температур, а корни — вымерзнуть. Особенно это касается груш: они более чувствительны к холоду и капризам погоды.

В средней полосе и северных регионах октябрь — идеальное время для уборки листвы, побелки и влагозарядкового полива. В южных районах можно дополнительно провести лёгкую санитарную обрезку, если осень выдалась тёплой.

Подготовка яблонь и груш к зиме

Главная задача — укрепить корни, защитить стволы и предупредить болезни. Работы включают очистку приствольных кругов, рыхление, подкормку и побелку.

Уборка и рыхление почвы

Сначала убирают всю опавшую листву, гнилые плоды и сорняки. В них зимуют споры грибов и личинки вредителей. Затем рыхлят приствольный круг на глубину до 10 см по краю кроны и не более 5 см у ствола. Землю не разбивают на мелкие куски — крупные комки лучше удерживают влагу и снег.

Подкормка и известкование

Осенью азотные удобрения исключают — они провоцируют рост побегов, что перед зимой вредно. Используют только фосфорно-калийные смеси или древесную золу. Эти элементы укрепляют ткани дерева и повышают морозостойкость.

Для груш на кислых почвах полезно провести известкование доломитовой мукой или мелом. Это помогает избежать болезни плодов, известной как "горькая ямчатость".

Побелка и защита от мороза

Побелка — не декоративная процедура, а защита коры от солнечных ожогов и растрескивания. Белят штамб и основания скелетных ветвей на высоту до 1,5 м. Раствор делают из извести или готовой садовой побелки с добавлением медного купороса.

В северных и восточных регионах, где морозы сильнее, молодые деревья дополнительно оборачивают мешковиной или нетканым материалом. Приствольные круги мульчируют сухими листьями или перегноем слоем 5-7 см.

Как ухаживать за деревьями после сбора урожая

Влагозарядковый полив

Он особенно важен после сухой осени. Глубокий полив помогает насытить почву влагой и защищает корни от промерзания. На взрослое дерево расходуют до 5-6 вёдер воды, выливая их в несколько приёмов.

Обработка от болезней

После опадания листьев проводят опрыскивание раствором мочевины (500 г на 10 л воды). Это уничтожает споры грибков и вредителей, готовящихся к зимовке. В регионах с мягким климатом дополнительно можно использовать биопрепараты против парши и мучнистой росы.

Сравнение особенностей ухода

Этап Яблоня Груша
Подкормка Фосфор, калий, зола Фосфор, калий, зола + известкование
Рыхление Допускается глубокое Только поверхностное
Морозостойкость Высокая Средняя, требует укрытия
Болезни Парша, плодовая гниль Бактериальный ожог, горькая ямчатость
Побелка Обязательно Обязательно

Советы шаг за шагом

  1. Соберите и сожгите всю листву и падалицу.

  2. Рыхлите почву в приствольных кругах.

  3. Внесите золу и калийно-фосфорные удобрения.

  4. Проведите влагозарядковый полив.

  5. Побелите штамбы и основания ветвей.

  6. Замульчируйте почву и при необходимости укройте ствол.

  7. Проверяйте крепление молодых саженцев, чтобы их не расшатал ветер.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: внесение азотных удобрений осенью.
    Последствие: активный рост побегов, повреждения морозом.
    Альтернатива: фосфорно-калийные смеси, древесная зола.

  • Ошибка: неубранная листва под деревьями.
    Последствие: зимовка вредителей и болезней.
    Альтернатива: уборка и сжигание растительных остатков.

  • Ошибка: отсутствие побелки.
    Последствие: трещины и ожоги коры.
    Альтернатива: побелка известковым раствором с медным купоросом.

А что если осень ранняя

Если заморозки наступили раньше обычного, часть работ можно перенести. Подкормку проводят в тёплые дни, когда температура выше +5 °C. Побелку и мульчирование допускается делать уже по первому снегу, если почва не промёрзла. Весной, когда сойдёт снег, важно обновить побелку и провести первую санитарную обрезку — это уже советы на следующий год.

Плюсы и минусы осенних работ

Плюсы Минусы
Повышение зимостойкости Требует времени и сил
Меньше болезней и вредителей Риск поздних заморозков при несвоевременных работах
Сохранение корневой системы Возможна переувлажнённость при избыточном поливе
Здоровая кора без трещин Нужно контролировать состояние побелки зимой

Часто задаваемые вопросы

Как часто поливать яблони и груши осенью?
В октябре достаточно одного обильного влагозарядкового полива.

Можно ли обрезать деревья сейчас?
В северных и центральных регионах — нет, лучше отложить на весну. В южных допускается лёгкая санитарная обрезка.

Чем заменить химические препараты от болезней?
Используйте биопрепараты, например на основе триходермы, или раствор мочевины.

Как защитить деревья от грызунов зимой?
Обвяжите нижнюю часть ствола лапником иголками вниз или металлической сеткой.

Когда снимать укрытие весной?
Как только температура стабильно поднимется выше +5 °C, но до начала сокодвижения.

Мифы и правда

Миф: осенняя обрезка обязательно нужна каждому дереву.
Правда: в большинстве регионов она опасна — дерево может вымерзнуть.

Миф: побелка нужна только весной.
Правда: осенняя побелка защищает от перепадов температур зимой.

Миф: зола — слабое удобрение.
Правда: зола содержит калий и фосфор, которые укрепляют деревья и повышают их стойкость к морозам.

Исторический контекст

Традиция осенней побелки появилась ещё в XIX веке. Тогда садоводы использовали известь не только для защиты коры, но и как средство против лишайников и мха. В советские времена побелка стала обязательной процедурой в колхозных садах. Сегодня эта практика по-прежнему актуальна — современные составы делают защиту более стойкой.

Три интересных факта

  1. Корни яблони в среднем уходят на глубину до 4 м, но основная масса — в верхнем слое почвы.

  2. Груша может прожить до 70 лет, если каждые 5 лет обновлять мульчу и вовремя проводить побелку.

  3. Влажная осень — лучшая профилактика вымерзания: насыщенная водой почва дольше держит тепло.

Автор Андрей Дементьев
Андрей Дементьев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Антарктида трещит по швам: под льдом обнаружено каменное чудовище возрастом 175 миллионов лет
Наука и техника
Антарктида трещит по швам: под льдом обнаружено каменное чудовище возрастом 175 миллионов лет
Любовь с первого взгляда и навсегда: 10 пород, после которых не хочется никого другого
Домашние животные
Любовь с первого взгляда и навсегда: 10 пород, после которых не хочется никого другого
Популярное
Антарктида трещит по швам: под льдом обнаружено каменное чудовище возрастом 175 миллионов лет

Учёные обнаружили под Западно-Антарктическим ледяным щитом гигантскую гранитную плиту. Открытие поможет понять, как ледники влияют на уровень мирового океана.

Антарктида трещит по швам: под льдом обнаружено каменное чудовище возрастом 175 миллионов лет
Любовь с первого взгляда и навсегда: 10 пород, после которых не хочется никого другого
Любовь с первого взгляда и навсегда: 10 пород, после которых не хочется никого другого
Рычание — это не злоба: расшифрован язык собак, который многие понимают неправильно
Госдолг России поверг Запад в шок: вы не поверите, сколько это процентов
Почему 24 октября — день военных спецназовцев России: главное отличие от профессионального праздника Андрей Николаев Конец человеческой науки: конференцию полностью провёл искусственный интеллект Игорь Буккер Венесуэльский капкан: наземная операция США обречена на провал Любовь Степушова
База, которую поглотил лёд: что осталось от самой северной заставы СССР
Младший брат тигра или тень леса? Загадка редчайшего хищника России
3I/ATLAS и система планетарной защиты: почему весь мир следит за межзвёздной кометой
3I/ATLAS и система планетарной защиты: почему весь мир следит за межзвёздной кометой
Последние материалы
Необычная договорённость в семье Пересильд: как дедушка стал водителем для звезды Слова пацана
Скрипит, но не просит пощады: когда звук тормозов становится сигналом беды
Бизнес и биотехнологии заговорили на одном языке: Владивосток создаёт фабрику кадров будущего
Голова не помойка: сохранение чистоты и блеска волос зимой без потери защиты
Короли саванны не сдаются: тайная жизнь львов раскрывает цену власти и выживания
Ветки живы, а корни мертвы: незаметная ошибка, которая губит грушу уже в октябре
Урал в золоте и тумане: как не промокнуть, не замёрзнуть и не потерять педали в осеннем походе
История с неприятным запахом: учёные выяснили, что сделало человека человеком
Вы с рогатыми дружите: Лера Кудрявцева обругала мошенников после чудовищной лжи о себе
Давление под контролем: 9 шагов к здоровому сердцу и сосудам — гипертония под прицелом
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.