Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кошка с интеллектом собаки: породы, которые ходят на поводке и следуют за хозяином по пятам
Маникюр, который светится изнутри: новый тренд с эффектом драгоценного камня
Первый кусок торта — всегда позор: как минутная оплошность превращает праздник в провал
Привычный Хэллоуин отменяется: бархатные тыквы и готический гламур вытесняют оранжевый пластик
Самое долгое затмение XXI века: не пропустите важнейшее шоу вселенной в ближайшее время
Когда дорога превращается в каток: приёмы зимнего вождения, которым не учат в автошколе
Минус вес без цифр и ограничений: как сбросить килограммы, не считая каждую крошку
Швабра тоже устает: одна таблетка вернёт ей свежесть и силы без лишних движений
Жмёшь не туда — главный секрет, почему вес работает против тебя, а не на тебя

Прованс на шести сотках: как вырастить лаванду, которая цветёт даже после морозной зимы

1:09
Садоводство

Лаванда — одно из тех растений, которое ассоциируется с южными склонами и ароматом Прованса, но сегодня она прекрасно чувствует себя и в российских садах — от Калининграда до Сибири. Чтобы куст не вымерз зимой и ежегодно радовал цветением, важно знать несколько практических правил. Особенно сейчас, в октябре, когда основное внимание стоит уделить подготовке лаванды к зимовке, а советы по посадке и обрезке пригодятся на следующий сезон.

Лаванда
Фото: en.wikipedia.org is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Лаванда

Подготовка к выращиванию лаванды

Главный секрет успеха — правильно выбранный посадочный материал. Лучше брать саженцы, выращенные в климате, похожем на ваш. Местные экземпляры уже адаптированы к перепадам температуры и лучше переносят зимовку. Если есть возможность, приобретайте лаванду в питомниках вашего региона или попросите делёнку у соседей, у которых она успешно растёт несколько лет.

Наиболее выносливы для российских условий сорта лаванды узколистной: Синеглазка, Манстед, Элеганс Пинк, Империал Джем, Нана Альба, Эдельвейс. Они доказали свою устойчивость к холоду и не требуют сложного ухода.

Стрижка лаванды: весна, лето и осень

Весной и летом обрезка помогает сохранить форму куста и стимулировать цветение. Осенью она становится частью подготовки к зиме. Сейчас, в октябре, обрезку уже можно завершать, а весенние и летние советы пригодятся на будущий год.

  1. Весной (совет на следующий сезон) укорачивайте побеги на треть длины, удаляйте поломанные ветви. Это помогает растению омолодиться.

  2. Летом (совет на следующий сезон) стригите лаванду после массового цветения — на 2/3 длины побегов. Так куст образует больше новых цветоносов.

  3. Осенью убирайте повреждённые части и слегка укорачивайте верхушки, оставляя около 20-25 см стебля. Глубокую стрижку лучше отложить до весны, чтобы не ослабить растение.

Сбор цветоносов для букетов и саше

Для сушки и ароматных композиций лаванду срезают в начале цветения, пока цветки не раскрылись полностью. Тогда они сохраняют форму и запах. Цветоносы сушат в тени, развесив небольшими пучками вниз соцветиями.

Что любит и не любит лаванда

Лаванда любит солнце, лёгкую сухую почву и простор. Ей подходит супесчаный или известковый грунт с нейтральным либо слабощелочным pH (6,5-8,0). Место должно быть хорошо освещено и без застоя воды. Отлично смотрится мульча из гальки или мраморной крошки — она удерживает тепло и придаёт участку ухоженность.

Нежелательные условия: сырая земля, низины, частый полив и избыток удобрений. Не стоит использовать для укрытия торф, опилки или листья — они удерживают влагу, от которой куст может загнить.

Устойчивость сортов лаванды

Сорт Особенности Морозостойкость
Синеглазка Компактный куст, яркое цветение Высокая
Манстед Ароматный, декоративный Средняя
Элеганс Пинк Розовые цветы Средняя
Империал Джем Пышное цветение Высокая
Нана Альба Белые цветы Средняя
Эдельвейс Засухоустойчивый Высокая

Советы шаг за шагом: как подготовить лаванду к зиме

  1. После осенней обрезки аккуратно разложите над кустами лапник — он удержит снег и защитит от ветра.

  2. Не накрывайте лаванду плотным материалом, чтобы не создавался парниковый эффект.

  3. Если ожидаются сильные морозы без снега, можно дополнительно поставить дуги и набросить спанбонд.

  4. Весной (совет на следующий год) не спешите снимать укрытие — делайте это постепенно, чтобы растение не попало под возвратные заморозки.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: раннее укрытие лавандовых кустов.
    Последствие: выпревание побегов.
    Альтернатива: укрывать только после устойчивых холодов, когда земля немного промёрзнет.

  • Ошибка: частый полив осенью.
    Последствие: загнивание корней.
    Альтернатива: прекратить полив в сентябре, чтобы растение подготовилось к покою.

  • Ошибка: чрезмерная обрезка.
    Последствие: куст ослабевает и плохо зимует.
    Альтернатива: оставлять часть побегов для защиты точки роста.

А что если лаванда не цветёт

Если кусты не радуют цветами, причин может быть несколько: недостаток света, слишком влажная почва или неверный pH. Иногда проблема в неправильной стрижке. Проверяйте кислотность земли и не забывайте о регулярном обновлении растения каждые 4-5 лет.

Плюсы и минусы выращивания лаванды

Плюсы Минусы
Аромат и декоративность Требует солнечного места
Неприхотлива к подкормкам Плохо переносит влагу
Переносит засуху Не любит пересадку
Привлекает пчёл Может вымерзнуть без снега
Используется в быту и косметике Медленно прорастает из семян

FAQ

1. Можно ли выращивать лаванду в контейнере?
Да, особенно французские и голландские виды. Зимой горшок легко перенести в прохладное, светлое помещение.

2. Когда лучше сеять лаванду на рассаду?
В конце февраля или начале марта (совет на следующий сезон). Семена нуждаются в стратификации, то есть холодной обработке.

3. Сколько лет живёт куст лаванды?
В среднем 8-10 лет при правильной обрезке и обновлении каждые несколько лет.

4. Чем подкормить лаванду весной?
Подойдёт зола или минеральные удобрения с калием (совет на следующий сезон). Азот вносить только в начале роста.

Мифы и правда о лаванде

  • Миф: лаванда растёт только на юге.
    Правда: узколистные сорта спокойно зимуют в большинстве регионов России.

  • Миф: для хорошего цветения нужен обильный полив.
    Правда: лишняя влага губительна, лаванда предпочитает сухие условия.

  • Миф: без удобрений растение не цветёт.
    Правда: избыток питательных веществ, наоборот, снижает аромат и количество бутонов.

Три интересных факта о лаванде

  1. Эфирное масло лаванды входит в состав многих лекарственных и косметических средств — от мазей до духов.

  2. Лаванда отпугивает моль, поэтому её часто хранят в шкафах в мешочках-саше.

  3. В древнем Риме лаванду добавляли в воду для купаний — отсюда и название растения от слова "lavare" — "мыть".

Исторический контекст

Лаванда пришла в Россию в конце XIX века вместе с развитием эфиромасличного хозяйства в Крыму. Там и сегодня растут промышленные плантации, но в последние годы лаванду всё чаще высаживают в садах средней полосы, на Урале и в Сибири. Селекционеры вывели десятки устойчивых сортов, и теперь эта южанка стала по-настоящему народным растением.

Автор Андрей Дементьев
Андрей Дементьев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Германия может потерять 100 млрд евро из-за кражи российских активов
Деньги
Германия может потерять 100 млрд евро из-за кражи российских активов
Антарктида трещит по швам: под льдом обнаружено каменное чудовище возрастом 175 миллионов лет
Наука и техника
Антарктида трещит по швам: под льдом обнаружено каменное чудовище возрастом 175 миллионов лет
Кошка на руках — это не любовь: почему питомец терпит объятия, сдерживая панику
Домашние животные
Кошка на руках — это не любовь: почему питомец терпит объятия, сдерживая панику
Популярное
Госдолг России поверг Запад в шок: вы не поверите, сколько это процентов

Руководитель Российского фонда прямых инвестиций и полномочный представитель президента по экономическим связям с другими государствами Кирилл Дмитриев подчеркнул, что уровень государственного долга в России остается одним из наименьших на планете, если мерить его в отношении к общему объему производства.

Госдолг России поверг Запад в шок: вы не поверите, сколько это процентов
Антарктида трещит по швам: под льдом обнаружено каменное чудовище возрастом 175 миллионов лет
Антарктида трещит по швам: под льдом обнаружено каменное чудовище возрастом 175 миллионов лет
Любовь с первого взгляда и навсегда: 10 пород, после которых не хочется никого другого
Рычание — это не злоба: расшифрован язык собак, который многие понимают неправильно
Почему 24 октября — день военных спецназовцев России: главное отличие от профессионального праздника Андрей Николаев Конец человеческой науки: конференцию полностью провёл искусственный интеллект Игорь Буккер Венесуэльский капкан: наземная операция США обречена на провал Любовь Степушова
Шлагбаум поднят: Россия дала добро на ввоз сотен тысяч товаров без документов
Младший брат тигра или тень леса? Загадка редчайшего хищника России
База, которую поглотил лёд: что осталось от самой северной заставы СССР
База, которую поглотил лёд: что осталось от самой северной заставы СССР
Последние материалы
Кошка с интеллектом собаки: породы, которые ходят на поводке и следуют за хозяином по пятам
Прованс на шести сотках: как вырастить лаванду, которая цветёт даже после морозной зимы
Маникюр, который светится изнутри: новый тренд с эффектом драгоценного камня
Первый кусок торта — всегда позор: как минутная оплошность превращает праздник в провал
Привычный Хэллоуин отменяется: бархатные тыквы и готический гламур вытесняют оранжевый пластик
Самое долгое затмение XXI века: не пропустите важнейшее шоу вселенной в ближайшее время
Когда дорога превращается в каток: приёмы зимнего вождения, которым не учат в автошколе
Минус вес без цифр и ограничений: как сбросить килограммы, не считая каждую крошку
Швабра тоже устает: одна таблетка вернёт ей свежесть и силы без лишних движений
Жмёшь не туда — главный секрет, почему вес работает против тебя, а не на тебя
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.