Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тепло уходит сквозь щели: причина, по которой даже новые окна начинают дуть
Ловушка или спасение? Студенты выбирают кредитный путь к знаниям
Полулев, полутигр — загадка природы или каприз человека: история гибридов, которых не должно быть
Не укрывайте грядки, пока не прочтёте: ошибка, из-за которой замерзает даже под плёнкой
Творог и яблоки творят чудеса: этот пирог на сковороде затмит шарлотку и творожную запеканку
Не идеальный, но родной: автомобиль, на котором выросло поколение советских водителей
Получили травму в спортзале? 5 шагов, которые помогут вернуть деньги и доказать вину клуба
Остров Пасхи перестал быть загадкой: тайна движения моаи раскрыта спустя 500 лет
Магний против хаоса в теле: простые продукты, которые восстанавливают силы без лекарств

Фитофтора мимо, урожай горой: сорт томатов, из-за которого дачники скупают семена в ноябре

Садоводство

Иногда среди множества сортов и гибридов появляется тот самый, что переворачивает представление об урожайности. Таким открытием стал томат "Де Барао царский" — гибрид бразильского происхождения, идеально подходящий для российских условий. Он способен радовать сочными плодами до поздней осени и даёт до 20 килограммов урожая с одного куста.

Томаты на ветке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Томаты на ветке

Сорт, проверенный временем и климатом

"Де Барао царский" — результат работы селекционеров, стремившихся объединить южную мощь и северную выносливость. Гибрид отлично чувствует себя как в теплицах, так и под открытым небом, особенно в южных и центральных регионах. В северных областях его выращивают преимущественно в парниках.

Такой результат достигается благодаря мощной корневой системе и плотной кожице плодов, которая защищает их от растрескивания и грибковых инфекций.

Чем "Де Барао царский" покорил садоводов

Этот сорт давно стал любимцем среди опытных дачников. Его урожайность и долговечность делают посадку оправданной даже на небольших участках.

Главные преимущества сорта:

  • до 20 кг мясистых плодов с одного куста;
  • продолжительное плодоношение до конца сентября;
  • устойчивость к фитофторозу, кладоспориозу и бактериозам;
  • возможность выращивания как в теплице, так и в открытом грунте;
  • высокие вкусовые качества и универсальность в кулинарии.

Мякоть у томатов плотная, сахаристая, с классическим вкусом, идеально подходящая для консервации и свежих салатов.

Секрет урожайности: уход и формирование куста

Чтобы куст выдержал вес плодов, его необходимо подвязывать. Опытные огородники советуют использовать шпалеру или индивидуальные опоры. При достижении высоты 1,5 метра растения прищипывают верхушку, чтобы направить силы в созревание.

Также важно:

  • Своевременно пасынковать кусты, оставляя 2-3 стебля.
  • Подкармливать растения фосфорно-калийными удобрениями во время цветения.
  • Мульчировать почву, чтобы сохранить влагу и предотвратить болезни.

Сравнение с другими сортами

Параметр Де Барао царский Черри сладкий миллион Бычье сердце Санька
Урожайность до 20 кг с куста до 5 кг до 6 кг до 4 кг
Период плодоношения июль — сентябрь июнь — август июль июнь — август
Устойчивость к болезням высокая средняя низкая средняя
Назначение универсальный салатный столовый раннеспелый

Ошибка → последствие → альтернатива

  • Ошибка: не подвязывать кусты.
    Последствие: ломаются побеги под тяжестью урожая.
    Альтернатива: шпалера, колышки, опоры с мягкой фиксацией.
  • Ошибка: не прищипывать верхушку.
    Последствие: мелкие плоды и затянутое созревание.
    Альтернатива: удаление точки роста после 1,5 м для перераспределения питания.
  • Ошибка: игнорировать профилактику болезней.
    Последствие: фитофтора в конце сезона.
    Альтернатива: опрыскивание настоем чеснока или биопрепаратами (триходермин, фитоспорин).

А что если продлить плодоношение до октября

В регионах с мягкой осенью томаты можно "продлить" с помощью временных укрытий из агроволокна или плёнки. Это защищает кусты от ночной росы и первых заморозков. Даже после снижения температуры "Де Барао царский" продолжает наливаться, сохраняя вкус и плотность.

Плюсы и минусы сорта

Плюсы Минусы
Рекордная урожайность Требует подвязки и формировки
Высокая устойчивость к болезням Позднеспелый (нужна теплица на севере)
Отличный вкус и плотность плодов При загущении кустов снижается размер томатов
Универсальное применение Нужны регулярные подкормки

Советы шаг за шагом: как получить рекордные 20 кг

  • Посейте семена в конце февраля — начале марта.
  • После появления 2-3 листьев пикируйте в отдельные стаканчики.
  • Высадите в теплицу при прогреве почвы до +15 °С.
  • Оставляйте на растении не более трёх стеблей.
  • Каждые 10 дней вносите органоминеральные подкормки.
  • Подвязывайте кисти с плодами по мере роста.
  • После августа удаляйте нижние листья для лучшего проветривания.

FAQ

Можно ли выращивать в открытом грунте

Да, но только в южных и центральных регионах. В северных — предпочтительно тепличное выращивание.

Когда собирать урожай

Плодоношение начинается в июле и продолжается до конца сентября, а при тёплой осени — до октября.

Подходит ли для консервации

Да. Благодаря плотной кожице и мясистой структуре томаты сохраняют форму при засолке и термической обработке.

Нужно ли пасынковать

Обязательно. Без этого плоды мельчают, а срок созревания увеличивается.

Мифы и правда

  • Миф: высокоурожайные сорта быстро болеют.
    Правда: "Де Барао царский" устойчив к фитофторе и не требует частых обработок.
  • Миф: позднеспелые томаты не успевают созреть.
    Правда: при правильной формировке кустов урожай собирают до заморозков.
  • Миф: гибриды хуже на вкус.
    Правда: этот сорт сочетает плотность гибрида и сладость классических сортов.

Три интересных факта

  • Сорт был выведен в Бразилии и впервые адаптирован в России в 1990-х.
  • Название "царский" получил за крупные кисти, напоминающие виноградные гроздья.
  • Один куст способен давать урожай до 120 плодов.

Исторический контекст

  • Первые "Де Барао" появились в Латинской Америке как сорт для засолки.
  • В 1980-х семена попали в СССР, где сорт получил десятки гибридных форм.
  • "Де Барао царский" стал одним из первых южных сортов, адаптированных для Урала и Сибири.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Обрезка не по правилам, а по Мичурину: весной деревья пробуждаются втрое сильнее
Садоводство, цветоводство
Обрезка не по правилам, а по Мичурину: весной деревья пробуждаются втрое сильнее
Море открыло тайник цивилизации: найден вход в легендарный маяк, считавшийся навсегда утраченным
Наука и техника
Море открыло тайник цивилизации: найден вход в легендарный маяк, считавшийся навсегда утраченным
Больше никакого стула для одежды: хит сезона, который решает проблему беспорядка
Недвижимость
Больше никакого стула для одежды: хит сезона, который решает проблему беспорядка
Популярное
Море открыло тайник цивилизации: найден вход в легендарный маяк, считавшийся навсегда утраченным

Археологи подняли со дна Александрии монументальный вход в маяк весом 80 тонн. Узнайте, как технологии помогают вернуть одно из Семи чудес света к жизни.

Море открыло тайник цивилизации: найден вход в легендарный маяк, считавшийся навсегда утраченным
Нефть пошла ко дну, но не из-за России: что на самом деле испугало рынок
Нефть пошла ко дну, но не из-за России: что на самом деле испугало рынок
Без ухода, полива и сорняков: посейте в октябре — весной сад покроется белоснежным цветочным ковром
После тыквы земля заболевает: растения, которым нельзя туда даже приближаться
Почему 24 октября — день военных спецназовцев России: главное отличие от профессионального праздника Андрей Николаев Конец человеческой науки: конференцию полностью провёл искусственный интеллект Игорь Буккер Венесуэльский капкан: наземная операция США обречена на провал Любовь Степушова
Солнце атакует: эта магнитная буря способна парализовать мир
Забудьте про теплицы: новые сорта помидоров растут даже на ветру и радуют урожаем
Клад из римских монет: почему археолог-любитель три ночи спал в машине
Клад из римских монет: почему археолог-любитель три ночи спал в машине
Последние материалы
Тепло уходит сквозь щели: причина, по которой даже новые окна начинают дуть
Ловушка или спасение? Студенты выбирают кредитный путь к знаниям
Полулев, полутигр — загадка природы или каприз человека: история гибридов, которых не должно быть
Не укрывайте грядки, пока не прочтёте: ошибка, из-за которой замерзает даже под плёнкой
Творог и яблоки творят чудеса: этот пирог на сковороде затмит шарлотку и творожную запеканку
Не идеальный, но родной: автомобиль, на котором выросло поколение советских водителей
Получили травму в спортзале? 5 шагов, которые помогут вернуть деньги и доказать вину клуба
Остров Пасхи перестал быть загадкой: тайна движения моаи раскрыта спустя 500 лет
Магний против хаоса в теле: простые продукты, которые восстанавливают силы без лекарств
Вика Цыганова требует выслать поклонников Пугачёвой: в чём провинились фанаты Примадонны
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.