Фитофтора мимо, урожай горой: сорт томатов, из-за которого дачники скупают семена в ноябре

Иногда среди множества сортов и гибридов появляется тот самый, что переворачивает представление об урожайности. Таким открытием стал томат "Де Барао царский" — гибрид бразильского происхождения, идеально подходящий для российских условий. Он способен радовать сочными плодами до поздней осени и даёт до 20 килограммов урожая с одного куста.
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Томаты на ветке
Сорт, проверенный временем и климатом
"Де Барао царский" — результат работы селекционеров, стремившихся объединить южную мощь и северную выносливость. Гибрид отлично чувствует себя как в теплицах, так и под открытым небом, особенно в южных и центральных регионах. В северных областях его выращивают преимущественно в парниках.
Такой результат достигается благодаря мощной корневой системе и плотной кожице плодов, которая защищает их от растрескивания и грибковых инфекций.
Чем "Де Барао царский" покорил садоводов
Этот сорт давно стал любимцем среди опытных дачников. Его урожайность и долговечность делают посадку оправданной даже на небольших участках.
Главные преимущества сорта:
до 20 кг мясистых плодов с одного куста;
продолжительное плодоношение до конца сентября;
устойчивость к фитофторозу, кладоспориозу и бактериозам;
возможность выращивания как в теплице, так и в открытом грунте;
высокие вкусовые качества и универсальность в кулинарии.
Мякоть у томатов плотная, сахаристая, с классическим вкусом, идеально подходящая для консервации и свежих салатов.
Секрет урожайности: уход и формирование куста
Чтобы куст выдержал вес плодов, его необходимо подвязывать. Опытные огородники советуют использовать шпалеру или индивидуальные опоры. При достижении высоты 1,5 метра растения прищипывают верхушку, чтобы направить силы в созревание.
Подкармливать растения фосфорно-калийными удобрениями во время цветения.
Мульчировать почву, чтобы сохранить влагу и предотвратить болезни.
Сравнение с другими сортами
Параметр
Де Барао царский
Черри сладкий миллион
Бычье сердце
Санька
Урожайность
до 20 кг с куста
до 5 кг
до 6 кг
до 4 кг
Период плодоношения
июль — сентябрь
июнь — август
июль
июнь — август
Устойчивость к болезням
высокая
средняя
низкая
средняя
Назначение
универсальный
салатный
столовый
раннеспелый
Ошибка → последствие → альтернатива
Ошибка: не подвязывать кусты. Последствие: ломаются побеги под тяжестью урожая. Альтернатива: шпалера, колышки, опоры с мягкой фиксацией.
Ошибка: не прищипывать верхушку. Последствие: мелкие плоды и затянутое созревание. Альтернатива: удаление точки роста после 1,5 м для перераспределения питания.
Ошибка: игнорировать профилактику болезней. Последствие: фитофтора в конце сезона. Альтернатива: опрыскивание настоем чеснока или биопрепаратами (триходермин, фитоспорин).
А что если продлить плодоношение до октября
В регионах с мягкой осенью томаты можно "продлить" с помощью временных укрытий из агроволокна или плёнки. Это защищает кусты от ночной росы и первых заморозков. Даже после снижения температуры "Де Барао царский" продолжает наливаться, сохраняя вкус и плотность.
Плюсы и минусы сорта
Плюсы
Минусы
Рекордная урожайность
Требует подвязки и формировки
Высокая устойчивость к болезням
Позднеспелый (нужна теплица на севере)
Отличный вкус и плотность плодов
При загущении кустов снижается размер томатов
Универсальное применение
Нужны регулярные подкормки
Советы шаг за шагом: как получить рекордные 20 кг
Посейте семена в конце февраля — начале марта.
После появления 2-3 листьев пикируйте в отдельные стаканчики.
Высадите в теплицу при прогреве почвы до +15 °С.
Оставляйте на растении не более трёх стеблей.
Каждые 10 дней вносите органоминеральные подкормки.
Подвязывайте кисти с плодами по мере роста.
После августа удаляйте нижние листья для лучшего проветривания.
FAQ
Можно ли выращивать в открытом грунте
Да, но только в южных и центральных регионах. В северных — предпочтительно тепличное выращивание.
Когда собирать урожай
Плодоношение начинается в июле и продолжается до конца сентября, а при тёплой осени — до октября.
Подходит ли для консервации
Да. Благодаря плотной кожице и мясистой структуре томаты сохраняют форму при засолке и термической обработке.
Нужно ли пасынковать
Обязательно. Без этого плоды мельчают, а срок созревания увеличивается.
Мифы и правда
Миф: высокоурожайные сорта быстро болеют. Правда: "Де Барао царский" устойчив к фитофторе и не требует частых обработок.
Миф: позднеспелые томаты не успевают созреть. Правда: при правильной формировке кустов урожай собирают до заморозков.
Миф: гибриды хуже на вкус. Правда: этот сорт сочетает плотность гибрида и сладость классических сортов.
Три интересных факта
Сорт был выведен в Бразилии и впервые адаптирован в России в 1990-х.
Название "царский" получил за крупные кисти, напоминающие виноградные гроздья.
Один куст способен давать урожай до 120 плодов.
Исторический контекст
Первые "Де Барао" появились в Латинской Америке как сорт для засолки.
В 1980-х семена попали в СССР, где сорт получил десятки гибридных форм.
"Де Барао царский" стал одним из первых южных сортов, адаптированных для Урала и Сибири.
Истории, советы и лайфхаки для дачиПодпишитесь, чтобы не пропустить сезонные подсказки