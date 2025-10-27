Фитофтора мимо, урожай горой: сорт томатов, из-за которого дачники скупают семена в ноябре

Your browser does not support the audio element. Садоводство

Иногда среди множества сортов и гибридов появляется тот самый, что переворачивает представление об урожайности. Таким открытием стал томат "Де Барао царский" — гибрид бразильского происхождения, идеально подходящий для российских условий. Он способен радовать сочными плодами до поздней осени и даёт до 20 килограммов урожая с одного куста.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Томаты на ветке

Сорт, проверенный временем и климатом

"Де Барао царский" — результат работы селекционеров, стремившихся объединить южную мощь и северную выносливость. Гибрид отлично чувствует себя как в теплицах, так и под открытым небом, особенно в южных и центральных регионах. В северных областях его выращивают преимущественно в парниках.

Такой результат достигается благодаря мощной корневой системе и плотной кожице плодов, которая защищает их от растрескивания и грибковых инфекций.

Чем "Де Барао царский" покорил садоводов

Этот сорт давно стал любимцем среди опытных дачников. Его урожайность и долговечность делают посадку оправданной даже на небольших участках.

Главные преимущества сорта:

до 20 кг мясистых плодов с одного куста;

с одного куста; продолжительное плодоношение до конца сентября;

устойчивость к фитофторозу, кладоспориозу и бактериозам;

возможность выращивания как в теплице, так и в открытом грунте;

высокие вкусовые качества и универсальность в кулинарии.

Мякоть у томатов плотная, сахаристая, с классическим вкусом, идеально подходящая для консервации и свежих салатов.

Секрет урожайности: уход и формирование куста

Чтобы куст выдержал вес плодов, его необходимо подвязывать. Опытные огородники советуют использовать шпалеру или индивидуальные опоры. При достижении высоты 1,5 метра растения прищипывают верхушку, чтобы направить силы в созревание.

Также важно:

Своевременно пасынковать кусты, оставляя 2-3 стебля.

Подкармливать растения фосфорно-калийными удобрениями во время цветения.

Мульчировать почву, чтобы сохранить влагу и предотвратить болезни.

Сравнение с другими сортами

Параметр Де Барао царский Черри сладкий миллион Бычье сердце Санька Урожайность до 20 кг с куста до 5 кг до 6 кг до 4 кг Период плодоношения июль — сентябрь июнь — август июль июнь — август Устойчивость к болезням высокая средняя низкая средняя Назначение универсальный салатный столовый раннеспелый

Ошибка → последствие → альтернатива

Ошибка: не подвязывать кусты.

Последствие: ломаются побеги под тяжестью урожая.

Альтернатива: шпалера, колышки, опоры с мягкой фиксацией.

не подвязывать кусты. ломаются побеги под тяжестью урожая. шпалера, колышки, опоры с мягкой фиксацией. Ошибка: не прищипывать верхушку.

Последствие: мелкие плоды и затянутое созревание.

Альтернатива: удаление точки роста после 1,5 м для перераспределения питания.

не прищипывать верхушку. мелкие плоды и затянутое созревание. удаление точки роста после 1,5 м для перераспределения питания. Ошибка: игнорировать профилактику болезней.

Последствие: фитофтора в конце сезона.

Альтернатива: опрыскивание настоем чеснока или биопрепаратами (триходермин, фитоспорин).

А что если продлить плодоношение до октября

В регионах с мягкой осенью томаты можно "продлить" с помощью временных укрытий из агроволокна или плёнки. Это защищает кусты от ночной росы и первых заморозков. Даже после снижения температуры "Де Барао царский" продолжает наливаться, сохраняя вкус и плотность.

Плюсы и минусы сорта

Плюсы Минусы Рекордная урожайность Требует подвязки и формировки Высокая устойчивость к болезням Позднеспелый (нужна теплица на севере) Отличный вкус и плотность плодов При загущении кустов снижается размер томатов Универсальное применение Нужны регулярные подкормки

Советы шаг за шагом: как получить рекордные 20 кг

Посейте семена в конце февраля — начале марта.

После появления 2-3 листьев пикируйте в отдельные стаканчики.

Высадите в теплицу при прогреве почвы до +15 °С.

Оставляйте на растении не более трёх стеблей.

Каждые 10 дней вносите органоминеральные подкормки.

Подвязывайте кисти с плодами по мере роста.

После августа удаляйте нижние листья для лучшего проветривания.

FAQ

Можно ли выращивать в открытом грунте

Да, но только в южных и центральных регионах. В северных — предпочтительно тепличное выращивание.

Когда собирать урожай

Плодоношение начинается в июле и продолжается до конца сентября, а при тёплой осени — до октября.

Подходит ли для консервации

Да. Благодаря плотной кожице и мясистой структуре томаты сохраняют форму при засолке и термической обработке.

Нужно ли пасынковать

Обязательно. Без этого плоды мельчают, а срок созревания увеличивается.

Мифы и правда

Миф: высокоурожайные сорта быстро болеют.

Правда: "Де Барао царский" устойчив к фитофторе и не требует частых обработок.

высокоурожайные сорта быстро болеют. "Де Барао царский" устойчив к фитофторе и не требует частых обработок. Миф: позднеспелые томаты не успевают созреть.

Правда: при правильной формировке кустов урожай собирают до заморозков.

позднеспелые томаты не успевают созреть. при правильной формировке кустов урожай собирают до заморозков. Миф: гибриды хуже на вкус.

Правда: этот сорт сочетает плотность гибрида и сладость классических сортов.

Три интересных факта

Сорт был выведен в Бразилии и впервые адаптирован в России в 1990-х.

Название "царский" получил за крупные кисти, напоминающие виноградные гроздья.

Один куст способен давать урожай до 120 плодов.

Исторический контекст