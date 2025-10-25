Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
5:21
Садоводство

Горох — культура неприхотливая, но щедрый урожай он отдаёт только внимательным хозяевам. Даже начинающий огородник может получить корзину сладких стручков, если учтёт несколько простых правил. Эти пять секретов помогут собрать богатый урожай без лишних хлопот.

Горох на грядке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Горох на грядке

Секрет первый: замачивание семян

Перед посевом горох нужно обязательно замочить. Достаточно 10-12 часов в тёплой воде, чтобы семена напитались влагой и быстрее проклюнулись. Более длительное замачивание вредно — зерно может задохнуться и начать гнить.

Для ускорения всходов воду можно слегка подогреть (до 25-30 °C) и добавить каплю стимулятора роста или ложку древесной золы — это укрепит иммунитет растения и повысит энергию прорастания.

Секрет второй: меньше удобрений — лучше результат

Горох относится к семейству бобовых, а значит, он сам умеет насыщать почву азотом благодаря клубеньковым бактериям на корнях. Поэтому избыток азотных удобрений ему противопоказан: зелень начнёт активно расти, а стручков будет мало.

Оптимальное питание для гороха — фосфорно-калийные удобрения. Их вносят в начале вегетации, до цветения. Полезно также провести внекорневую подкормку микроэлементами — например, раствором борной кислоты или комплексного препарата для бобовых.

Секрет третий: прищипывание для обильного урожая

Чтобы куст не тянулся вверх, а ветвился и давал больше стручков, верхушку растения нужно прищипнуть после появления шестого листа, когда горох достигнет 25-30 см в высоту.

Такой приём заставляет растение "проснуться" и образовать боковые побеги, на которых затем появятся дополнительные цветы и завязи. Прищипывание особенно эффективно для среднерослых сортов.

Секрет четвёртый: опора для высокорослых сортов

Если вы выращиваете высокорослые или вьющиеся сорта, им обязательно нужна опора. Без неё стебли ложатся на землю, плохо проветриваются, а урожай уменьшается почти вдвое.

Поставьте колышки или натяните сетку, когда растения достигнут 12-15 см. Позже это сделать будет сложнее — корневая система уже укрепится, и можно повредить ростки. Опоры не только сохраняют урожай, но и упрощают сбор стручков.

Секрет пятый: своевременный сбор урожая

Горох не любит, когда его "забывают" на грядке. Если стручки переспеют, растение направит силы на созревание семян, и новые плоды будут появляться медленнее.

Собирать урожай нужно каждые 2-3 дня, начиная с нижних веток. Такой ритм стимулирует растение образовывать новые завязи.

Ленивый метод выращивания

Тем, кто не хочет тратить много времени на уход, подойдёт "ленивый" способ:

  1. Осенью перекопайте грядку, добавив немного золы и компоста.

  2. Ранней весной посейте горох прямо в открытую почву, как только она прогреется до +5 °C.

  3. После появления ростков замульчируйте грядку соломой или перегноем — это сохранит влагу и избавит от прополки.

  4. Один раз в 10 дней поливайте тёплой водой, не допуская пересыхания.

  5. В период цветения слегка опрыскайте кусты раствором микроудобрений — и больше ничего не потребуется.

Такой способ подойдёт даже для занятых дачников: минимум усилий — максимум урожая.

Плюсы и минусы выращивания гороха

Плюсы Минусы
Улучшает почву, обогащая азотом Чувствителен к пересушке
Неприхотлив и быстро всходит Требует опоры для высоких сортов
Урожай можно собирать несколько раз за сезон Нужен регулярный сбор, иначе плоды грубеют

FAQ

Когда лучше сеять горох?
Ранней весной, как только земля оттает. Семена прорастают уже при +4…+6 °C.

Нужно ли поливать горох каждый день?
Нет, достаточно 1-2 раз в неделю, но обильно. Особенно важно поливать в период цветения и налива стручков.

Можно ли выращивать горох без опоры?
Да, если сорт низкорослый. Но вьющиеся и среднерослые разновидности без поддержки снижают урожайность.

Три интересных факта

  1. Горох — одно из древнейших культурных растений: его выращивали ещё 7 тысяч лет назад.

  2. После сбора урожая грядку с горохом можно не перекапывать — корни сами обогатят землю азотом.

  3. Сухие стручки гороха хорошо сгорают в печи и служат экологичным топливом.

Исторический контекст

  1. В Древней Руси горох использовали не только в пище, но и в народной медицине.

  2. В XVIII веке Пётр I приказал выращивать горох во всех монастырских огородах — из него варили супы и каши для солдат.

  3. Сегодня селекционеры создают сорта гороха, устойчивые к холодам и засухе, специально для северных регионов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
