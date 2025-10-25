Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Он выглядит идеально, пока не откроешь духовку: как не убить бисквит собственными руками
Всё началось не на Земле: что рассказала Луна о происхождении нашей воды
Затишье перед бурей? Что происходит с продажами авто в России
Холодный сезон не преграда для модных стрижек: выберите идеальный образ
Поворот руля на месте — обратный отсчёт до ремонта: почему одна мелочь губит даже новые авто
Эти 3 ошибки при головной боли приводят к ужасным последствиям — больше так не делайте
Из гардероба — в интерьер: 5 неожиданных способов использовать старые ремни с пользой
Не волк и не медведь: в Европе самый опасный зверь живёт на фермах и весит под девять сотен кило
Восторг и недоумение: что вызвало споры вокруг фильма Алиса в Стране чудес с Анной Пересильд

Невидимая стража на стволах: вот как полоска ткани превращается в ловушку для вредителей

0:55
Садоводство

Осень в разгаре — самое время проверить, насколько хорошо защищены деревья от вредителей, готовящихся к зимовке. Один из самых простых и экологичных способов — ловчие пояса. Они не требуют химии, помогают прервать жизненный цикл насекомых и подходят для любого сада — от южных до северных регионов.

Ловчий пояс на дереве
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Ловчий пояс на дереве

Если вы не успели установить их весной, не беда: сейчас можно поставить осенние пояса, а весенние действия запланировать на будущий сезон.

Когда и зачем устанавливать ловчие пояса

Ловчий пояс работает как барьер, не позволяя насекомым подниматься или спускаться по стволу дерева. Весной вредители выходят из почвы и стремятся добраться до кроны, чтобы питаться молодыми листьями и завязями. Осенью же — наоборот: многие спускаются вниз, чтобы укрыться в земле до весны.

В средней полосе оптимальный период установки весенних поясов — с середины апреля, когда температура воздуха поднимается до +5…+7 °C и почва начинает оттаивать. В северных регионах сроки сдвигаются на конец апреля или начало мая, а на юге — на конец марта. Осенью пояса ставят в сентябре-октябре, пока вредители активно двигаются по стволам.

Тем, кто только планирует работы, стоит запомнить: весенний пояс — для защиты от подъема вредителей, осенний — для их перехвата при спуске.

Сравнение видов ловчих поясов

Вид пояса Принцип действия Материалы Частота замены Особенности
Сухой Создает физическое препятствие для насекомых Бумага, ткань, поролон, картон Раз в 3-4 недели Безопасен, но требует частой проверки
Липкий Насекомые прилипают к клеевому слою Клей Унифлекс, Пестификс, Липофикс По мере загрязнения Эффективен, но не работает при сильных дождях
Ядовитый Пропитан инсектицидом, губительным для вредителей Ткань, пропитанная раствором Каждые 4-6 недель Требует осторожности при работе

Советы шаг за шагом: как правильно установить ловчий пояс

  1. Очистите кору от мха и лишайников, чтобы пояс плотно прилегал к стволу.

  2. Разместите его на высоте 30-60 см от земли.

  3. Закрепите шнуром, проволокой или скотчем, чтобы под пояс не могли пролезть вредители.

  4. Для липких и ядовитых поясов следите, чтобы клей или препарат не соприкасались с корой напрямую — подложите слой бумаги или ткани.

  5. Проверяйте состояние пояса каждые 2-3 дня: удаляйте погибших насекомых и меняйте поврежденный материал.

  6. После сильного дождя или ветра обновляйте конструкцию — мокрый пояс перестает быть эффективным.

Если у вас косточковые культуры (вишня, слива), пояса можно снимать после сбора урожая. На семечковых (яблоня, груша) оставляйте их до конца октября — именно тогда зимняя пяденица спускается в землю для зимовки.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: установить пояс слишком поздно — когда вредители уже поднялись по стволу.
    Последствие: насекомые успеют отложить яйца и повредить урожай.
    Альтернатива: планировать установку заранее — в зависимости от региона, в конце марта — начале мая.

  • Ошибка: использовать неподходящий материал, например рыхлый картон.
    Последствие: вредители легко пробираются под пояс.
    Альтернатива: применять плотную ткань или поролон, закрепляя края герметично.

  • Ошибка: не проверять пояс неделями.
    Последствие: ловушка переполняется, теряет эффективность.
    Альтернатива: регулярный осмотр раз в 2-3 дня.

А что если сад уже заражён вредителями

Если вы заметили гусениц или муравьев даже при наличии поясов, стоит подключить дополнительные меры. Можно обработать крону биопрепаратами вроде Фитоверм или Битоксибациллин. В приствольный круг вносят золу, табачную пыль или известь — это отпугивает насекомых.

В особо запущенных случаях применяют клеевые ловушки на ветвях или феромонные приманки для плодожорки.

Плюсы и минусы ловчих поясов

Плюсы Минусы
Безопасны для человека и растений Требуют регулярного контроля
Подходят для органического земледелия Эффективность снижается при дожде
Просты в изготовлении своими руками Не защищают от летающих насекомых
Работают против множества вредителей Нужна сезонная замена

Частые вопросы

Как выбрать тип пояса для своего сада?
Если у вас небольшой сад и нет частых дождей, подойдёт липкий вариант. Для северных регионов лучше сухой, а при массовом нашествии — ядовитый с контролем сроков.

Сколько стоит готовый ловчий пояс?
Цена зависит от размера и типа. Сухие и липкие стоят от 80 до 250 рублей, ядовитые — от 300 рублей и выше. Самодельные обходятся почти бесплатно.

Можно ли использовать один пояс несколько лет подряд?
Нет. Материалы изнашиваются, пропитка теряет свойства, поэтому новые пояса делают каждый сезон.

Когда убирать пояса осенью?
В большинстве регионов России — в конце октября, когда температура опускается ниже +5 °C, а активность насекомых снижается.

Мифы и правда

Миф: ловчие пояса помогают от всех вредителей.
Правда: они не действуют на тех, кто летает — например, тлю и моль.

Миф: достаточно поставить пояс один раз весной.
Правда: осенью тоже нужна защита — иначе зимующие насекомые спокойно уйдут в землю.

Миф: можно не менять пояс весь сезон.
Правда: без очистки и обновления он быстро теряет эффективность.

Три интересных факта

  1. Первые ловчие пояса появились в Европе ещё в XIX веке — их делали из конопляной ткани, пропитанной дегтем.

  2. Современные липкие составы на водной основе безопасны для деревьев и легко смываются.

  3. В промышленных садах пояса часто сочетают с феромонными ловушками, что увеличивает эффективность вдвое.

Исторический контекст

Первые упоминания о защите деревьев без химии встречаются в старинных русских садоводческих книгах конца XIX века. Тогда садоводы использовали солому и паклю, чтобы задерживать гусениц плодожорки. С развитием химии на смену пришли инсектициды, но в последние годы интерес к экологичным методам снова растёт. Ловчие пояса возвращаются как простое и безопасное решение, особенно для частных садов.

Автор Андрей Дементьев
Андрей Дементьев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Японцы нанесли удар по Geely и Chery: в Россию приехала бюджетная Toyota на семь мест
Авто
Японцы нанесли удар по Geely и Chery: в Россию приехала бюджетная Toyota на семь мест
Пока земля не застыла: какие растения осенью приживаются лучше, чем весной
Садоводство, цветоводство
Пока земля не застыла: какие растения осенью приживаются лучше, чем весной
Она поднимается из-подо льда: учёные говорят — планета начала двигаться по-новому
Наука и техника
Она поднимается из-подо льда: учёные говорят — планета начала двигаться по-новому
Популярное
Забудьте о породе: настоящий характер кошки зашит в её окрасе — вот как его расшифровать

Оказывается, цвет шерсти кошки влияет на её характер и здоровье. Узнайте, какие особенности поведения и физического состояния связаны с разными окрасами.

Забудьте о породе: настоящий характер кошки зашит в её окрасе — вот как его расшифровать
Германия может потерять 100 млрд евро из-за кражи российских активов
Германия может потерять 100 млрд евро из-за кражи российских активов
Напиток, что заменил кофе звёздам: как золотое молоко укрепляет здоровье и настроение
Животное, которое ест само себя: зима превращает крошечного хищника в лесного вендиго
Почему 24 октября — день военных спецназовцев России: главное отличие от профессионального праздника Андрей Николаев Конец человеческой науки: конференцию полностью провёл искусственный интеллект Игорь Буккер Венесуэльский капкан: наземная операция США обречена на провал Любовь Степушова
48 часов страха: российский и британский эсминцы встретились в Северном море
Госдолг России поверг Запад в шок: вы не поверите, сколько это процентов
Пекин сказал то, чего опасались в Белом доме: игра вокруг российской нефти выходит из-под контроля
Пекин сказал то, чего опасались в Белом доме: игра вокруг российской нефти выходит из-под контроля
Последние материалы
Этот диетический суп обманывает вкус — нежный, как со сливками, но без капли жира
Реснитчатый геккон дома: как выбрать питомца, кормить, ухаживать и поддерживать влажность
Газовый разворот: Россия и Вьетнам строят СПГ-мосты
Ген, который дал силу и обрёк на вымирание: древний дар, ставший смертным приговором
Сахара шепчет свои тайны под звёздами: почему сафари в Египте стало новым маст-хэв для туристов
Кажется мелочью, а стоит прав: действия, которых стоит избегать за рулём
Менопауза не приговор: как современные гормоны возвращают женщинам молодость
Огромные кабачки заполонили грядки — секретная подрезка для идеального урожая
Жир — враг или союзник: что на самом деле скрывает самая недооценённая ткань организма
Кудрявый метод: почему девушки отказываются от фена и не могут нарадоваться результату
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.