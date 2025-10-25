Две розы две судьбы: одна рождается вновь, другая сгорает от собственной красоты

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
7:43
Садоводство

Осень — время подвести итоги уходящего сезона и спланировать весенние посадки. Если вы задумываетесь, какие розы лучше выбрать для своего участка — корнесобственные или привитые, — стоит заранее понять их особенности. От этого зависит не только скорость роста, но и зимостойкость, устойчивость к болезням и долговечность кустов.

Розы
Фото: flickr.com by T.Kiya, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Розы

Основные различия между типами роз

При покупке саженцев многие сталкиваются с непониманием: что значит "привитая роза" и чем она отличается от корнесобственной? Всё просто. Привитые розы — это результат соединения двух растений: культурного сорта и подвоя, на который он прививается. Корнесобственные — это кусты, выросшие из черенков самого сорта, без вмешательства других корней.

У каждого типа есть свои преимущества и слабые стороны. Чтобы понять, какая роза подойдёт именно вам, нужно учитывать климат, тип почвы, частоту поливов и даже ваш опыт ухода за растениями.

Привитые розы: сила подвоя и устойчивость

Привитые саженцы получают мощную корневую систему от подвоя — чаще всего это шиповник или Rosa canina. Такие корни уходят глубоко, доставая влагу даже в засуху. В результате куст развивается быстрее и уже на второй год радует пышным цветением.

Эти розы хорошо переносят морозы, засуху и болезни. Они особенно подходят для регионов с суровыми зимами и непредсказуемыми веснами. Но есть нюанс — дикая поросль. Если не удалять побеги, идущие от подвоя, они со временем могут вытеснить культурную часть растения.

Кроме того, подвой нужно подбирать по климату: для северных регионов подходят более морозоустойчивые виды, для южных — засухоустойчивые.

Корнесобственные розы: самостоятельность и восстановление

Корнесобственные розы выращиваются из черенков и не зависят от подвоя. В первые годы они формируют поверхностную корневую систему, поэтому требуют особенно внимательного ухода. Молодые кусты чувствительны к переувлажнению и промерзанию, поэтому в октябре их нужно аккуратно подготовить к зиме, а весной — усиленно поливать и подкармливать.

Зато у них есть важное преимущество: если куст подмерзнет, он способен полностью восстановиться из одной живой почки. Кроме того, такие розы не дают дикой поросли и сохраняют сортовые признаки при размножении.

Сравнение типов роз

Характеристика Корнесобственные розы Привитые розы
Корневая система Поверхностная, требует укрытия в первые годы Глубокая, мощная, устойчивее к морозам
Уход Нужен регулярный полив, мульчирование и укрытие Менее требовательны, быстро адаптируются
Размножение Черенками (не для всех сортов) Прививка на подвой, подходит для большинства сортов
Долговечность Не дают поросли, хорошо восстанавливаются Возможна дикая поросль, требуют контроля
Подходит для Опытных садоводов, южных регионов Новичков и северных регионов

Советы шаг за шагом: как выбрать и посадить розы весной

  1. Осенью - выберите место для будущего розария: солнечный участок, защищённый от ветра. Подготовьте почву — внесите перегной, золу, немного фосфорных удобрений.

  2. Зимой - определитесь с сортами и типом посадочного материала. В регионах с морозами лучше заказывать привитые розы в контейнерах.

  3. Весной - при посадке расправьте корни, углубите место прививки на 3-5 см или, если роза корнесобственная, заглубите корневую шейку.

  4. Летом - регулярно поливайте, рыхлите и обрезайте отцветшие бутоны. Не перекармливайте азотом, иначе куст "уйдёт в листву".

  5. Осенью следующего года - проведите обрезку и укрытие в зависимости от региона: в средней полосе — лапник и спанбонд, на юге — лёгкое окучивание.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: выбор неподходящего подвоя.
    Последствие: куст вымерзает или быстро стареет.
    Альтернатива: выбирайте саженцы, выращенные в вашем климате, желательно у местных питомников.

  • Ошибка: неправильная глубина посадки.
    Последствие: вымерзание почек или гниение корней.
    Альтернатива: место прививки должно быть ниже уровня земли, а у корнесобственных роз — на 2-3 см заглублено.

  • Ошибка: игнорирование дикой поросли.
    Последствие: вырождение сорта.
    Альтернатива: регулярно осматривайте куст и удаляйте побеги, идущие от подвоя.

А что если посадить оба типа

Опытные садоводы часто комбинируют оба варианта. Привитые розы служат основой розария, а корнесобственные дополняют его, создавая естественные композиции. Такой подход помогает понять особенности роста и зимовки разных сортов в вашем регионе.

Плюсы и минусы

Тип розы Плюсы Минусы
Корнесобственные Не дают поросли, сохраняют сорт, легко восстановить куст Медленный рост, требуют укрытия
Привитые Быстро растут, выносят морозы и болезни Возможна поросль, меньшая долговечность

Часто задаваемые вопросы

Как выбрать розу для сурового климата?
Отдайте предпочтение привитым сортам на морозоустойчивом подвое, например Rosa canina или шиповнике коричневом.

Можно ли пересадить корнесобственную розу весной?
Да, но делайте это до распускания почек. После пересадки обрежьте побеги и обеспечьте обильный полив.

Что лучше для новичка — привитая или корнесобственная роза?
Лучше привитая: она быстрее приживается, меньше боится ошибок и сразу показывает обильное цветение.

Как долго живёт куст привитой розы?
В среднем 10-12 лет при правильной обрезке и ежегодном обновлении. Корнесобственные живут дольше, но требуют терпения.

Мифы и правда о розах

  • Миф: привитые розы не живут больше пяти лет.
    Правда: при хорошем уходе они растут до 15 лет.

  • Миф: корнесобственные не цветут пышно.
    Правда: при подкормках и мульчировании цветение ничем не уступает привитым.

  • Миф: розы нельзя выращивать в северных регионах.
    Правда: современные сорта адаптированы к морозам до -35 °C, главное — правильное укрытие.

Исторический контекст

Первые привитые розы появились в Европе в XIX веке, когда садоводы заметили, что дикие подвои помогают декоративным сортам переживать суровые зимы. Позже этот метод распространился и в России, особенно в северных регионах. Корнесобственные розы, напротив, получили популярность среди коллекционеров, стремившихся сохранить редкие сорта без вмешательства подвоя.

Три интересных факта

  1. Некоторые старинные сорта роз, выращенные на собственных корнях, живут более 50 лет.

  2. У привитых роз подвой может отличаться по виду от культурной части — иногда это заметно по шипам и цвету листьев.

  3. В Крыму и на Кавказе розы часто растут без укрытия круглый год — благодаря мягкому климату и глубокой посадке.

Автор Андрей Дементьев
Андрей Дементьев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
