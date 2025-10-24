Малина замерзает на корню: что делать, если ягоды не успевают покраснеть до морозов

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
5:16
Садоводство

Когда осень спешит быстрее, чем садовод, а ягоды малины остаются зелёными на ветках, многие дачники не знают, что делать. Особенно часто это случается с ремонтантными сортами — теми, что радуют урожаем до самых заморозков. Почему же плоды не успевают созреть и как можно ускорить процесс, чтобы не остаться без сладких запасов?

Недозревшие ягоды малины
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Недозревшие ягоды малины

Почему малина запаздывает с урожаем

Позднее созревание — одна из самых частых проблем ремонтантной малины. Она действительно даёт обильный урожай, не боится малинного жука и многих болезней, но плодоносит ближе к осени. В северных и средней полосе России ей просто не хватает тепла и солнечных дней.

На замедление созревания влияет сразу несколько факторов:

  1. Недостаток влаги. При пересыхании почвы ягоды не набирают сок и "замирают" в развитии.

  2. Бедная почва. Без регулярных подкормок кусты слабеют, цветение растягивается, а ягоды мельчают.

  3. Загущённые посадки. Если побеги растут слишком плотно, им не хватает света и воздуха. В тени плоды спеют медленнее.

  4. Поздняя обрезка или её отсутствие. Старые побеги мешают новым развиваться, замедляя плодоношение.

Особенности ремонтантной малины

Главное преимущество ремонтантных сортов — возможность собирать ягоды почти до октября. Такие кусты менее подвержены вредителям, а болезни просто не успевают развиться до конца сезона. Зимой их можно не укрывать: достаточно обрезать побеги под корень, и весной растение быстро восстанавливается.

Однако у ремонтантных сортов есть и слабые стороны. Их ягоды не такие ароматные, как у летней малины, а главное — при прохладном и коротком лете часть урожая не успевает дозреть.

Как ускорить созревание малины

1. Правильный полив

В период активного роста и созревания ягоды особенно нуждаются в влаге. Поливайте кусты раз в 3-5 дней, расходуя 2-3 ведра воды на квадратный метр. Лучше делать это утром или вечером, избегая попадания влаги на листья.

2. Подкормки для стимуляции роста

Используйте настой коровяка (1:10) или куриного помёта (1:20) каждые две недели. Органика помогает ускорить развитие побегов и накопление сахаров в плодах.

3. Прореживание и обрезка

Удаляйте лишнюю поросль и старые побеги. Это улучшает вентиляцию и освещённость, а значит — ускоряет созревание. Оптимальное расстояние между кустами — 60-80 см.

4. Укрытие от холода

В конце сентября, если ночи становятся прохладными, укройте грядку нетканым материалом или плёнкой на дугах. Такой "мини-парник" сохранит тепло и позволит ягодам дозреть.

5. Домашее дозаривание

Если холода уже наступают, а ягоды ещё зелёные — не спешите расстраиваться. Срежьте ветки с листьями и ягодами, поставьте их в ведро с водой и оставьте в тёплом помещении. Ягоды дозреют естественным образом, сохранив вкус и аромат.

А что если урожай всё равно не поспеет

Иногда природа берёт верх. Если осень ранняя и холодная, часть ягод всё же останется недозрелой. Не спешите выбрасывать их: слегка недоспелые плоды отлично подходят для приготовления варенья, морсов и настоек — в них меньше сахара, но больше витаминов и кислоты.

Плюсы и минусы ремонтантной малины

Плюсы Минусы
Долгое плодоношение до осени Позднее созревание в холодных регионах
Устойчива к вредителям и болезням Менее ароматные ягоды
Не требует укрытия на зиму Требовательна к питанию и влаге

FAQ

Можно ли ускорить созревание без удобрений?
Да, помогает прореживание кустов и мульчирование почвы тёплым слоем сена или соломы.

Стоит ли оставлять ягоды дозревать на кусте при похолодании?
Нет, лучше срезать ветви и перенести их в тепло — так потери урожая будут меньше.

Можно ли вырастить ремонтантную малину в северных регионах?
Да, но выбирайте ранние сорта — например, "Пингвин', "Жар-птица' или "Геракл'.

Три интересных факта

  1. Ремонтантная малина способна давать два урожая за сезон при мягкой осени.

  2. Недозревшие ягоды содержат больше витамина C, чем полностью спелые.

  3. В старину ветки с недоспевшими ягодами клали в избы на подоконник — так их "догревали" солнечным теплом.

Исторический контекст

  1. Первые ремонтантные сорта появились во Франции в XIX веке и быстро распространились по Европе.

  2. В России селекция ремонтантной малины началась в 1970-х годах на Кокинской опорной станции.

  3. Сегодня выведены сорта, которые успевают созреть даже в условиях короткого сибирского лета.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
