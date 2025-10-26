Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Выглядят, как новые, но хранят страшное прошлое: как подержанные авто у дилеров оказались минным полем
Ким Кардашьян ответила критикам образа дочери: почему тату и пирсинг Норт Уэст вызвали споры
Симу Лю раскритиковал ИИ в Голливуде: почему звезда Marvel призвала изучать технофеодализм
Ощущение песка в глазах: офтальмолог рассказала, о чём предупреждает этот симптом
Один шлепок по собаке запускает необратимый процесс: пёс уже видит во владельце врага
Вьетнам и США подписывают торговый пакт, который может перевернуть Азию: на кону миллиарды и влияние
Танец Мелиссы в Карибском море: как медленный ураган превращается в дождевую машину
Ивлеева призналась, с какой суммой уехала в Узбекистан: меньше, чем можно себе представить
Одиночество на вершине? Ягудин усомнился в безоговорочном лидерстве Аделии Петросян в фигурном катании

Миниатюрные убийцы растений: простые способы навсегда выгнать трипсов из теплицы

2:47
Садоводство

Даже в закрытых теплицах, где растения кажутся защищёнными от внешнего мира, урожай может оказаться под угрозой. Одни из самых опасных вредителей здесь — крошечные трипсы. Эти насекомые не просто портят внешний вид листьев, но и высасывают сок из тканей растений, ослабляя их и провоцируя болезни. Без своевременной реакции они способны уничтожить целую теплицу.

Трипсы в теплице на листьях
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Трипсы в теплице на листьях

Кто такие трипсы и чем они опасны

Трипсы — микроскопические насекомые длиной всего 1-2 мм. Их тело вытянутое, узкое, с бахромчатыми крыльями, а окраска варьируется от желтоватой до тёмно-коричневой. Личинки и нимфы ещё мельче, почти прозрачные, поэтому заметить их невооружённым глазом непросто.

Живут трипсы колониями, прячась на нижней стороне листьев, в цветках и даже под чешуйками луковиц. Они всеядны — селятся на овощах, цветах, комнатных растениях и рассадах. Их ротовой аппарат прокалывает ткани растения, из которых насекомые высасывают сок.

Самое опасное в трипсах — их плодовитость. В тёплой теплице они размножаются круглый год, давая до 15 поколений за сезон. Уже через неделю после появления имаго начинают питаться и откладывать новые яйца.

Помимо прямого вреда, трипсы — переносчики вирусов и грибков. Через проколы в тканях проникают возбудители мозаики и других инфекций, а повреждённые листья покрываются серебристыми пятнами, засыхают и опадают.

Как распознать присутствие трипсов

Заметить этих миниатюрных вредителей сложно, но есть признаки, которые нельзя игнорировать:

  • На листьях появляются мелкие серебристые штрихи и точки, которые со временем сливаются в светлые пятна.
  • Видны крошечные чёрные точки — это экскременты насекомых.
  • Листья и бутоны деформируются, усыхают, теряют окраску.
  • У цветочных культур ухудшается декоративность, у овощей снижается урожайность.

Если внимательно осмотреть нижнюю сторону листьев, можно заметить полупрозрачные личинки. Иногда помогает встряхивание растения над белой бумагой — трипсы падают и становятся видны.

Откуда берутся трипсы в теплице

Чаще всего вредители попадают в теплицу с заражённым посадочным материалом или неочищенной почвой. Они могут зимовать в растительных остатках, верхнем слое грунта и под чешуйками луковиц, а весной переходят на рассаду.

Трипсы легко перемещаются: переносятся с ветром, водой при поливе, на садовом инвентаре или даже с одеждой человека. Особенно активно они размножаются при низкой влажности и высокой температуре — идеальных условиях теплицы.

Как избавиться от трипсов: пошаговая инструкция

Борьба с трипсами требует комплексного подхода. Эти насекомые быстро вырабатывают устойчивость к препаратам, поэтому важно чередовать методы и средства.

1. Народные рецепты

Если вредителей немного, можно начать с безопасных и доступных растворов:

  1. Чесночный настой. 150 г измельчённого чеснока залить 10 л воды, настоять сутки, процедить и опрыскать растения.
  2. Тысячелистник. 800 г травы залить кипятком, настоять полчаса, добавить 10 л воды и 40 г мыла.
  3. Табачный настой. 400 г сухих листьев залить 10 л воды, настоять двое суток, разбавить водой (1:2) и добавить 40 г хозяйственного мыла.
  4. Бузина. 300 г цветов и побегов настоять сутки в 10 л кипятка. Процедить и использовать для опрыскивания.
  5. Лопух. Заполнить треть ведра свежими листьями, залить водой и настоять 3-4 дня. Процедить и обрабатывать растения каждые 2-3 дня три недели подряд.

Опрыскивания проводят вечером или в пасмурную погоду, чтобы избежать ожогов. Растворы используют только свежеприготовленные и предварительно процеженные.

2. Биологические средства

Когда народные методы не дают результата, помогают биопрепараты. Среди эффективных — Фитоверм, МатринБио, БиоКилл, О! трава Доктор Харвест. Они безопасны для человека и полезных насекомых.

Дополнительно можно использовать клеевые ловушки. Синие и жёлтые пластины хорошо приманивают трипсов, позволяя контролировать их численность.

3. Химическая защита

Если заражение серьёзное, применяют инсектициды: Алатар, Алиот, Инта-Вир, Командор Макси, Конфидор Экстра, Искра Золотая. Препараты нужно чередовать, чтобы не возникла устойчивость.

Обработку проводят в утренние или вечерние часы, обязательно в защитной одежде и перчатках. После обработки руки и лицо тщательно моют с мылом.

"Трипсы не прощают промедления: стоит им закрепиться — и вернуть урожай будет сложно", — предупреждает агроном Антон Белов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: использовать один и тот же препарат весь сезон.
  • Последствие: насекомые вырабатывают иммунитет.
  • Альтернатива: чередовать химические и биологические средства.
  • Ошибка: опрыскивание днём при жаре.
  • Последствие: ожоги листьев, гибель рассады.
  • Альтернатива: обработка вечером или в пасмурную погоду.
  • Ошибка: не удалять заражённые растения.
  • Последствие: трипсы быстро расселяются по всей теплице.
  • Альтернатива: сразу уничтожать поражённые экземпляры и дезинфицировать почву.

Профилактика появления трипсов

Чтобы вредители не возвращались, важно соблюдать правила агротехники:

  • использовать только здоровый посадочный материал;
  • дезинфицировать грунт перед посадкой;
  • регулярно промывать тепличные конструкции и промораживать их зимой;
  • удалять растительные остатки после сбора урожая;
  • проводить глубокую осеннюю перекопку;
  • бороться с сорняками, которые служат убежищем для трипсов;
  • мульчировать грядки и проветривать теплицу;
  • дезинфицировать садовый инвентарь после работы.

Сравнение методов борьбы

Метод Эффективность Безопасность Когда применять
Народные настои Средняя Максимальная При первых признаках вредителя
Биопрепараты Хорошая Высокая В период активного роста
Химические средства Очень высокая Средняя При сильном заражении
Профилактика Самая надёжная Безопасна Постоянно

Мифы и правда о трипсах

  • Миф: трипсы живут только на цветах.
  • Правда: они поражают более 500 видов растений, включая овощи и рассаду.
  • Миф: в теплице вредители погибают зимой.
  • Правда: часть популяции успешно зимует в почве и растительных остатках.
  • Миф: если опрыскать один раз, трипсы исчезнут.
  • Правда: нужно проводить обработки несколько раз с интервалом 7-10 дней.

FAQ

Как определить, что растения заражены трипсами?

На листьях видны серебристые точки и штрихи, со временем они сливаются. Листья деформируются, на нижней стороне заметны личинки.

Можно ли избавиться от трипсов без химии?

Да, если поражение слабое. Используйте настои чеснока, табака или бузины, биопрепараты и клеевые ловушки.

Как часто нужно обрабатывать растения?

При активном размножении вредителя — каждые 7-10 дней, чередуя средства и методы.

3 интересных факта

  1. Некоторые виды трипсов способны летать на расстояние до километра.
  2. Эти насекомые предпочитают яркий синий цвет, поэтому именно синие ловушки самые эффективные.
  3. В одном цветке может находиться до сотни особей — взрослые и личинки вместе.

Трипсы — мелкие, но чрезвычайно живучие враги тепличных культур. Чтобы победить их, важно действовать быстро и комплексно: сочетать народные методы, биопрепараты и профилактику. Регулярная уборка, контроль влажности и дезинфекция теплицы помогут не только избавиться от вредителей, но и предотвратить их возвращение. Главное правило — внимательность и системность: профилактика всегда проще, чем борьба.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Эти породы собак официально запрещены в странах: причина не в агрессии, а в кое-чём похуже
Домашние животные
Эти породы собак официально запрещены в странах: причина не в агрессии, а в кое-чём похуже
Три безобидные привычки хозяев, которые убивают кошек чуть ли не ежедневно
Домашние животные
Три безобидные привычки хозяев, которые убивают кошек чуть ли не ежедневно
База, которую поглотил лёд: что осталось от самой северной заставы СССР
Наука и техника
База, которую поглотил лёд: что осталось от самой северной заставы СССР
Популярное
Нефть пошла ко дну, но не из-за России: что на самом деле испугало рынок

Мировой рынок нефти вновь пошатнулся: цены пошли вниз из-за сомнений в решимости США соблюдать санкции против России.

Нефть пошла ко дну, но не из-за России: что на самом деле испугало рынок
Море открыло тайник цивилизации: найден вход в легендарный маяк, считавшийся навсегда утраченным
Море открыло тайник цивилизации: найден вход в легендарный маяк, считавшийся навсегда утраченным
Солнце атакует: эта магнитная буря способна парализовать мир
Без ухода, полива и сорняков: посейте в октябре — весной сад покроется белоснежным цветочным ковром
Почему 24 октября — день военных спецназовцев России: главное отличие от профессионального праздника Андрей Николаев Конец человеческой науки: конференцию полностью провёл искусственный интеллект Игорь Буккер Венесуэльский капкан: наземная операция США обречена на провал Любовь Степушова
Забудьте про теплицы: новые сорта помидоров растут даже на ветру и радуют урожаем
Клад из римских монет: почему археолог-любитель три ночи спал в машине
После тыквы земля заболевает: растения, которым нельзя туда даже приближаться
После тыквы земля заболевает: растения, которым нельзя туда даже приближаться
Последние материалы
Выглядят, как новые, но хранят страшное прошлое: как подержанные авто у дилеров оказались минным полем
Ким Кардашьян ответила критикам образа дочери: почему тату и пирсинг Норт Уэст вызвали споры
Симу Лю раскритиковал ИИ в Голливуде: почему звезда Marvel призвала изучать технофеодализм
Миниатюрные убийцы растений: простые способы навсегда выгнать трипсов из теплицы
Ощущение песка в глазах: офтальмолог рассказала, о чём предупреждает этот симптом
Один шлепок по собаке запускает необратимый процесс: пёс уже видит во владельце врага
Вьетнам и США подписывают торговый пакт, который может перевернуть Азию: на кону миллиарды и влияние
Танец Мелиссы в Карибском море: как медленный ураган превращается в дождевую машину
Ивлеева призналась, с какой суммой уехала в Узбекистан: меньше, чем можно себе представить
Одиночество на вершине? Ягудин усомнился в безоговорочном лидерстве Аделии Петросян в фигурном катании
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.