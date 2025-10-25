Когда долгожданный урожай уже поспевает, но плоды внезапно начинают трескаться прямо на кустах, у садовода опускаются руки. Внешний вид испорчен, а через трещины внутрь попадают грибки и бактерии. Разберёмся, почему лопаются помидоры, ягоды и фрукты, и что сделать, чтобы спасти урожай в будущем.
Любое повреждение кожуры — это ворота для инфекций. Через трещины быстро проникают грибки, вирусы и вредители, что приводит к:
Особенно уязвимы мягкие и скороспелые культуры — томаты, черешня, вишня, виноград, крыжовник, сливы и даже огурцы.
|Причина
|Как проявляется
|Что делать
|Перезревание
|Кожура истончается, мякоть набухает, появляются трещины.
|Собирать урожай своевременно, не оставлять плоды на кустах.
|Резкие перепады влажности
|После засухи и обильного полива или дождя плоды впитывают влагу и лопаются.
|Поливать регулярно и умеренно, мульчировать почву для сохранения влаги.
|Перепады температуры
|Особенно в теплице — жара днём, холод ночью.
|Проветривать теплицы, использовать притенение, избегать переохлаждения.
|Чрезмерное пасынкование
|После удаления листвы растения "перегоняют" влагу в плоды.
|Удалять листья и пасынки постепенно, не более 20-25% за раз.
|Механические повреждения
|Клев птиц, насекомые, град.
|Установить защитные сетки или мешочки на кисти.
|Неправильные подкормки
|Избыток азота делает ткани рыхлыми, недостаток калия — слабую кожицу.
|Вносить удобрения сбалансировано, подкармливать калием и фосфором.
|Болезни (оидиум, гнили, антракноз)
|Трещины, пятна, налёт, неприятный запах.
|Повреждённые плоды удалить, проводить профилактику биофунгицидами.
Трескающиеся помидоры и лопающиеся ягоды — не приговор, а сигнал о дисбалансе в уходе. Регулярный полив, грамотные подкормки, защита от болезней и умеренность во всём — главные принципы, которые помогут сохранить урожай целым, сочным и красивым.
Руководитель Российского фонда прямых инвестиций и полномочный представитель президента по экономическим связям с другими государствами Кирилл Дмитриев подчеркнул, что уровень государственного долга в России остается одним из наименьших на планете, если мерить его в отношении к общему объему производства.