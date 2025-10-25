Помидоры лопаются, ягоды текут: главные ошибки садоводов и способы их исправить

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
3:24
Садоводство

Когда долгожданный урожай уже поспевает, но плоды внезапно начинают трескаться прямо на кустах, у садовода опускаются руки. Внешний вид испорчен, а через трещины внутрь попадают грибки и бактерии. Разберёмся, почему лопаются помидоры, ягоды и фрукты, и что сделать, чтобы спасти урожай в будущем.

Треснувший помидор на ветке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Треснувший помидор на ветке

Чем опасны трещины на плодах

Любое повреждение кожуры — это ворота для инфекций. Через трещины быстро проникают грибки, вирусы и вредители, что приводит к:

  • развитию гнили и плесени;
  • ускоренному загниванию;
  • потере товарного вида;
  • невозможности хранения или переработки.

Особенно уязвимы мягкие и скороспелые культуры — томаты, черешня, вишня, виноград, крыжовник, сливы и даже огурцы.

Основные причины растрескивания

Причина Как проявляется Что делать
Перезревание Кожура истончается, мякоть набухает, появляются трещины. Собирать урожай своевременно, не оставлять плоды на кустах.
Резкие перепады влажности После засухи и обильного полива или дождя плоды впитывают влагу и лопаются. Поливать регулярно и умеренно, мульчировать почву для сохранения влаги.
Перепады температуры Особенно в теплице — жара днём, холод ночью. Проветривать теплицы, использовать притенение, избегать переохлаждения.
Чрезмерное пасынкование После удаления листвы растения "перегоняют" влагу в плоды. Удалять листья и пасынки постепенно, не более 20-25% за раз.
Механические повреждения Клев птиц, насекомые, град. Установить защитные сетки или мешочки на кисти.
Неправильные подкормки Избыток азота делает ткани рыхлыми, недостаток калия — слабую кожицу. Вносить удобрения сбалансировано, подкармливать калием и фосфором.
Болезни (оидиум, гнили, антракноз) Трещины, пятна, налёт, неприятный запах. Повреждённые плоды удалить, проводить профилактику биофунгицидами.

Как предотвратить проблему

  1. Соблюдайте режим полива.
    Не допускайте пересушивания и последующего перелива. Лучше поливать реже, но равномерно.
  2. Следите за влажностью и температурой.
    В теплице регулярно проветривайте и при необходимости используйте затеняющую сетку.
  3. Правильно подкармливайте.
    Весной — азот, во время цветения — фосфор, при завязях и плодоношении — калий.
  4. Соблюдайте санитарные меры.
    Убирайте повреждённые плоды, не оставляйте растительные остатки, проводите профилактику болезней.
  5. Мульчируйте почву.
    Это помогает удерживать влагу и снижает риск резких колебаний влажности.
  6. Выбирайте устойчивые сорта.
    Некоторые гибриды специально выведены с плотной кожицей, устойчивой к растрескиванию.

Трескающиеся помидоры и лопающиеся ягоды — не приговор, а сигнал о дисбалансе в уходе. Регулярный полив, грамотные подкормки, защита от болезней и умеренность во всём — главные принципы, которые помогут сохранить урожай целым, сочным и красивым.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
