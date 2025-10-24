Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Хороший куст превращается в хворост: три сентябрьские ошибки, которые добивают смородину

Садоводство

Чёрная смородина — культура, которая кажется неприхотливой. Она действительно может расти без особого ухода, но именно осенью от правильных действий садовода зависит будущий урожай и способность кустов пережить зиму. Сентябрь — решающий месяц: ошибки, допущенные в это время, нередко приводят к ослаблению растения и потере урожайности.

Смородина
Фото: commons.wikimedia.org by Dmitriy Nyashkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Смородина

Почему сентябрь — критический месяц для смородины

В начале осени растение завершает вегетацию и готовится к отдыху. Все процессы замедляются, а питательные вещества перераспределяются к корням. Любые "стимулирующие" действия в этот момент способны нарушить естественный цикл.

Но многие садоводы, руководствуясь старинными привычками, совершают ошибки, которые оборачиваются потерей урожая и снижением зимостойкости.

Ошибка 1. Осенняя обрезка молодых побегов

Самая частая и самая опасная ошибка — укорачивание побегов осенью. Делая это, садоводы надеются стимулировать ветвление, но на деле уничтожают плодовые почки, которые формируются именно на молодых приростах.

Правильный подход — омолаживающая обрезка. Осенью удаляют только старые, трёхлетние ветви, а не молодые побеги текущего года. Это позволяет:

  • сохранить заложенные плодовые почки;
  • улучшить проветриваемость куста;
  • предотвратить загущение.

Для поддержания баланса куст должен иметь 10-12 ветвей разного возраста, из которых ежегодно удаляют самые старые.

Ошибка 2. Внесение органики в сентябре

Многие считают навоз и компост безопасными средствами для улучшения почвы, но в осенний период они могут навредить. Органика богата азотом, а он стимулирует рост новых побегов. Если внести её в сентябре, смородина начинает активно расти — побеги не успевают вызреть и подмерзают.

Органические материалы можно использовать только в виде мульчи, когда растение уже полностью завершило вегетацию — обычно это происходит после первых заморозков. Тогда органика служит защитным слоем, сохраняющим тепло, и постепенно улучшает структуру почвы весной.

Ошибка 3. Азотные подкормки в конце сезона

Азотные удобрения (аммиачная селитра, настои трав, даже нашатырный спирт) в сентябре абсолютно противопоказаны. Они нарушают подготовку к зимовке, "включая" рост, когда растение должно отдыхать.

Избыточный азот приводит к:

  • нарушению обмена веществ;
  • замедлению одревеснения побегов;
  • ослаблению корневой системы;
  • снижению иммунитета к грибковым болезням.

Начиная со второй половины августа, азот полностью исключают. Если необходимо подкормить куст, выбирают калийно-фосфорные удобрения, которые способствуют укреплению тканей и повышают морозостойкость.

Как подготовить смородину к зиме: пошаговый план

  • Проведите санитарную обрезку: удалите старые, больные и повреждённые ветви.
  • Очистите приствольный круг: уберите опавшие листья, мусор и сорняки — в них зимуют вредители.
  • Проведите влагозарядковый полив: перед устойчивыми холодами почву обильно проливают (до 4 вёдер воды на куст).
  • Замульчируйте почву: используйте торф, перегной или опавшую листву слоем 5-7 см.
  • Побелите основания побегов: это защитит куст от солнечных ожогов и вредителей.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: укорачивание молодых побегов.
    Последствие: потеря плодовых почек и снижение урожая.
    Альтернатива: удаление трёхлетних ветвей и формировка кроны весной.

  • Ошибка: внесение свежего навоза в сентябре.
    Последствие: активный рост, вымерзание побегов.
    Альтернатива: мульчирование перегноем после заморозков.

  • Ошибка: осенние азотные подкормки.
    Последствие: снижение зимостойкости и повышенная восприимчивость к болезням.
    Альтернатива: фосфорно-калийные удобрения в начале сентября.

А что если куст уже ослаблен

Если смородина выглядела плохо летом, обрезать её осенью не стоит. Лучше провести лёгкую санитарную очистку и подкормить древесной золой. Весной можно будет сделать полноценное омоложение. Также важно проверить кислотность почвы — оптимальный pH для смородины 6-6,5. Если почва кислая, внесите доломитовую муку или золу.

Чем и когда подкармливать чёрную смородину

Период Тип удобрения Цель
Весна Азотные (мочевина, настой трав) рост побегов
Июнь Комплексные формирование ягод
Август Калийно-фосфорные укрепление кустов
Осень (после сбора урожая) Зола, фосфор подготовка к зиме

Мифы и правда о смородине

  • Миф: чем больше удобрений осенью — тем лучше урожай весной.
    Правда: переизбыток питательных веществ мешает растению перейти в покой.
  • Миф: молодые побеги нужно укорачивать каждый год.
    Правда: именно на них формируются будущие плодовые почки.
  • Миф: смородина не боится морозов.
    Правда: без правильной подготовки куст легко вымерзает даже при -25 °C, особенно после азотных подкормок.

FAQ

Нужно ли обрезать смородину каждый год

Да, но обрезают только старые ветви старше трёх лет, оставляя молодые побеги.

Когда лучше вносить органику

Поздней осенью, когда почва остынет и прекратится рост растений.

Какие удобрения полезны осенью

Фосфорно-калийные — суперфосфат, сульфат калия, древесная зола.

Можно ли подкармливать смородину золой в сентябре

Да, зола безопасна — она не содержит азота и помогает укрепить ткани растения.

Три интересных факта

  • Чёрная смородина — один из самых морозостойких ягодных кустарников, выдерживает до -35 °C, если побеги вызрели полностью.
  • Листья смородины содержат эфирные масла, которые отпугивают тлю и клещей.
  • Старые ветви теряют продуктивность уже на третьем году жизни, поэтому регулярное омоложение — ключ к стабильному урожаю.

Исторический контекст

  • В Древней Руси смородину выращивали при монастырях и называли "боговой ягодой".
  • В XIX веке её использовали не только как пищевую, но и лекарственную культуру — листья заваривали вместо чая.
  • Современные сорта выведены в основном на основе сибирских и уральских линий, обладающих повышенной зимостойкостью.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
