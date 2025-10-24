Он тянется к солнцу, а ломается под урожаем: вот как спасти абрикос от самого себя

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
8:19
Садоводство

Осень — идеальное время, чтобы осмотреть сад, подвести итоги сезона и наметить работу на весну. Пока деревья отдыхают, самое время подумать, как сформировать будущий урожай и здоровую крону. Один из частых вопросов у садоводов — что делать, если абрикос растет в два ствола и как этого избежать. Проблема характерна не только для абрикосов, но и для других плодовых культур — яблони, груши, персика. Исправить такую ошибку можно, но лучше не допустить ее с самого начала.

Абрикос
Фото: commons.wikimedia.org by Fir0002, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Абрикос

Почему важно формировать дерево в один ствол

Раздвоенный ствол кажется неопасным, но именно он чаще всего становится причиной переломов и гибели дерева. Весной и летом, когда ветви покрываются листвой и плодами, нагрузка на развилку усиливается, и в месте разветвления может появиться трещина. Через нее в древесину попадает влага и инфекции, дерево постепенно слабеет. К тому же двуствольное растение формирует неравномерную крону, что мешает солнцу проникать к нижним ветвям и замедляет развитие.

Ровный, мощный ствол облегчает уход за деревом, делает обрезку и сбор урожая безопасными, а само растение выглядит аккуратно и декоративно. Особенно это важно для абрикоса, у которого ветви быстро утолщаются и становятся ломкими.

Как формировать саженец абрикоса с первого года

Основная работа по формированию кроны начинается весной, но продумать схему стоит заранее — осенью, когда видна структура дерева. Если вы только планируете посадки, отметьте на схеме сада, где будет расти абрикос: ему нужно солнце и место для свободного роста.

  1. Выбор сильного побега. При покупке саженца выбирайте тот, у которого есть один центральный ствол и несколько боковых ветвей. Если видите раздвоение, оставьте только более прямой побег, второй удалите секатором.

  2. Удаление конкурентов. Весной следующего года удаляют все побеги, растущие под острым углом к основному стволу. Они часто становятся началом "вилки".

  3. Контроль вертикального роста. Чтобы ствол не искривлялся, рядом с деревцем ставят опору — деревянный кол или металлический штырь. Подвязку делают мягкой лентой, не перетягивая кору.

  4. Регулярная проверка. Осматривайте молодые деревья 2-3 раза за сезон. Если замечаете новый побег, который растет параллельно стволу, удаляйте его сразу, пока он тонкий.

  5. Подкормка и полив. Укрепить древесину помогают органические удобрения — перегной, зола, настой трав. Весной и в начале лета их вносят для активного роста, а осенью — для укрепления корней.

Основные шаги для формирования прямого ствола

Этап Что делаем Советы
Осмотр саженца Проверяем наличие раздвоений, выбираем главный ствол Лучше покупать однолетки с хорошо выраженным проводником
Весенняя обрезка Удаляем побеги-конкуренты Делайте срез под углом, замазывайте варом
Подвязка к опоре Выпрямляем наклоненные деревья Используйте мягкие материалы: ткань, резину
Осмотр летом Следим за направлением роста При необходимости подрезаем лишние ветви
Осенняя обработка Подкормка, побелка, подготовка к зиме Используйте золу и органические удобрения

Советы шаг за шагом

  1. Сразу после посадки определите центральный побег — это будущий ствол.

  2. До весны следующего года наблюдайте за ростом, удаляя боковые побеги, если они конкурируют.

  3. Весной второго года укоротите верхушку, чтобы стимулировать образование боковых ветвей первого порядка.

  4. Осенью проведите легкую обрезку, удалив ослабленные и направленные внутрь кроны ветви.

  5. Следите за подвязкой — если ствол выпрямился, опору можно убрать.

Эти простые действия помогут дереву вырасти сильным и долговечным. Весенние работы планируйте уже сейчас — так вы встретите новый сезон полностью подготовленными.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: оставлен второй побег на саженце.
    Последствие: раздвоение ствола, риск поломки при плодоношении.
    Альтернатива: удалить слабый побег и поддерживать направление роста подвязкой.

  • Ошибка: слишком тугая фиксация к опоре.
    Последствие: повреждение коры, замедление роста.
    Альтернатива: использовать эластичные ленты и проверять натяжение.

  • Ошибка: отсутствие весенней обрезки.
    Последствие: загущение кроны, слабый прирост.
    Альтернатива: ежегодно укорачивать побеги, формируя 3-4 скелетные ветви.

А что если дерево уже раздвоилось

Если вы заметили, что абрикос вырос в два ствола, действуйте осенью или в начале весны следующего года. Старший побег можно спилить на кольцо, оставив один главный ствол. Если оба ствола примерно равны, попробуйте соединить их с помощью шпагата или мягкого жгута, чтобы нагрузка распределялась равномерно. При сильных повреждениях используют садовый вар или специальную замазку для древесины.

Если дерево старое и исправить форму уже сложно, проведите санитарную обрезку, чтобы уменьшить нагрузку на развилку, и установите подпорку под наиболее тяжелую часть кроны. Это временная мера, но она поможет сохранить урожай до момента обновления дерева.

Плюсы и минусы формирования в один ствол

Плюсы Минусы
Устойчивость к ветру и снегу Требует внимательного ухода первые годы
Красивая, симметричная крона Необходимо регулярное наблюдение
Простота обрезки и сбора урожая Возможны ошибки при выборе главного побега
Долговечность дерева При повреждении ствола восстановление труднее
Здоровый рост и меньше болезней Нужна подвязка и корректировка роста

Часто задаваемые вопросы

Как понять, что саженец начинает раздваиваться?
Если из одной точки у основания или в верхней части растут два побега, направленных в разные стороны, значит формируется "вилка". Один побег нужно удалить сразу.

Когда лучше проводить обрезку абрикоса?
Основную обрезку проводят весной, пока не началось активное сокодвижение. Осенью допустима корректировка для удаления слабых ветвей и подготовки к зиме.

Можно ли подвязывать старые деревья для выпрямления?
Нет. Подвязка эффективна только для молодых растений. У взрослых деревьев применяют подпорки или частичное удаление ветвей.

Мифы и правда

Миф: раздвоенное дерево дает больше урожая.
Правда: на деле такие деревья чаще ломаются и теряют плоды. Один крепкий ствол обеспечивает стабильное плодоношение.

Миф: если дерево уже выросло кривым, ничего не изменить.
Правда: при регулярной обрезке и уходе можно скорректировать рост, особенно у молодых растений.

Миф: опора мешает корням развиваться.
Правда: правильная подвязка не влияет на корневую систему и защищает дерево от ветра.

Исторический контекст

Формирование деревьев в один ствол начали практиковать еще в старинных монастырских садах России. Тогда садовники заметили, что ровные деревья дольше живут и дают более крупные плоды. Этот принцип сохранился до наших дней: в питомниках саженцы формируют именно так, чтобы садоводу было проще управлять ростом.

3 интересных факта

  1. Абрикос способен восстановиться после сильной обрезки, если сделать ее правильно и вовремя.

  2. Молодые побеги лучше реагируют на выпрямление при температуре выше +10 °C.

  3. У ровных деревьев меньше риск солнечных ожогов, так как крона равномерно затеняет ствол.

Автор Андрей Дементьев
Андрей Дементьев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
