Розы под санкциями: Европа воюет с ароматом, а Россия превращает запрет в выгоду

Европейский союз утвердил 19-й пакет санкций против России, включающий неожиданный пункт — запрет на экспорт в страну роз, рододендронов и азалий. Ограничения распространяются не только на живые цветы, но и на части растений, листья, ветви, травы, мхи и лишайники, даже если они не имеют бутонов. Таким образом, под запрет попадают и декоративные материалы, используемые в флористике, фитодизайне и парфюмерно-косметической промышленности.

По данным европейских источников, новый список призван "повысить давление на российскую экономику", однако аналитики сходятся во мнении, что его практическое значение минимально. Цветочная отрасль не относится к стратегическим сферам, а объем импорта из стран ЕС уже значительно снизился после первых санкционных пакетов.

"Рестрикции Евросоюза в отношении Москвы в первую очередь работают против Брюсселя, возможности их расширения по большому счету исчерпаны", — заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Многие эксперты отмечают, что подобные шаги Евросоюза приобретают всё более символический характер. Если первые санкции затрагивали энергетику, промышленность и финансовый сектор, то теперь под ограничения попадают товары, не имеющие решающего значения для экономики. По сути, речь идёт о жесте политического давления, направленном на демонстрацию "солидарности" стран ЕС.

Реакция рынка

Российские участники цветочного бизнеса восприняли новость спокойно. Импорт из Нидерландов, Германии и Италии, которые долгое время были крупнейшими поставщиками декоративных растений, сократился ещё в 2022–2023 годах. На смену им пришли поставки из Кении, Эквадора, Колумбии и Белоруссии. Эти страны быстро заняли освободившуюся нишу, обеспечив стабильное снабжение цветочных магазинов и оптовых баз.

По словам представителей рынка, розы и азалии из Азии и Южной Америки по качеству не уступают европейским, а часто даже превосходят их по стойкости и внешнему виду. При этом цены остаются доступными благодаря оптимизации логистики и развитию прямых контрактов с производителями.

Отдельно стоит отметить рост отечественного производства. За последние три года в России построено несколько десятков современных тепличных комплексов, способных выращивать не только овощи, но и декоративные растения. Особенно активно этот сектор развивается в Краснодарском крае, Подмосковье и на Алтае. Благодаря современным технологиям освещения и климат-контроля, цветы выращиваются круглый год.

Возможные последствия

Новые санкции ЕС вряд ли приведут к дефициту или росту цен на цветы. Напротив, они могут способствовать дополнительной поддержке российских производителей. В последние годы растёт интерес к отечественным тепличным хозяйствам, фермерским питомникам и садовым центрам, где можно купить растения напрямую у производителя.

Кроме того, ограничения на поставку зелени, ветвей и мха почти не затронут рынок декора — большинство компаний давно перешло на материалы из Азии или искусственные аналоги.

Экономисты полагают, что Евросоюз фактически исчерпал возможности введения новых мер, не затрагивающих интересы его собственных компаний. Европейские поставщики декоративных культур уже несут убытки, ведь Россия долгое время была одним из крупнейших рынков сбыта.

"Такие решения демонстрируют политическую позицию, но экономически нерациональны. В итоге страдают прежде всего европейские производители", — отметил один из экспертов аграрного рынка.

Что дальше

Скорее всего, в ближайшие месяцы Россия продолжит диверсифицировать поставки, укрепляя сотрудничество с азиатскими и африканскими партнёрами. Отечественные питомники получат дополнительный стимул к развитию, а интерес к местным сортам роз и азалий возрастёт.

Таким образом, очередной пакет санкций стал не более чем формальностью. Для российской экономики он не представляет угрозы, а для отечественного цветочного бизнеса — может обернуться даже новым витком роста, сообщает argumenti.ru.