Гибискус мёрзнет быстрее тебя: плед не поможет, если забыть про важную деталь ухода

Пышные цветы гибискуса, похожие на экзотические трубы, мгновенно создают атмосферу тропического отдыха даже в обычном саду. Но за этим эффектным внешним видом скрывается нежное растение, которому крайне не нравится холод. Чтобы гибискус встретил весну живым и здоровым, ему требуется особая подготовка к зиме.
Перед тем как приступать к утеплению, важно понять, к какому типу относится ваше растение — зимостойкому или тропическому. От этого зависит стратегия ухода.
Зимостойкий гибискус - настоящий выносливец. Его крупные, гофрированные цветы могут достигать размера тарелки, а само растение выдерживает морозы до -30 °C. Он успешно растёт в климатических зонах 4-9 по классификации USDA. Осенью надземная часть гибискуса отмирает, но весной он возрождается из корневища. К популярным сортам относятся "Алая роза", мальва и "Техасская звезда". Даже таким крепким видам не помешает дополнительная защита от зимних ветров и резких перепадов температуры.
Тропический гибискус, напротив, создан для тепла. Он прекрасно себя чувствует в зонах 10-12, где морозов почти не бывает. В умеренном климате его чаще выращивают как однолетник — после первых холодов растение гибнет. Однако если занести его в дом и создать подходящие условия, гибискус успешно перезимует и снова расцветёт весной.
В тёплых регионах выносливые гибискусы могут радовать цветами почти до зимы. Но там, где температура опускается ниже нуля, растения впадают в спячку, и важно помочь им благополучно пережить этот период.
Когда листья начнут желтеть и опадать, обрежьте стебли на несколько сантиметров выше уровня почвы.
Мульчируйте прикорневую зону толстым (10-15 см) слоем соломы, сухих листьев или коры — это защитит корни от промерзания.
В регионах с суровыми зимами укройте растение мешковиной или брезентом, особенно если участок открыт ветрам.
Если гибискус растёт в контейнере, занесите его в прохладное помещение, где температура держится около +13 °C, и обеспечьте хотя бы три часа дневного света.
Такой уход сохранит жизненные силы растения и позволит ему быстрее восстановиться весной.
Тропические сорта гибискуса не выносят даже лёгких заморозков. Поэтому в конце осени их обязательно нужно заносить в дом.
Если растение растёт в грунте, аккуратно выкопайте его до первых холодов.
Промойте корни водой, чтобы удалить возможных вредителей и остатки земли.
При необходимости обработайте листья и побеги маслом нима, если заметите тлю или паутинного клеща.
Пересадите в горшок с рыхлой кислой почвой, подходящей для рассады.
Перенесите горшки в помещение до наступления первых заморозков. Тропический гибискус любит солнце, поэтому поставьте его у южного окна или используйте фитолампы, обеспечив не менее шести часов яркого света в день. Поливайте умеренно — как только верхний слой земли высохнет.
Чтобы повысить влажность воздуха, можно использовать увлажнитель или периодически опрыскивать листья.
Если вы хотите, чтобы растение впало в спячку, уберите его в прохладное тёмное помещение (гараж, подвал, неотапливаемую теплицу). Главное, чтобы температура не опускалась ниже нуля. В состоянии покоя гибискус не нуждается в удобрениях и частом поливе — достаточно слегка увлажнять землю, чтобы она не пересыхала.
Когда весна окончательно вступит в свои права и ночные температуры стабилизируются выше +10 °C, гибискус можно вернуть на улицу. За неделю до этого начните постепенно приучать его к солнцу, выставляя растение на пару часов в день. Затем пересадите в сад или оставьте в контейнере, добавив свежий грунт и комплексное удобрение. Уже через несколько недель появятся новые листья и бутоны.
|Параметр
|Зимостойкий гибискус
|Тропический гибискус
|Устойчивость к холоду
|До -30 °C
|Не переносит мороз
|Зимовка
|В грунте с укрытием
|Только в помещении
|Цветение
|С середины лета до осени
|При постоянном тепле и солнце
|Размер цветов
|Очень крупные, до 25 см
|Средние, трубчатые
|Особенности ухода
|Мульчирование, обрезка
|Свет, влажность, защита от вредителей
Если зимой растение всё же пострадало от холода, не спешите выбрасывать его. Срежьте подмёрзшие побеги, перенесите в тепло и дождитесь новых ростков. Часто гибискус восстанавливается из живых корней. Помогает обработка стимуляторами роста и подкормка после появления первых листьев.
|Плюсы
|Минусы
|Сохранение растения до весны
|Требуется место и свет
|Возможность раннего цветения
|Риск пересушивания воздуха
|Контроль над влажностью и вредителями
|Необходимость пересадки
Как выбрать горшок для зимовки гибискуса?
Выбирайте контейнер с дренажными отверстиями и поддоном, диаметр на 3-5 см больше корневого кома.
Сколько стоит зимовка гибискуса дома?
Минимум: только горшок и почва. Максимум — фитолампа и увлажнитель воздуха. Общие затраты составят от 20 до 80 €.
Что лучше — пересадить или занести горшок целиком?
Если гибискус уже растёт в контейнере, лучше просто внести его в дом. Пересадка нужна только при плохом состоянии почвы или заражении вредителями.
В тропиках гибискус называют "цветком богини любви" — из него делают венки для свадеб.
Лепестки гибискуса входят в состав популярных травяных чаёв и косметических масок.
В гавайской культуре цветок за ухом символизирует семейное положение женщины.
Под толщей земной мантии скрыт гигантский резервуар влаги, объёмом больше всех океанов. Что скрывает планета и как это открытие меняет понимание её природы?