Красивые, но ядовитые: какие домашние цветы могут вызвать слепоту и отравление

Обычные на вид комнатные растения способны причинить серьёзный вред здоровью человека и домашних животных.
Об этом рассказала кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева.
К самым опасным растениям эксперт относит представителей семейства Ароидных — диффенбахию, спатифиллум, антуриум и монстеру.
"Они содержат кристаллы оксалата кальция. При повреждении листьев эти структуры высвобождаются и при контакте с кожей или слизистой вызывают раздражение", — пояснила Мария Золотарева.
Даже незначительное количество сока растения может вызвать реакцию, особенно у детей и домашних питомцев.
Олеандр, популярный среди любителей цветущих кустарников, представляет особую опасность. Все его части, включая цветы и листья, содержат сердечные гликозиды — вещества, влияющие на работу сердца.
"Даже малая доза может вызвать тошноту, рвоту, аритмию и боли в сердце. Опасна даже вода, в которой стояли ветви олеандра", — предупредила эксперт.
При попадании в организм сок растения действует как яд. Отравление сопровождается головокружением, диареей и повышенным пульсом.
Семейство Молочайных (пуансеттия, кротон, молочай прекраснейший) выделяет едкий млечный сок.
"При попадании на кожу он вызывает сильные ожоги, а в глаза — временную слепоту. Возможны также тяжёлые аллергические реакции", — отметила Мария Золотарева.
При случайном проглатывании млечный сок вызывает:
Особенно часто страдают дети и животные, которых привлекает яркий цвет листьев пуансеттии.
На первый взгляд безобидная пеларгония (герань) тоже может вызывать недомогание.
Она содержит большое количество эфирных масел, которые способны спровоцировать:
|Растение
|Опасное вещество
|Возможные последствия
|Диффенбахия, антуриум, монстера
|Кристаллы оксалата кальция
|Ожоги слизистых, отёк, боль, раздражение кожи
|Олеандр
|Сердечные гликозиды
|Нарушения сердечного ритма, тошнота, рвота
|Молочай, пуансеттия, кротон
|Млечный сок (эуфорбин)
|Ожоги, аллергия, временная слепота
|Герань (пеларгония)
|Эфирные масла
|Аллергия, мигрени, бронхоспазм
|Ошибка
|Что произойдёт
|Как избежать
|Обрезка без перчаток
|Ожог или раздражение кожи
|Используйте резиновые перчатки
|Размещение растения рядом с кроватью
|Аллергия, головная боль
|Держите в гостиной или на лоджии
|Игры детей с листьями
|Отравление или ожог
|Объясните опасность, ставьте выше уровня глаз
|Срезанные ветви в вазе
|Токсичная вода
|Сразу утилизируйте срезы
|Кормление питомцев листьями
|Интоксикация
|Держите растения вне досягаемости животных
Да, если размещать их вне доступа детей и животных и работать с ними осторожно.
Промыть большим количеством воды или физраствором и обратиться к врачу.
Хлорофитум, фиалка, замиокулькас, бамбук, каланхоэ (некоторые виды).
Только неароматные и нетоксичные — например, суккуленты или папоротники.
Даже самые красивые растения могут оказаться опасными соседями. Ароидные, молочайные и олеандр способны вызывать ожоги, отёки и серьёзные интоксикации. Эксперты советуют соблюдать простые меры безопасности: работать в перчатках, не допускать контакта с соком растений и хранить их подальше от детей и животных.
