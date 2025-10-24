Красивые, но ядовитые: какие домашние цветы могут вызвать слепоту и отравление

Обычные на вид комнатные растения способны причинить серьёзный вред здоровью человека и домашних животных.

Об этом рассказала кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) ядовитые комнатные растения

Ароидные: раздражение кожи и отёки слизистой

К самым опасным растениям эксперт относит представителей семейства Ароидных — диффенбахию, спатифиллум, антуриум и монстеру.

"Они содержат кристаллы оксалата кальция. При повреждении листьев эти структуры высвобождаются и при контакте с кожей или слизистой вызывают раздражение", — пояснила Мария Золотарева.

Симптомы интоксикации

жжение и боль;

покраснение и отёк губ или языка;

затруднение глотания;

сильное слюноотделение.

Даже незначительное количество сока растения может вызвать реакцию, особенно у детей и домашних питомцев.

Олеандр: ядовитый красавец

Олеандр, популярный среди любителей цветущих кустарников, представляет особую опасность. Все его части, включая цветы и листья, содержат сердечные гликозиды — вещества, влияющие на работу сердца.

"Даже малая доза может вызвать тошноту, рвоту, аритмию и боли в сердце. Опасна даже вода, в которой стояли ветви олеандра", — предупредила эксперт.

При попадании в организм сок растения действует как яд. Отравление сопровождается головокружением, диареей и повышенным пульсом.

Молочайные: ожоги и временная слепота

Семейство Молочайных (пуансеттия, кротон, молочай прекраснейший) выделяет едкий млечный сок.

"При попадании на кожу он вызывает сильные ожоги, а в глаза — временную слепоту. Возможны также тяжёлые аллергические реакции", — отметила Мария Золотарева.

При случайном проглатывании млечный сок вызывает:

тошноту и боли в желудке;

рвоту;

головокружение.

Особенно часто страдают дети и животные, которых привлекает яркий цвет листьев пуансеттии.

Герань: опасность для аллергиков

На первый взгляд безобидная пеларгония (герань) тоже может вызывать недомогание.

Она содержит большое количество эфирных масел, которые способны спровоцировать:

приступы аллергической астмы;

мигрени и головную боль;

раздражение слизистой при длительном вдыхании запаха.

Самые опасные растения дома

Растение Опасное вещество Возможные последствия Диффенбахия, антуриум, монстера Кристаллы оксалата кальция Ожоги слизистых, отёк, боль, раздражение кожи Олеандр Сердечные гликозиды Нарушения сердечного ритма, тошнота, рвота Молочай, пуансеттия, кротон Млечный сок (эуфорбин) Ожоги, аллергия, временная слепота Герань (пеларгония) Эфирные масла Аллергия, мигрени, бронхоспазм

Как обезопасить себя и близких

Выбирайте место размещения. Опасные растения держите подальше от детей и домашних животных. Работайте в перчатках. При пересадке, обрезке или мытье листьев обязательно используйте защиту рук. Избегайте контакта с соком. Если попал на кожу — промойте водой с мылом, на слизистую — промойте физраствором. Не ставьте цветы рядом с кухней и спальней. Лучше выбрать хорошо проветриваемое помещение. При признаках отравления (жжение, отёк, рвота) — немедленно обратиться к врачу, сообщив, с каким растением был контакт.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Что произойдёт Как избежать Обрезка без перчаток Ожог или раздражение кожи Используйте резиновые перчатки Размещение растения рядом с кроватью Аллергия, головная боль Держите в гостиной или на лоджии Игры детей с листьями Отравление или ожог Объясните опасность, ставьте выше уровня глаз Срезанные ветви в вазе Токсичная вода Сразу утилизируйте срезы Кормление питомцев листьями Интоксикация Держите растения вне досягаемости животных

Мифы и правда

Миф 1. Ядовиты только экзотические растения.

Правда. Даже популярные комнатные цветы, вроде герани или диффенбахии, могут вызвать ожоги.

Миф 2. Яд опасен только при проглатывании.

Правда. Контакт с соком на коже или глазах уже может привести к ожогу.

Миф 3. Если растение дома давно — оно безопасно.

Правда. Аллергические реакции и чувствительность могут развиться со временем.

3 интересных факта

Диффенбахию в XIX веке называли "немой тростник" — от укуса её сока язык опухал так, что человек временно не мог говорить. Пуансеттию в США долго считали смертельно ядовитой, но позже выяснили, что опасен только её сок. Даже вода из-под олеандра может вызвать отравление — в ней сохраняются следы токсинов.

FAQ

Можно ли держать опасные растения дома?

Да, если размещать их вне доступа детей и животных и работать с ними осторожно.

Что делать при попадании сока в глаза?

Промыть большим количеством воды или физраствором и обратиться к врачу.

Какие растения безопасны для квартиры?

Хлорофитум, фиалка, замиокулькас, бамбук, каланхоэ (некоторые виды).

Можно ли ставить цветы в спальне?

Только неароматные и нетоксичные — например, суккуленты или папоротники.

Даже самые красивые растения могут оказаться опасными соседями. Ароидные, молочайные и олеандр способны вызывать ожоги, отёки и серьёзные интоксикации. Эксперты советуют соблюдать простые меры безопасности: работать в перчатках, не допускать контакта с соком растений и хранить их подальше от детей и животных.