Осенний лук живёт по своим правилам: как получить раннюю зелень без теплицы

Посадка лука осенью — надёжный способ получить весной крепкие ростки и раннюю зелень. Этот приём всё чаще используют даже начинающие огородники: зимние посадки экономят время, ускоряют урожай и помогают сохранить мелкий севок, который не дожил бы до весны. При соблюдении сроков и правильной подготовки грядки результат всегда радует — луковицы вырастают крупными, плотными и сладкими.
Ранний урожай. Весной растения быстро трогаются в рост и дают репку на 2-3 недели раньше.
Защита от вредителей. Подзимние посадки меньше страдают от луковой мухи.
Использование мелкого севка. Луковицы диаметром до 1 см плохо хранятся, зато идеально подходят для осенней высадки.
Меньше ухода. Влажная почва и прохладная погода позволяют избежать лишнего полива и прополки.
Кроме обычного репчатого лука, под зиму можно сеять шнитт-лук и батун — многолетние культуры, которые хорошо переносят морозы и дают зелень уже в мае.
Для осеннего посева подбирают острые сорта — они содержат больше сахаров и устойчивы к холоду.
Подходящие разновидности:
Арзамасский;
Бессоновский;
Даниловский;
Радар F1;
Стригуновский;
Стурон;
Шекспир;
Штуттгартер Ризен;
Центурион F1.
Совет: мелкий севок с диаметром не более 1 см — идеальный посадочный материал. Крупные луковицы весной часто стрелкуются и дают меньше урожая.
Место для лука должно быть ровным, солнечным и без застоя воды. Культура плохо переносит кислую почву и любит воздухопроницаемый, рыхлый грунт.
Лучшие предшественники:
огурцы, кабачки, редис, ранняя капуста;
ранний картофель, зерновые, крестоцветные сидераты;
бобовые и зеленные культуры;
томаты, перец.
Возвращать лук на прежнее место можно не раньше чем через 3-4 года.
Если на грядке росли сидераты, их заделывают в почву за две недели до посадки, проливая раствором ЭМ-препаратов (Байкал ЭМ1, Экомик Урожайный, Трихоцин и др.) и накрывая участок чёрным агроволокном для ускорения разложения.
Перед посадкой грядку перекапывают, убирают сорняки и вносят удобрения.
|Тип почвы
|Удобрения
|Норма на 1 м²
|Нейтральная
|Комплексные смеси с пометкой "осень" (ОМУ Осеннее, Fertika Осень)
|По инструкции
|Щелочная (pH > 7)
|Суперфосфат + сульфат калия
|30-40 г + 20-30 г
|Кислая (pH < 6,5)
|Древесная зола
|200-300 г
|Любой тип
|Компост или биогумус
|4-6 кг
После удобрения почву рыхлят и выравнивают. Важно, чтобы земля осела к моменту посадки.
Перед посадкой луковицы сортируют, отбраковывая повреждённые и заплесневевшие.
Оставшиеся обрабатывают:
в растворе биофунгицида (Фитоспорин-М, Алирин-Б) — на 1 час;
либо в 1%-м растворе железного купороса.
После обработки лук тщательно просушивают.
Семена не замачивают и не проращивают. Главное — следить за сроком годности: через 3 года их всхожесть резко падает.
Лук-севок: конец октября — начало ноября (через 2-3 недели после посадки озимого чеснока).
Семена: через 2-3 недели после севка, когда почва промёрзнет до глубины 2-3 см, а среднесуточная температура опустится до +2…+3 °C.
Главное условие — лук должен успеть укорениться, но не прорасти до устойчивых морозов.
Сделать борозды глубиной 5-6 см, расстояние между рядами — 25-30 см.
Присыпать ряды золой или смесью золы с табачной пылью, затем слегка перемешать с почвой.
Высадить луковицы на расстоянии 6-8 см (мелкие — через 3-5 см).
Присыпать плодородной землёй так, чтобы верхушка находилась на глубине 3-4 см.
Не поливать — осенняя влага достаточна.
Совет: при слишком густых посадках весной можно проредить всходы — это даст раннюю зелень и место для роста репки.
Для получения зелени или севка семена высевают на глубину 2-2,5 см с интервалом 2-3 см.
Если планируется выращивание в однолетней культуре, расстояние увеличивают до 6-8 см.
Семена шнитт-лука и батуна высеваются по аналогичной схеме.
При посеве в подмёрзшую землю заранее готовят сухую почвосмесь для присыпки (садовая земля, торф и песок в равных частях). После посева почву слегка уплотняют.
После посадки грядку мульчируют сеном, соломой или лапником. Мульча защищает от вымерзания, удерживает влагу и выравнивает температуру почвы.
С выпадением снега грядки дополнительно присыпают снегом. Весной, когда температура станет положительной, лапник снимают, а мульчу сдвигают в междурядья — она продолжит защищать почву от пересыхания.
Если хочется получить не только репку, но и раннюю зелень, стоит посадить часть севка гуще обычного. Весной лишние ростки можно срезать — это не повредит основным луковицам и обеспечит свежую зелень уже в апреле.
|Преимущества
|Недостатки
|Ранний урожай и сильные растения
|Требуется точный расчёт сроков
|Меньше вредителей
|Возможен вымерзание при отсутствии снега
|Экономия времени весной
|Не подходит для всех сортов
|Хорошее использование мелкого севка
|Весной сложнее рыхлить грядки
Подзимняя посадка лука впервые применялась в Европе в XV веке — для ускорения урожая на монастырских огородах.
При весеннем таянии снега почва вокруг подзимнего лука прогревается быстрее, чем на не засаженных грядках.
Лук, посаженный осенью, формирует более плотные и сочные головки за счёт медленного роста корней зимой.
В России подзимние посадки практиковались в северных губерниях, где короткое лето не позволяли получить крупную репку из весеннего севка.
В XIX веке этот метод считался "крестьянским" и применялся в основном для лука на зелень.
Сегодня подзимний посев признан одним из самых эффективных агротехнических приёмов, особенно в регионах с короткой весной.
