Вы думаете, земля защитит их от мороза: именно эти цветы погибают первой же зимой

Осень — время, когда садоводы подводят итоги сезона и начинают готовить растения к зиме. Это особый период, требующий внимания и заботы, ведь от правильных действий зависит, какие цветы и зелень будут радовать вас следующей весной. Одни культуры прекрасно зимуют в земле, другие же нуждаются в выкапывании и бережном хранении до потепления.
Некоторые декоративные виды не переносят морозы и нуждаются в перемещении в помещение. К ним относятся георгины, каллы, амариллисы, уши слона, фрезии и клубневые бегонии. Эти растения хранят запасы питательных веществ в своих луковицах и клубнях, но при низких температурах их ткани повреждаются, поэтому садоводы выкапывают их и сохраняют до весны.
Выкапывать стоит тогда, когда листья полностью увянут. Это сигнал, что растение "засыпает" и готово к зимнему покою. Работать лучше в сухую погоду, используя садовые перчатки — многие виды содержат соки, способные раздражать кожу.
Аккуратно подкопайте куст с помощью шпателя или небольшой лопаты, стараясь не повредить корни.
Осторожно отделите клубни от земли и обрежьте остатки листьев ножницами.
Разложите выкопанные луковицы на бумаге или в контейнере с торфом и дайте им просохнуть несколько дней.
После подсушивания перенесите материал в прохладное и сухое место — например, в подвал или кладовку.
Хранить растения лучше в бумажных пакетах или ящиках, пересыпав вермикулитом, торфом или сухим песком.
Далии — любимцы садоводов благодаря крупным соцветиям и разнообразию форм. Но эти растения плохо переносят холод.
После первых заморозков листья георгин темнеют и опадают — это знак, что пора доставать клубни. Их аккуратно очищают от земли, просушивают и помещают в ящик с торфом или песком. Влажность в месте хранения должна быть умеренной, иначе клубни могут загнить.
Весной достаточно разбудить их светом и теплом, и они снова дадут мощные побеги.
Гладиолусы славятся стройными цветоносами и яркими лепестками. Однако в регионах с холодными зимами их луковицы необходимо выкапывать.
Жителям зон выносливости 6 и ниже по классификации USDA стоит делать это после первых заморозков. В более тёплых областях гладиолусы можно оставить в грунте, но обязательно прикрыть мульчей из соломы или листьев.
Хранить луковицы гладиолусов лучше в бумажных мешках при температуре около +5 °C. Весной их достаточно посадить обратно, чтобы они быстро пошли в рост.
Бегонии с сочными листьями и обильными цветами украшают клумбы и кашпо до поздней осени. Но чтобы наслаждаться ими снова, необходимо вовремя перевести растения в "режим сна".
К концу сезона постепенно уменьшайте полив и удобрение — растение должно естественно перейти в покой. Когда стебли начинают желтеть, клубни осторожно выкапывают, очищают и укорачивают стебли до 10-12 см. После просушки бегонии можно хранить в сухом торфе или опилках.
Определите растения, не переносящие мороз.
Подготовьте инструменты: перчатки, лопату, ножницы, ёмкости для хранения.
Дождитесь, пока надземная часть полностью завянет.
Аккуратно выкопайте растения.
Очистите и просушите материал.
Упакуйте луковицы в торф или песок.
Держите их в тёмном, прохладном месте с минимальной влажностью.
Ошибка: хранение луковиц в полиэтиленовых пакетах.
Последствие: образование плесени и гниль.
Альтернатива: бумажные пакеты или деревянные ящики с просыпкой.
Ошибка: ранняя выкопка до увядания листьев.
Последствие: растения теряют питательные вещества, и весной плохо прорастают.
Альтернатива: дождитесь естественного отмирания надземной части.
Ошибка: хранение при слишком высокой температуре.
Последствие: пересыхание клубней.
Альтернатива: помещение с температурой +4…+8 °C.
Если нет подходящего прохладного помещения, можно хранить клубни в холодильнике. Главное — завернуть их в бумагу или поместить в контейнер с торфом. Подойдёт нижний ящик для овощей, где температура и влажность оптимальны для сохранности растений.
|Метод
|Преимущества
|Недостатки
|Выкапывание и хранение
|Сохранение сортов, экономия на покупке новых луковиц
|Требуется время и место
|Зимовка в грунте под мульчей
|Минимум усилий, естественные условия
|Риск вымерзания в суровые зимы
|Перенос в контейнеры
|Контроль за состоянием растений, защита от влаги
|Необходима подготовка и материалы
Как понять, что луковицы готовы к выкапыванию?
Когда листья полностью высохли и легко отделяются от стебля — можно приступать к работе.
Сколько лет можно хранить клубни георгин?
При правильных условиях — до трёх лет, хотя лучше использовать их в течение одного сезона.
Нужно ли обрабатывать луковицы перед хранением?
Да, можно припудрить их древесной золой или фунгицидом, чтобы предотвратить грибковые инфекции.
Миф: если луковицы зарыть глубже, они не замёрзнут.
Правда: глубина влияет мало — главное, чтобы не было переувлажнения и промерзания.
Миф: достаточно просто оставить растения на грядке и накрыть пленкой.
Правда: без правильного дренажа это приведёт к загниванию.
Миф: все клубневые растения одинаково зимуют.
Правда: разные виды требуют своих условий — бегонии, георгины и гладиолусы нуждаются в разном уровне влажности.
