Вы думаете, земля защитит их от мороза: именно эти цветы погибают первой же зимой

Осень — время, когда садоводы подводят итоги сезона и начинают готовить растения к зиме. Это особый период, требующий внимания и заботы, ведь от правильных действий зависит, какие цветы и зелень будут радовать вас следующей весной. Одни культуры прекрасно зимуют в земле, другие же нуждаются в выкапывании и бережном хранении до потепления.

Фото: Own work by Cillas, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Георгины

Какие растения требуют выкапывания

Некоторые декоративные виды не переносят морозы и нуждаются в перемещении в помещение. К ним относятся георгины, каллы, амариллисы, уши слона, фрезии и клубневые бегонии. Эти растения хранят запасы питательных веществ в своих луковицах и клубнях, но при низких температурах их ткани повреждаются, поэтому садоводы выкапывают их и сохраняют до весны.

Выкапывать стоит тогда, когда листья полностью увянут. Это сигнал, что растение "засыпает" и готово к зимнему покою. Работать лучше в сухую погоду, используя садовые перчатки — многие виды содержат соки, способные раздражать кожу.

Как правильно выкопать и подготовить растения

Аккуратно подкопайте куст с помощью шпателя или небольшой лопаты, стараясь не повредить корни. Осторожно отделите клубни от земли и обрежьте остатки листьев ножницами. Разложите выкопанные луковицы на бумаге или в контейнере с торфом и дайте им просохнуть несколько дней. После подсушивания перенесите материал в прохладное и сухое место — например, в подвал или кладовку.

Хранить растения лучше в бумажных пакетах или ящиках, пересыпав вермикулитом, торфом или сухим песком.

Перезимовка георгин

Далии — любимцы садоводов благодаря крупным соцветиям и разнообразию форм. Но эти растения плохо переносят холод.

После первых заморозков листья георгин темнеют и опадают — это знак, что пора доставать клубни. Их аккуратно очищают от земли, просушивают и помещают в ящик с торфом или песком. Влажность в месте хранения должна быть умеренной, иначе клубни могут загнить.

Весной достаточно разбудить их светом и теплом, и они снова дадут мощные побеги.

Как зимуют гладиолусы

Гладиолусы славятся стройными цветоносами и яркими лепестками. Однако в регионах с холодными зимами их луковицы необходимо выкапывать.

Жителям зон выносливости 6 и ниже по классификации USDA стоит делать это после первых заморозков. В более тёплых областях гладиолусы можно оставить в грунте, но обязательно прикрыть мульчей из соломы или листьев.

Хранить луковицы гладиолусов лучше в бумажных мешках при температуре около +5 °C. Весной их достаточно посадить обратно, чтобы они быстро пошли в рост.

Клубневые бегонии: подготовка к покою

Бегонии с сочными листьями и обильными цветами украшают клумбы и кашпо до поздней осени. Но чтобы наслаждаться ими снова, необходимо вовремя перевести растения в "режим сна".

К концу сезона постепенно уменьшайте полив и удобрение — растение должно естественно перейти в покой. Когда стебли начинают желтеть, клубни осторожно выкапывают, очищают и укорачивают стебли до 10-12 см. После просушки бегонии можно хранить в сухом торфе или опилках.

Советы шаг за шагом

Определите растения, не переносящие мороз. Подготовьте инструменты: перчатки, лопату, ножницы, ёмкости для хранения. Дождитесь, пока надземная часть полностью завянет. Аккуратно выкопайте растения. Очистите и просушите материал. Упакуйте луковицы в торф или песок. Держите их в тёмном, прохладном месте с минимальной влажностью.

Ошибки садоводов

Ошибка: хранение луковиц в полиэтиленовых пакетах.

Последствие: образование плесени и гниль.

Альтернатива: бумажные пакеты или деревянные ящики с просыпкой.

Ошибка: ранняя выкопка до увядания листьев.

Последствие: растения теряют питательные вещества, и весной плохо прорастают.

Альтернатива: дождитесь естественного отмирания надземной части.

Ошибка: хранение при слишком высокой температуре.

Последствие: пересыхание клубней.

Альтернатива: помещение с температурой +4…+8 °C.

А что если нет подвала

Если нет подходящего прохладного помещения, можно хранить клубни в холодильнике. Главное — завернуть их в бумагу или поместить в контейнер с торфом. Подойдёт нижний ящик для овощей, где температура и влажность оптимальны для сохранности растений.

Плюсы и минусы выкапывания

Метод Преимущества Недостатки Выкапывание и хранение Сохранение сортов, экономия на покупке новых луковиц Требуется время и место Зимовка в грунте под мульчей Минимум усилий, естественные условия Риск вымерзания в суровые зимы Перенос в контейнеры Контроль за состоянием растений, защита от влаги Необходима подготовка и материалы

FAQ

Как понять, что луковицы готовы к выкапыванию?

Когда листья полностью высохли и легко отделяются от стебля — можно приступать к работе.

Сколько лет можно хранить клубни георгин?

При правильных условиях — до трёх лет, хотя лучше использовать их в течение одного сезона.

Нужно ли обрабатывать луковицы перед хранением?

Да, можно припудрить их древесной золой или фунгицидом, чтобы предотвратить грибковые инфекции.

Мифы и правда

Миф: если луковицы зарыть глубже, они не замёрзнут.

Правда: глубина влияет мало — главное, чтобы не было переувлажнения и промерзания.

Миф: достаточно просто оставить растения на грядке и накрыть пленкой.

Правда: без правильного дренажа это приведёт к загниванию.

Миф: все клубневые растения одинаково зимуют.

Правда: разные виды требуют своих условий — бегонии, георгины и гладиолусы нуждаются в разном уровне влажности.

Интересные факты