Лунный аромат и сияние лепестков: растения, которые расцветают только в темноте

Днём сад наполнен яркими красками и пчелиным гулом, но когда солнце скрывается за горизонтом, жизнь во флористическом мире не замирает. Некоторые растения предпочитают расцветать именно в сумерках — их лепестки раскрываются к вечеру, а аромат становится сильнее под покровом ночи.

Такие цветы называют ночными. Они не просто декоративны — их эволюция связана с ночными насекомыми-опылителями, поэтому у большинства из них светлые лепестки и выразительный запах, заметный даже издалека. Если вы хотите, чтобы ваш сад был красив и загадочен не только днём, но и ночью, обратите внимание на эти растения.

"Ночные цветы можно посадить вдоль дорожек, возле террасы или беседки — там, где аромат будет чувствоваться особенно ярко", — советует ландшафтный дизайнер Дмитрий Волков.

Мирабилис, или ночная красавица (Mirabilis jalapa)

Многолетнее растение с густо ветвящимися побегами и крупными листьями, пришедшее к нам из Южной Америки. Свое название — "ночная красавица" — мирабилис получил не случайно: его воронковидные цветки раскрываются после шести вечера и остаются открытыми почти до утра, наполняя воздух сладким пряным ароматом.

Сорта бывают самых разных оттенков — белые, малиновые, розовые, жёлтые, пёстрые и даже двухцветные.

Мирабилис неприхотлив, быстро разрастается и предпочитает солнечные участки с плодородной почвой. В холодных регионах его выращивают как однолетник — надземная часть отмирает при первых заморозках, но весной легко восстанавливается из клубней.

Ночная фиалка, или вечерница (Hesperis matronalis)

Невысокий кустик до 60 см с прямыми ветвистыми стеблями и узкими зелёными листьями. Цветки — мелкие, четырёхлепестковые, собраны в кисти и бывают белыми, розовыми или лиловыми. Несмотря на название, вечерница не имеет отношения к комнатным фиалкам.

Распускается она ближе к вечеру, усиливая аромат с наступлением сумерек. Среди садовых форм встречаются и махровые разновидности.

Растение выращивают как двулетник, выбирая рыхлую и умеренно влажную почву с нейтральной реакцией. Лучше всего вечерница чувствует себя в полутени или на участках с рассеянным светом.

Душистый, или крылатый табак (Nicotiana alata)

Да, это родственник того самого табака, но используется не для курения, а для украшения сада. Его длинные трубчатые цветки в форме звёздочек раскрываются вечером и источают сладкий аромат, особенно заметный в безветренную погоду.

Окраска зависит от сорта — встречаются белые, розовые, красные, кремовые и даже зеленоватые варианты. Интересно, что чем ярче цветок, тем слабее запах — и наоборот.

Крылатый табак любит рыхлые суглинистые почвы и солнечные участки, но может расти и в лёгкой полутени. В наших широтах растение чаще выращивают как однолетник.

Энотера, или ночная свеча (Oenothera)

Одно из самых эффектных ночных растений. Его крупные жёлтые цветы действительно напоминают зажжённые свечи — раскрываются стремительно, буквально "на глазах".

В роде энотеры встречаются виды с белыми, розовыми и даже голубыми лепестками. Некоторые сорта образуют стелющиеся по земле побеги, другие вырастают до метра в высоту.

Энотера неприхотлива: ей нужны лёгкие дренированные почвы и солнце. Она устойчива к засухе, быстро разрастается и способна заполнить пустые места в цветнике.

Кстати, из семян растения получают масло ослинника — популярную добавку с кардиопротекторными свойствами.

Маттиола, или левкой седой (Matthiola incana)

Левкой — один из самых ароматных садовых цветов. Его многочисленные кистевидные соцветия распускаются в вечерние часы, наполняя воздух густым сладковатым запахом.

Окраска — самая разнообразная: белая, розовая, сиреневая, красная, фиолетовая. Среди сортов встречаются простые и махровые формы.

"Маттиола — отличный выбор для клумбы у веранды. К вечеру аромат становится особенно заметным, а само растение неприхотливо в уходе", — отмечает Дмитрий Волков.

На участке левкой лучше высаживать на солнечных местах с нейтральной и хорошо дренированной почвой. В умеренном климате растение выращивают как однолетник.

Алиссум, или бурачок (Alyssum)

Низкорослое почвопокровное растение, образующее плотный "ковёр" из мелких ароматных цветков. Отдельные виды алиссума цветут с весны до поздней осени, излучая медовый запах, который усиливается в вечерние часы.

Лепестки могут быть белыми, жёлтыми или лиловыми. Алиссум хорошо переносит засуху, предпочитает солнечные участки и лёгкие плодородные почвы.

Этот цветок идеально подходит для альпийских горок, бордюров и посадки между плитами дорожек.

Ночные цветы для дачного участка

Название Особенности Аромат Условия выращивания Мирабилис Распускается после 18:00, пёстрые лепестки Пряный, сладковатый Солнце, плодородная почва Вечерница Цветёт к сумеркам, двулетник Ярко выраженный Полутень, рыхлый грунт Крылатый табак Цветы-звёздочки разных оттенков Сильный или умеренный Солнце, суглинок Энотера Крупные жёлтые цветки, быстро раскрываются Сладковатый Лёгкая, дренированная почва Маттиола Махровые соцветия, неприхотлива Сладкий, насыщенный Солнечные участки Алиссум Почвопокровный, долго цветёт Медовый Свет, умеренная влага

Советы шаг за шагом

Подбирайте место по аромату. Сажайте ночные цветы ближе к окнам, террасе или беседке — так аромат будет ощущаться вечером. Комбинируйте высоту растений. Энотера и табак — фоновые, а алиссум и вечерница — низкорослые для переднего плана. Используйте нейтральные почвы. Большинство ночных цветов не любят кислый грунт. Не переборщите с поливом. Слишком влажная почва может привести к гниению корней. Добавьте освещение. Подсветка подчеркнёт нежные лепестки и создаст атмосферу уюта.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Как избежать Посадка в тени Скудное цветение Выберите солнечное место Чрезмерный полив Загнивание корней Поливайте умеренно Использование кислой почвы Замедленный рост Добавьте немного извести Отсутствие дренажа Застой влаги Насыпьте слой песка при посадке

А что если посадить у дорожки

Ночные цветы особенно красиво смотрятся вдоль садовых тропинок. Мирабилис и табак можно разместить у входа, а алиссум и вечерницу — ближе к плитке. Когда вечером вы будете возвращаться домой, аромат станет приятным сопровождением.

3 интересных факта

Ночные цветы часто имеют бледные или белые лепестки, чтобы отражать свет луны и быть заметными для насекомых. Некоторые виды, например энотера, раскрываются за считанные секунды, что можно наблюдать вживую. Аромат многих ночных цветов усиливается к полуночи — в это время активнее их основные опылители — мотыльки.

FAQ

Можно ли вырастить ночные цветы в контейнерах?

Да, мирабилис, алиссум и табак прекрасно растут в горшках и кашпо.

Когда они начинают цвести?

Обычно с конца июня до сентября, в зависимости от сорта.

Нужен ли им особый уход?

Нет, главное — свет, рыхлая почва и умеренный полив.

Какие ночные цветы самые ароматные?

Энотера, маттиола и вечерница считаются лидерами по силе запаха.

Ночные цветы — это способ продлить жизнь сада за пределы дня. Когда другие растения засыпают, они раскрывают свои лепестки, превращая дачный участок в тихий, благоухающий оазис. Посадив хотя бы пару таких культур, вы подарите себе возможность любоваться природой и в сумерках, и при лунном свете.