Лунный аромат и сияние лепестков: растения, которые расцветают только в темноте

Днём сад наполнен яркими красками и пчелиным гулом, но когда солнце скрывается за горизонтом, жизнь во флористическом мире не замирает. Некоторые растения предпочитают расцветать именно в сумерках — их лепестки раскрываются к вечеру, а аромат становится сильнее под покровом ночи.
Такие цветы называют ночными. Они не просто декоративны — их эволюция связана с ночными насекомыми-опылителями, поэтому у большинства из них светлые лепестки и выразительный запах, заметный даже издалека. Если вы хотите, чтобы ваш сад был красив и загадочен не только днём, но и ночью, обратите внимание на эти растения.
"Ночные цветы можно посадить вдоль дорожек, возле террасы или беседки — там, где аромат будет чувствоваться особенно ярко", — советует ландшафтный дизайнер Дмитрий Волков.
Многолетнее растение с густо ветвящимися побегами и крупными листьями, пришедшее к нам из Южной Америки. Свое название — "ночная красавица" — мирабилис получил не случайно: его воронковидные цветки раскрываются после шести вечера и остаются открытыми почти до утра, наполняя воздух сладким пряным ароматом.
Сорта бывают самых разных оттенков — белые, малиновые, розовые, жёлтые, пёстрые и даже двухцветные.
Мирабилис неприхотлив, быстро разрастается и предпочитает солнечные участки с плодородной почвой. В холодных регионах его выращивают как однолетник — надземная часть отмирает при первых заморозках, но весной легко восстанавливается из клубней.
Невысокий кустик до 60 см с прямыми ветвистыми стеблями и узкими зелёными листьями. Цветки — мелкие, четырёхлепестковые, собраны в кисти и бывают белыми, розовыми или лиловыми. Несмотря на название, вечерница не имеет отношения к комнатным фиалкам.
Распускается она ближе к вечеру, усиливая аромат с наступлением сумерек. Среди садовых форм встречаются и махровые разновидности.
Растение выращивают как двулетник, выбирая рыхлую и умеренно влажную почву с нейтральной реакцией. Лучше всего вечерница чувствует себя в полутени или на участках с рассеянным светом.
Да, это родственник того самого табака, но используется не для курения, а для украшения сада. Его длинные трубчатые цветки в форме звёздочек раскрываются вечером и источают сладкий аромат, особенно заметный в безветренную погоду.
Окраска зависит от сорта — встречаются белые, розовые, красные, кремовые и даже зеленоватые варианты. Интересно, что чем ярче цветок, тем слабее запах — и наоборот.
Крылатый табак любит рыхлые суглинистые почвы и солнечные участки, но может расти и в лёгкой полутени. В наших широтах растение чаще выращивают как однолетник.
Одно из самых эффектных ночных растений. Его крупные жёлтые цветы действительно напоминают зажжённые свечи — раскрываются стремительно, буквально "на глазах".
В роде энотеры встречаются виды с белыми, розовыми и даже голубыми лепестками. Некоторые сорта образуют стелющиеся по земле побеги, другие вырастают до метра в высоту.
Энотера неприхотлива: ей нужны лёгкие дренированные почвы и солнце. Она устойчива к засухе, быстро разрастается и способна заполнить пустые места в цветнике.
Кстати, из семян растения получают масло ослинника — популярную добавку с кардиопротекторными свойствами.
Левкой — один из самых ароматных садовых цветов. Его многочисленные кистевидные соцветия распускаются в вечерние часы, наполняя воздух густым сладковатым запахом.
Окраска — самая разнообразная: белая, розовая, сиреневая, красная, фиолетовая. Среди сортов встречаются простые и махровые формы.
"Маттиола — отличный выбор для клумбы у веранды. К вечеру аромат становится особенно заметным, а само растение неприхотливо в уходе", — отмечает Дмитрий Волков.
На участке левкой лучше высаживать на солнечных местах с нейтральной и хорошо дренированной почвой. В умеренном климате растение выращивают как однолетник.
Низкорослое почвопокровное растение, образующее плотный "ковёр" из мелких ароматных цветков. Отдельные виды алиссума цветут с весны до поздней осени, излучая медовый запах, который усиливается в вечерние часы.
Лепестки могут быть белыми, жёлтыми или лиловыми. Алиссум хорошо переносит засуху, предпочитает солнечные участки и лёгкие плодородные почвы.
Этот цветок идеально подходит для альпийских горок, бордюров и посадки между плитами дорожек.
|Название
|Особенности
|Аромат
|Условия выращивания
|Мирабилис
|Распускается после 18:00, пёстрые лепестки
|Пряный, сладковатый
|Солнце, плодородная почва
|Вечерница
|Цветёт к сумеркам, двулетник
|Ярко выраженный
|Полутень, рыхлый грунт
|Крылатый табак
|Цветы-звёздочки разных оттенков
|Сильный или умеренный
|Солнце, суглинок
|Энотера
|Крупные жёлтые цветки, быстро раскрываются
|Сладковатый
|Лёгкая, дренированная почва
|Маттиола
|Махровые соцветия, неприхотлива
|Сладкий, насыщенный
|Солнечные участки
|Алиссум
|Почвопокровный, долго цветёт
|Медовый
|Свет, умеренная влага
|Ошибка
|Последствие
|Как избежать
|Посадка в тени
|Скудное цветение
|Выберите солнечное место
|Чрезмерный полив
|Загнивание корней
|Поливайте умеренно
|Использование кислой почвы
|Замедленный рост
|Добавьте немного извести
|Отсутствие дренажа
|Застой влаги
|Насыпьте слой песка при посадке
Ночные цветы особенно красиво смотрятся вдоль садовых тропинок. Мирабилис и табак можно разместить у входа, а алиссум и вечерницу — ближе к плитке. Когда вечером вы будете возвращаться домой, аромат станет приятным сопровождением.
Да, мирабилис, алиссум и табак прекрасно растут в горшках и кашпо.
Обычно с конца июня до сентября, в зависимости от сорта.
Нет, главное — свет, рыхлая почва и умеренный полив.
Энотера, маттиола и вечерница считаются лидерами по силе запаха.
Ночные цветы — это способ продлить жизнь сада за пределы дня. Когда другие растения засыпают, они раскрывают свои лепестки, превращая дачный участок в тихий, благоухающий оазис. Посадив хотя бы пару таких культур, вы подарите себе возможность любоваться природой и в сумерках, и при лунном свете.
