Как же выбрать дерево, которое переживёт любую зиму — даже без вашего участия

Садоводство

Выращивая плодовые деревья или декоративные кустарники, садоводы часто сталкиваются с терминами "зимостойкость" и "морозостойкость". Эти понятия нередко путают, но именно от них зависит, переживет ли растение зиму и даст ли урожай в новом сезоне. Разберемся, в чем их различие, как правильно выбрать саженцы для своего региона и какие меры помогут защитить растения от морозов.

Заморозки
Фото: commons.wikimedia.org by Anastasia Galyamicheva, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Заморозки

Что такое зимостойкость и морозостойкость

Морозостойкость — это способность растения выдерживать определенную минимальную температуру без серьезных повреждений. Например, если сорт выдерживает до -25 °C, это и есть показатель его морозостойкости.

Зимостойкость — понятие более широкое. Оно включает не только переносимость низких температур, но и устойчивость к другим зимним факторам: резким перепадам, оттепелям, выпреванию, солнечным ожогам, иссушению ветром и вымоканию корней.

Проще говоря, морозостойкость — это частный случай зимостойкости. Первое показывает предел выносливости к холоду, а второе — общую способность растения выжить в сложных погодных условиях зимы.

Почему шкала морозостойкости не всегда точна для России

В описаниях растений часто указывают так называемую зону морозостойкости — стандарт, разработанный Министерством сельского хозяйства США. Зоны делятся по средним минимальным температурам: от 0 (самая холодная) до 12 (самая теплая). Например, зона 5 соответствует диапазону от -23,4 до -28,8 °C.

Однако в России климат намного разнообразнее. Даже в пределах одной области условия могут резко отличаться: где-то зимы снежные и мягкие, а где-то сухие и ветреные. Так, в Поволжье морозы могут быть сильнее, чем в Подмосковье, но при этом растения там нередко переносят их легче благодаря стабильной зиме без оттепелей.

Поэтому ориентироваться только на зоны USDA — не лучший вариант. Куда надежнее учитывать местные особенности: количество снега, силу ветра, влажность воздуха и характер почвы.

Как выбрать плодовые культуры для разных регионов

Главное правило для садоводов любого региона — подбирать районированные сорта, то есть выведенные и испытанные именно в вашем климате.

Для средней полосы подходят яблони, груши и сливы с высокой зимостойкостью. Для южных регионов — абрикосы и персики, которые боятся сильных морозов, но хорошо переносят короткие похолодания. В Сибири и на Урале делают ставку на сорта сливы, вишни и жимолости, адаптированные к резким перепадам температуры.

Саженцы, выращенные в другом климате (например, привезенные из Европы или южных питомников), часто подмерзают, даже если формально относятся к подходящей зоне. Они не готовы к российским зимним оттепелям и ветрам.

Морозоустойчивость популярных плодовых культур

Культура Средняя морозоустойчивость (°C) Особенности зимовки
Яблоня -30…-35 Хорошо переносит зиму, молодые деревья требуют укрытия.
Вишня -25…-30 Чувствительна к оттепелям и повторным морозам.
Слива -25…-30 Желательна защита от ветра и солнечных ожогов.
Груша -20…-25 Может страдать от ранних заморозков.
Абрикос -15…-20 Нуждается в укрытии и защите от вымерзания.
Виноград -18…-22 Требует обязательного укрытия в большинстве регионов.

Советы шаг за шагом: как повысить зимостойкость растений

  1. Выбирайте солнечные, защищенные от ветра участки — холмистые или южные склоны.

  2. Сажайте растения с учетом уровня снежного покрова: где снега мало, лучше выбирать низкорослые формы.

  3. Осенью обрезайте слабые и поврежденные ветви, чтобы дерево не тратило силы на восстановление.

  4. Приствольный круг мульчируйте торфом, опилками или компостом — это утеплит корни.

  5. В бесснежные зимы набрасывайте снег к основанию ствола, чтобы защитить корневую систему.

  6. Молодые деревья укрывайте спанбондом, мешковиной или лапником.

  7. Ветви косточковых (вишня, абрикос, персик) желательно пригибать к земле — так они зимуют надежнее.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: покупка южных сортов без адаптации.
    Последствие: вымерзание после первой зимы.
    Альтернатива: приобретайте саженцы местной селекции из проверенных питомников.

  2. Ошибка: ранняя обрезка осенью.
    Последствие: подмерзание срезов и гибель побегов.
    Альтернатива: проводить основную обрезку весной, когда температура стабилизируется.

  3. Ошибка: слишком плотное укрытие пленкой.
    Последствие: выпревание коры и образование плесени.
    Альтернатива: использовать дышащие материалы (спанбонд, мешковину).

А что если зима окажется экстремальной

В условиях необычно суровой зимы даже районированные сорта могут пострадать. Главное — не спешить с обрезкой весной. Иногда поврежденные деревья восстанавливаются через несколько недель после распускания почек. Если подмерзли только верхушки, их можно удалить, а крона быстро восстановится.

Для особо ценных растений применяют метод двойного укрытия: сначала спанбонд, затем слой лапника и снег. В северных регионах помогают временные каркасы с натянутой тканью, создающие дополнительный воздушный слой.

Плюсы и минусы районированных сортов

Плюсы Минусы
Высокая выживаемость и стабильное плодоношение. Меньше декоративных сортов и гибридов.
Лучшая адаптация к местным вредителям. Иногда уступают по вкусу южным аналогам.
Не требуют сложного укрытия. Выбор ограничен для редких культур.

FAQ

Как понять, что растение зимостойкое?
Смотрите не только на цифры минимальной температуры, но и на отзывы садоводов вашего региона. Зимостойкое растение должно переживать не только мороз, но и частые оттепели.

Можно ли выращивать персик или абрикос в средней полосе и севернее?
Можно, если выбрать морозоустойчивые сорта и обеспечить укрытие. Важно пригибать побеги и утеплять корни.

Почему растения подмерзают, если зона указана подходящая?
Часто причина в резких перепадах или высокой влажности. Также саженцы могли быть не районированы.

Как повысить морозостойкость?
Регулярно подкармливайте растения калийно-фосфорными удобрениями, не перекармливайте азотом, следите за поливом осенью.

Мифы и правда

Миф: если растение выдерживает -30 °C, оно не погибнет в любом регионе.
Правда: многое зависит от влажности, ветров и продолжительности морозов.

Миф: южные сорта вкуснее, поэтому их стоит выращивать повсюду.
Правда: в холодных регионах такие растения часто не доживают до плодоношения.

Миф: толстый слой укрытия всегда лучше.
Правда: из-за плохой вентиляции может начаться выпревание.

Интересные факты

  1. Некоторые сорта яблонь могут восстанавливаться даже после подмерзания древесины.

  2. Виноград в Сибири выращивают под землей — лозу укладывают в траншеи и засыпают землей.

  3. Жимолость — один из самых зимостойких кустарников: выдерживает морозы до -45 °C.

Исторический контекст

Еще в XIX веке российские селекционеры начали выводить сорта для северных регионов. Так появились знаменитые сибирские яблони, зимостойкие сорта черемухи и малины. С развитием генетики и скрещивания садоводы получили возможность выращивать даже экзотические растения — например, виноград в Ленинградской области и абрикосы на Алтае.

Автор Андрей Дементьев
Андрей Дементьев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
