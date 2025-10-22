На первый взгляд — горох, на вкус — Восток: тайская находка для смелых огородников

Тайский баклажан — необычный представитель семейства паслёновых, отличающийся от привычных продолговатых сортов. Его плоды мелкие, круглые, собранные в гроздья и больше напоминают зелёный горошек. В странах Юго-Восточной Азии этот овощ ценится за свежий аромат и способность впитывать вкус специй.
Тайский баклажан — это общее название для нескольких разновидностей паслена (Solanum). Плоды мелкие, диаметром от 2 до 4 сантиметров, с плотной кожурой и слегка горьковатым вкусом. Созревают они зелёными и употребляются в недозрелом виде, пока семена мягкие и не теряют сочности.
Растение — многолетник, но в условиях умеренного климата чаще выращивается как однолетняя культура. Кусты компактные, высотой около 60-80 см, с мелкими листьями и светло-фиолетовыми цветками.
Тайские баклажаны занимают особое место в кухне Таиланда, Камбоджи и Лаоса. Их добавляют в блюда с соусами карри, тушат с кокосовым молоком, обжаривают с чесноком и соевым соусом. При термической обработке мякоть становится мягкой и насыщается ароматом специй.
В Таиланде этот овощ подают и в сыром виде — в составе острых салатов с зелёным чили и лаймом. Вкус тайского баклажана отличается от привычного баклажанного — он чуть терпкий, с лёгкой ноткой свежести.
Плоды содержат:
Благодаря низкой калорийности (около 25 ккал на 100 г) и выраженным вкусовым свойствам тайский баклажан популярен в диетическом питании и восточных лечебных системах.
В условиях умеренного климата тайский баклажан выращивают через рассаду.
Для стимуляции роста используют органические удобрения или калийно-фосфорные смеси.
|Параметр
|Тайский баклажан
|Обычный баклажан
|Форма плодов
|Круглая, как горошина
|Продолговатая
|Цвет
|Зелёный, иногда с белыми прожилками
|Фиолетовый
|Вкус
|Слегка горьковатый, свежий
|Нейтральный
|Способ употребления
|Сырые и тушёные блюда
|Только после термообработки
|Кулинарное применение
|Карри, салаты, пасты
|Запеканки, икры, рагу
|Ошибка
|Последствие
|Альтернатива
|Посадка в тени
|Слабое плодоношение
|Выращивание на солнечном месте
|Избыточный полив
|Загнивание корней
|Умеренное увлажнение
|Недостаток тепла
|Отсутствие завязей
|Теплица или парник
|Сбор переспелых плодов
|Горечь и жёсткая кожура
|Сбор на стадии недозрелости
Да, но только в тёплом климате или в теплицах.
Они должны быть плотными, глянцевыми и ярко-зелёными.
Можно использовать мелкоплодные зелёные сорта обычного баклажана или молодые кабачки.
