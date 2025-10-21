Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Когда технологии мешают побеждать: почему автоспорт превращается в игру по чужим правилам
Азотные удобрения — не панацея: вот как подкормить сад, чтобы росли плоды, а не листья
Невероятная сочность: всего 30 минут в этом маринаде — и мясо станет божественным
Не стар, а в самом расцвете: как правильно посчитать возраст собаки и понять её поведение
Надежда на Грэмми: почему Иосиф Пригожин уверен, что песня Валерии станет вечной
Марго Овсянникова выделила Юру Борисова: что покорило певицу в актёре на премьере в Москве
Аврора Киба вывела из себя подписчиков: зачем она назвала Лепса костью в скандальном посте
Цвет знает ваш размер лучше вас: стилистический трюк, меняющий пропорции за секунду
Конфликт Бони и невесты Лепса перешёл в суд: что заявила Аврора Киба в ответ на иск

Приподнял горшок — спас растение: осенний трюк, защищающий корни от гниения

0:15
Садоводство

Когда осень вступает в свои права, садоводы сталкиваются с новой реальностью: дожди становятся частыми, воздух влажным, а солнце уже не сушит почву, как летом. Именно в этот период растения в горшках нуждаются в особом уходе. Несколько простых действий способны уберечь их от загнивания и обеспечить им здоровую зимовку.

Дождь
Фото: freepik.com by wirestock is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Дождь

Почему растения в горшках страдают осенью

Главная опасность для контейнерных культур — избыток влаги. Если растения, растущие в открытом грунте, могут направлять корни глубже, чтобы получить воздух, то в горшке эта возможность отсутствует. Когда дно емкости постоянно заполнено водой, почва перестает "дышать": она уплотняется, корни остаются без кислорода и начинают гнить.

Визуальные признаки этой проблемы хорошо знакомы каждому садоводу: листья постепенно желтеют, стебли размягчаются, а само растение вянет, словно теряя силы. И всё это происходит именно тогда, когда дожди не прекращаются неделями, а воздух остаётся прохладным и влажным.

Маленький шаг, который спасает растения

Решение, как ни странно, очень простое — приподнять горшки над землей. Небольшой зазор в несколько сантиметров позволит воде свободно стекать через дренажные отверстия и предотвратит застой влаги.

Для этого подойдут:

  • деревянные или пластиковые подставки;

  • куски кирпича;

  • специальные опоры для горшков.

Главное — устойчивость. Крупные контейнеры с деревцами или кустарниками должны стоять надёжно, чтобы не опрокинуться от ветра или случайного толчка.

Проверка перед дождями

Прежде чем начнётся сезон затяжных осадков, стоит уделить время инспекции.

  1. Осмотрите дно горшков — дренажные отверстия не должны быть забиты корнями или комками земли.

  2. Уберите блюдца: в них скапливается вода, превращая почву в болото.

  3. Проверьте рыхлость почвы — если она плотная, аккуратно разрыхлите верхний слой, чтобы улучшить воздухообмен.

  4. Переставьте хрупкие растения к стенам или под навес, где их не заденет сильный ветер и не зальёт ливень.

  5. Отрегулируйте полив: в это время года дождь выполняет большую часть работы, и лишняя вода только навредит.

Ошибка → Последствия → Альтернатива

Ошибка: горшки стоят прямо на земле или на блюдцах.
Последствия: вода не уходит, почва закисает, корни гниют.
Альтернатива: подставки, пластиковые решётки, ножки или даже старые деревянные рейки — всё, что создаёт небольшой зазор под горшком.

Ошибка: дренажные отверстия забиты.
Последствия: застой влаги и появление плесени.
Альтернатива: очистите отверстия и добавьте на дно керамзит или гальку — они обеспечат естественный отток воды.

Ошибка: плотная почва в контейнере.
Последствия: нарушен доступ кислорода, растение медленно погибает.
Альтернатива: разрыхлите субстрат и добавьте немного песка или перлита.

А что если нет подставок

Если специальных подставок нет, можно использовать подручные материалы. Кирпичи, деревянные рейки, пластиковые крышки или даже старые плитки отлично справятся с задачей. Важно, чтобы между дном горшка и поверхностью оставалось хотя бы 2-3 сантиметра пространства.

Плюсы и минусы подъёма горшков

Плюсы Минусы
Улучшенный дренаж, защита от гниения Необходима стабильная опора
Снижение риска появления плесени и мха Для крупных вазонов нужны прочные подставки
Лёгкость обслуживания и уборки Возможна неустойчивость при ветре
Долговечность растений Не всегда эстетично, если использовать подручные материалы

Советы шаг за шагом

  1. Очистите дно горшка и дренажные отверстия.

  2. Поднимите контейнер на подставку или кирпичи.

  3. Проверьте устойчивость конструкции.

  4. Удалите блюдце, если оно есть.

  5. Переместите растение в более защищённое место.

  6. Сократите частоту полива.

  7. Осенью подкармливайте умеренно, чтобы не стимулировать рост перед холодами.

Частые вопросы

Как понять, что растение страдает от переувлажнения?
Появляется неприятный запах от почвы, листья становятся жёлтыми, а стебли мягкими. Иногда можно заметить белёсый налёт — признак грибка.

Что делать, если корни уже начали гнить?
Достаньте растение из горшка, удалите повреждённые корни, обработайте срезы углём и пересадите в сухую, рыхлую землю.

Можно ли ставить горшки под навес?
Да, особенно если дожди частые. Главное — чтобы растения получали достаточно света.

Нужен ли дренаж в пластиковых кашпо?
Обязательно. Даже в лёгких пластиковых контейнерах застой воды опасен. Используйте слой керамзита или гальки.

Стоит ли поливать растения осенью?
Полив сокращают до минимума, ориентируясь на влажность почвы. Если она сырая — не поливайте вовсе.

Мифы и правда

Миф: осенью растения нужно поливать так же часто, как летом.
Правда: из-за прохлады и высокой влажности почва высыхает медленно, поэтому частый полив только вредит.

Миф: блюдца под горшками помогают удерживать влагу.
Правда: в дождливый сезон они превращают дно в болото, провоцируя гниение корней.

Миф: зимой растениям не страшна влага, ведь они "спят".
Правда: даже в состоянии покоя избыток воды может убить корневую систему.

3 интересных факта

  1. Наиболее чувствительны к переувлажнению лаванда, розмарин и герань — их лучше ставить под навес.
  2. Современные подставки для горшков часто делают из переработанного пластика и они выдерживают до 50 кг.
  3. Если горшок стоит на металлической решётке, под ним лучше постелить резиновую прокладку — она предотвратит скольжение.
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Слон рядом с ним казался ребёнком: кем был зверь, способный менять ландшафт одной прогулкой
Домашние животные
Слон рядом с ним казался ребёнком: кем был зверь, способный менять ландшафт одной прогулкой
Плитка уходит в прошлое: вот что её окончательно заменит в ванных комнатах
Недвижимость
Плитка уходит в прошлое: вот что её окончательно заменит в ванных комнатах
Возрождение из небытия: в Австралии нашли детёнышей животных, которых уже считали почти вымершими
Домашние животные
Возрождение из небытия: в Австралии нашли детёнышей животных, которых уже считали почти вымершими
Популярное
Жертва исчезает без следа: природа создала хищника, способного переписать учебники биологии

Во Флориде исследователи сделали неожиданное открытие, связанное с питонами. Оно может изменить представления о возможностях животных и границах эволюции.

Жертва исчезает без следа: природа создала хищника, способного переписать учебники биологии
Тайный сигнал охотника: почему кошки начинают щебетать, когда видят добычу
Тайный сигнал охотника: почему кошки начинают щебетать, когда видят добычу
Пёс сыт и в тепле, но медленно угасает: главная потребность собаки, о которой забывают
В Германии открыли самое большое месторождение лития в мире. Но от этого вряд ли будет польза
Научный эксперимент разрушил веру в силу наказания: почему строгие законы не возвращают справедливость Игорь Буккер Российские войска прорывают оборону ВСУ на Запорожье, наступает кульминация летнего наступления Любовь Степушова Они уже передёрнули затвор: разведка сообщила о подготовке НАТО к войне с РФ Олег Володин
Эпоха стерильных квартир закончится в 2026: почему все массово избавляются от минимализма
Квартира без солнца — не приговор: какие цветы будут пышно расти даже в самом тёмном углу
Рыба с бронёй, как у танка, научилась ходить по суше: Амазонка раскрыла новый секрет эволюции
Рыба с бронёй, как у танка, научилась ходить по суше: Амазонка раскрыла новый секрет эволюции
Последние материалы
Паника на четырёх лапах: как помочь собаке справиться с шумом, разлукой и переменами
Теракт на Рязанском проспекте — суд решит судьбу украинских диверсантов
Планета, которая не отпускает прошлое: лёд превратился в хранилище мёртвой, но не забытой жизни
Цена предательства Запада: крах украинского сопротивления неизбежен
День рождения с фокусами и теплом: как Светлана Зейналова отметила 17-летие дочери
Россияне штурмуют Европу: на Новый год билеты раскупают, будто это последний праздник
Небесный гость: нечто пролетело сквозь самолет на высоте 11 километров
Бензин становится роскошью: новые рекорды цен в Тюмени
Фитнес, который не про рекорды: как движение возвращает уверенность и спокойствие
Этот десерт покоряет с первой крошки: шоколадное тесто и нежный чизкейк внутри
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.