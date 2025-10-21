Золотые капли на грядке: томаты, за которыми дачники охотятся ещё осенью — сладость без сахара

6:17 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Каждый год осенью, когда дачный сезон подходит к концу, самые опытные огородники уже начинают готовиться к следующему. Они запасаются удобрениями, обновляют тепличную плёнку и тщательно выбирают семена овощей. И среди множества сортов томатов особой популярностью пользуется один — "Медовая капля". За его семенами буквально "охотятся" с осени: дачники уверены, что такой урожай способен украсить любой участок.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Томаты Медовая капля

Солнечные черри с гроздьями по 20 плодов

Томат "Медовая капля" относится к сортам черри. Его плоды — небольшие, грушевидные, золотисто-жёлтые, с мягким сладким вкусом. Они действительно напоминают капли мёда, отсюда и название. Вес каждого томатика — от 10 до 30 граммов, но собранные вместе они образуют эффектные кисти по 15-25 плодов. Такая "гроздь" выглядит как солнечная гирлянда — украшение грядки и стола.

Кусты у этого сорта высокие: в теплице достигают 2,5 метра, в открытом грунте — около 1,8 метра. Чтобы растения не ломались под тяжестью кистей, их обязательно подвязывают и формируют в один-два стебля. При правильном уходе с квадратного метра можно собрать до 9 килограммов помидоров.

Сравнение популярных сортов