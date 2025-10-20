Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сравнивают с Гомес: как москвичка Елизавета Гурьянова готовится к конкурсу Мисс Земля
Салют пошёл не по плану: снаряд разорвался рядом с кортежем вице-президента США
Как приготовить свекольный гаспачо: идеальный суп, который привнесёт яркость в осенние вечера
Мягкая, как облако, и смертельно опасная: одно из самых загадочных и удивительных существ океана
Захарова объявила: России нужна не пауза, а фундаментальная развязка конфликта
Жертва исчезает без следа: природа создала хищника, способного переписать учебники биологии
Вакансия есть, а работы нет: зачем компании создают иллюзию найма
Директор Пенкина обвинил отель в бракованном матрасе: что произошло в гостинице Новосибирска
Права блестят в кошельке, а руки дрожат: как выжить в мире нетерпеливых водителей

Не дождавшись зимы: как неправильное хранение картошки разрушает урожай и что с этим делать

Садоводство

Иногда даже самые крепкие и красивые картошки начинают портиться ещё до зимы — становятся мягкими, покрываются ростками или начинают неприятно пахнуть. Причина почти всегда одна: неправильное хранение. Чтобы ваши картофелины остались твёрдыми и вкусными до самой весны, нужно создать им правильные условия.

Картофель в погребе
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Картофель в погребе

Почему картофель быстро портится

Картофель — живой организм. Он дышит, выделяет влагу и реагирует на свет и температуру. Если в помещении слишком тепло, клубни начинают "просыпаться" и пускать ростки. Если влажность высокая — появляется плесень и гниль.

Иногда виноваты болезни. Самые распространённые — фузариозное увядание и бактериальная мягкая гниль. При них мякоть становится водянистой, появляется неприятный запах, а клубни буквально "растворяются" изнутри.

Механические повреждения во время копки, перевозки или переборки — ещё один враг хорошего урожая. Любая царапина — вход для бактерий. Кроме того, рано собранные картофелины с тонкой кожурой хранятся хуже: она не успевает огрубеть и защитить клубень.

Как правильно хранить картофель

После уборки урожая тщательно переберите клубни. Выберите только зрелые, без повреждений. Не мойте их! Аккуратно стряхните землю или протрите сухой тряпкой. Затем оставьте картофель на 10-14 дней в тёмном, сухом и хорошо проветриваемом месте при температуре 12-18 °C. За это время кожица укрепится, а возможные ранки затянутся.

Затем проведите повторный осмотр. Все мягкие и сомнительные клубни уберите — их нужно использовать первыми. Остальные сложите в подвал или кладовку с идеальными условиями:

  • температура 5-8 °C

  • влажность около 80 %

  • полная темнота

  • хорошая вентиляция воздуха

Лучше всего хранить картофель в деревянных ящиках или корзинах, слоями до 30-40 см. На дно можно постелить бумагу или старую газету. Полезно добавить несколько лавровых листьев — они впитывают лишнюю влагу и отпугивают вредителей.

Некоторые дачники кладут в ящики несколько яблок - они выделяют этилен, который тормозит прорастание глазков.

И главное правило: никогда не храните картошку вместе с луком. Эти овощи "не дружат": ускоряют порчу друг друга.

Сравнение способов хранения

Условия хранения Результат
Температура 5-8 °C, влажность 80 %, темнота Картофель остаётся свежим до весны
Тёплое и светлое помещение Появляются ростки, клубни становятся мягкими
Повышенная влажность, плохая вентиляция Быстрое загнивание
Хранение в полиэтиленовых пакетах Конденсат, плесень
Деревянные ящики с бумагой Хорошая циркуляция, защита от влаги

Советы шаг за шагом

  1. Подготовка: после выкопки просушите картофель 1-2 дня в тени.

  2. Отбор: повреждённые клубни оставьте для еды в ближайшее время.

  3. Подсушивание: держите урожай 10-14 дней в проветриваемом месте.

  4. Проверка: выбросьте мягкие или подозрительные экземпляры.

  5. Складирование: уложите слоями в ящики, не ставьте вплотную к стенам.

  6. Контроль: раз в месяц проверяйте состояние запасов.

  7. Регулировка микроклимата: если слишком сухо — поставьте ведро с водой; если влажно — добавьте слой бумаги или соломы.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: мыть картофель перед хранением.
    Последствие: влажные клубни начинают плесневеть и гнить.
    Альтернатива: чистить сухим способом, без воды.

  • Ошибка: хранить в полиэтиленовых пакетах.
    Последствие: нет вентиляции — появляется конденсат и гниль.
    Альтернатива: использовать деревянные или пластиковые ящики с отверстиями.

  • Ошибка: ставить рядом с отопительными приборами.
    Последствие: тепло стимулирует прорастание.
    Альтернатива: держать подальше от труб и бойлеров.

  • Ошибка: хранить рядом с луком.
    Последствие: ускоряется порча обоих овощей.
    Альтернатива: разделить зоны хранения.

А что если нет подвала

Даже в квартире можно сохранить картофель до весны. Подойдёт застеклённый балкон (если не опускается ниже нуля) или прохладная кладовка. Клубни лучше держать в коробках, утеплённых картоном, старым одеялом или пенопластом.

Если температура часто меняется, стоит приобрести термокороб для овощей - он удерживает постоянное тепло и влагу.

Плюсы и минусы разных способов

Способ Плюсы Минусы
Подвал Долгое хранение, стабильный климат Требует контроля влажности
Балкон с утеплением Удобно в квартире Риск промерзания
Термокороб Постоянная температура, защита от света Дорогой вариант
Холодильник Подходит для малых объёмов Картофель теряет вкус, становится сладковатым

FAQ

Как понять, что картофель начал портиться?
Он становится мягким, появляется запах, темнеют участки кожуры.

Сколько хранится картофель при правильных условиях?
До 8 месяцев без потери вкуса и текстуры.

Можно ли есть проросший картофель?
Нет. В ростках и зелёных участках накапливается соланин — токсичное вещество. Такой картофель лучше выбросить.

Мифы и правда

  • Миф: картофель лучше хранить на свету.
    Правда: под действием света образуется соланин — он делает клубни ядовитыми.

  • Миф: вымытый картофель хранится дольше.
    Правда: влага ускоряет гниение, даже если клубни подсушить.

  • Миф: лук продлевает свежесть картошки.
    Правда: наоборот, лук выделяет вещества, ускоряющие порчу.

Три интересных факта

  1. Картофель состоит примерно на 80 % из воды — из-за этого он так чувствителен к условиям хранения.

  2. В старину картофель использовали как лекарство: его прикладывали к ожогам и ранам.

  3. Один клубень способен "вдыхать" до 400 мл воздуха в сутки — потому вентиляция так важна.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Осенний десерт без сахара, который влюбляет с первой ложки: домашний мармелад без вреда для фигуры
Еда и рецепты
Осенний десерт без сахара, который влюбляет с первой ложки: домашний мармелад без вреда для фигуры
Эликсир молодости для кошек найден: дело не в корме, а в одной хозяйской привычке
Домашние животные
Эликсир молодости для кошек найден: дело не в корме, а в одной хозяйской привычке
Возрождение из небытия: в Австралии нашли детёнышей животных, которых уже считали почти вымершими
Домашние животные
Возрождение из небытия: в Австралии нашли детёнышей животных, которых уже считали почти вымершими
Популярное
Израненный, но не сломленный: как дикий медведь стал первым зверем с протезом лапы

В Индии впервые установили протез лапы медведю-губачу по кличке Васи. История спасения и уникальной операции стала символом заботы о дикой природе.

Израненный, но не сломленный: как дикий медведь стал первым зверем с протезом лапы
Возрождение из небытия: в Австралии нашли детёнышей животных, которых уже считали почти вымершими
Возрождение из небытия: в Австралии нашли детёнышей животных, которых уже считали почти вымершими
Слон рядом с ним казался ребёнком: кем был зверь, способный менять ландшафт одной прогулкой
С виду близняшки, а на деле — полная противоположность: выбираем правильную вишню
Электрокары под прицелом: почему запас хода по EPA может шокировать Сергей Милешкин День военного связиста: секреты и подвиги, о которых не говорят Андрей Николаев Трамп потребовал от Китая уступок по редкоземельным металлам Олег Артюков
Квантовая революция: вот что произошло в небе над Германией (это изменит всё)
Бежевый ушёл в прошлое: вот как теперь выглядят стильные квартиры 2026 года
В Германии открыли самое большое месторождение лития в мире. Но от этого вряд ли будет польза
В Германии открыли самое большое месторождение лития в мире. Но от этого вряд ли будет польза
Последние материалы
Мягкая, как облако, и смертельно опасная: одно из самых загадочных и удивительных существ океана
Захарова объявила: России нужна не пауза, а фундаментальная развязка конфликта
Жертва исчезает без следа: природа создала хищника, способного переписать учебники биологии
Вакансия есть, а работы нет: зачем компании создают иллюзию найма
Директор Пенкина обвинил отель в бракованном матрасе: что произошло в гостинице Новосибирска
Права блестят в кошельке, а руки дрожат: как выжить в мире нетерпеливых водителей
Сила притяжения инков растёт: сколько туристы готовы отдать за встречу с древним Перу
Красота на грани выгорания: как спортсмены жгут жир и балансируют между силой и истощением
Эпоха стерильных квартир закончится в 2026: почему все массово избавляются от минимализма
Не спешите радоваться: что делать, если на карту пришли деньги от незнакомца
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.