Весной они оживут, если вы сделаете одну вещь в ноябре — совет для тех, кто любит экзотику

Выращивание кадочных растений — удовольствие не только для южан. В наши дни экзотические культуры украшают балконы и террасы от Калининграда до Владивостока. Главное — правильно подготовить их к зиме. Чтобы бугенвиллея не потеряла листья, мирт не пересох, а цитрусовые вновь зацвели весной, важно создать условия, приближённые к естественным. Рассмотрим, как сделать это в разных климатических зонах России.
Кадочные культуры — это деревца и кустарники, которые летом растут на улице, а на зиму переносятся в дом или отапливаемое помещение. В зависимости от региона, набор таких растений может отличаться, но общие фавориты неизменны:
цитрусовые (лимон, мандарин, кумкват);
олеандр, лавр, мирт;
гранат, инжир, фейхоа;
бугенвиллея, гибискус, кассия, лантана;
пальмы (ховея, трахикарпус, хамеропс);
самшит, бересклет, лавровишня.
Для северных областей и Сибири чаще выбирают неприхотливые экземпляры, способные зимовать при низких температурах — лавр, самшит, цитрусовые на подвое понцируса. В южных регионах можно позволить себе открытые зимние веранды, где растения остаются почти без перемещения.
Осмотр и санитария. Перед заносом кадок проверьте растения: нет ли паутинного клеща, щитовки, белокрылки. При необходимости обработайте инсектицидом.
Обрезка. Удалите сухие листья, побеги, которые мешают форме. Пассифлору, бугенвиллею, лантану подрежьте на треть.
Постепенная адаптация. Резкое изменение температуры и освещения вызывает стресс. За 5-7 дней до переноса сократите полив, уменьшите количество света и внесите растение в помещение постепенно.
Выбор места. Подвал, утеплённый гараж, застеклённая лоджия, прохладный холл — всё подойдёт, если температура держится в пределах +5…+15 °C.
Субтропические виды (лавр, мирт, олеандр, цитрусовые) нуждаются в свете. Их лучше размещать у южного окна или под лампой дневного света.
Листопадные культуры (инжир, гранат, гортензия) могут зимовать и в темноте, главное — поддерживать невысокую влажность почвы.
Полив сокращают до минимума, ориентируясь на подсыхание верхнего слоя. Раз в месяц можно рыхлить почву или аккуратно удалять налёт солей.
Тем, у кого тёплые квартиры, стоит отделить растения от батарей — помогает деревянная подставка или пенопластовый лист под горшком.
|Тип растения
|Оптимальная температура
|Освещение
|Особенности
|Цитрусовые
|+10…+15 °C
|Яркий свет
|Подкармливать не нужно
|Мирт, лавр
|+8…+12 °C
|Светлое место
|Умеренный полив
|Гибискус, фикусы
|+16…+20 °C
|Средний свет
|Требуют влажности
|Бугенвиллея, кассия
|+8…+10 °C
|Светлое помещение
|После обрезки
|Инжир, гранат
|+2…+6 °C
|Можно в темноте
|Листопадные
Ошибка: Перенос растения из тепла на холод без адаптации.
Последствие: Массовое опадание листьев.
Альтернатива: За неделю до переноса постепенно понижайте температуру.
Ошибка: Слишком частый полив зимой.
Последствие: Загнивание корней, плесень.
Альтернатива: Поливать только после подсыхания почвы.
Ошибка: Зимовка в тёплой комнате без света.
Последствие: Вытянувшиеся побеги, бледные листья.
Альтернатива: Установить фитолампу и понизить температуру до +15 °C.
За месяц до холодов внесите фосфорно-калийное удобрение — это укрепит побеги.
В сентябре-октябре ограничьте азотные подкормки.
В ноябре уменьшайте полив и перенесите растения в прохладное место.
Раз в 2-3 недели проветривайте помещение, но без сквозняков.
В марте верните растения к активному режиму: свет, тепло, первая подкормка.
Полезно использовать приборы: термометр-гигрометр, автоматический увлажнитель воздуха, LED-лампы для растений.
Жителям квартир с центральным отоплением поможет метод "зимнего мини-сада". Растения ставят у балконной двери, изолируют от батарей, а на ночь закрывают плотной занавеской. Увлажнители, поддоны с керамзитом и фитолампы создают нужный микроклимат. Бугенвиллея и кассия в таких условиях сохраняют зелень и даже могут зацвести к весне.
|Плюсы
|Минусы
|Можно выращивать экзоты даже в холодных регионах
|Требуется место и контроль температуры
|Растения дольше живут и сохраняют форму
|Риск переувлажнения или пересыхания
|Легко контролировать состояние почвы
|Не все культуры переносят пересадку
|Зимой украшают интерьер
|Нужен регулярный уход и свет
Можно ли оставить кадочные растения на улице?
Только в южных регионах и при хорошем укрытии. Самшит, лавровишня или хвойники выдерживают слабые морозы, но тропики погибнут.
Когда начинать подготовку к зиме?
В средней полосе — с конца сентября, на юге — в октябре, в северных регионах — уже в августе. Ориентируйтесь на прогнозы: при +5 °C лучше занести кадки.
Как понять, что растению холодно?
Признаки — замедление роста, потемнение листьев, опадение. Следите за температурой и регулируйте полив.
Стоит ли подкармливать зимой?
Нет. С ноября по февраль растения отдыхают, питательные вещества не усваиваются.
Что делать, если купили цветущее растение зимой?
Не распаковывайте сразу: дайте постоять 2-3 часа в прохладе, потом поместите на свет. Полив — минимальный, температура — +15 °C.
Миф: Кадочные растения не переживут зиму в квартире.
Правда: Переживут, если обеспечить прохладу и свет.
Миф: Листопад — признак болезни.
Правда: Это естественная реакция на сокращение светового дня.
Миф: Зимой не нужно поливать.
Правда: Нужно, но редко и понемногу.
Традиция выращивать растения в кадках появилась в Европе в XVII веке, когда дворцовые оранжереи позволяли сохранять лимонные и лавровые деревья зимой. В России первыми кадочными считались апельсины и лавры в усадьбах Подмосковья. Сегодня эта практика доступна каждому садоводу — даже с небольшой лоджией.
В старинных дворцах кадочные деревья зимой ставили прямо в подвалах с окнами на юг.
Современные фитолампы сокращают риск опадения листьев на 60%.
Некоторые сорта цитрусовых способны переносить кратковременное понижение до 0 °C без повреждений.
Почему кошки издают тихую трель с подрагивающей челюстью, глядя на птиц? Разбираем: фрустрация, возбуждение, сенсорная настройка и что делать владельцу.